Η Άριελ Κωνσταντινίδη αναφέρθηκε στις πρόσφατες εξελίξεις που αφορούν τον Γιάννη Παπαμιχαήλ, το βίντεο που ανήρτησε στο διαδίκτυο αλλά και την πρόσφατη εισαγωγή του σε ψυχιατρική κλινική μετά από απόφαση των συγγενών του.

Στην συνέντευξη που παραχώρησε στην εκπομπή «Χαμογέλα και Πάλι» και τη Βάλια Χατζηθεοδώρου η ηθοποιός είπε χαρακτηριστικά: «Στον Γιάννη όλη η Ελλάδα πρέπει να ζητήσει συγγνώμη διότι αυτός ο άντρας αυτή τη στιγμή, πενήντα επτά χρονών, δεν είναι ούτε γιος ούτε παιδί. Και όλα αυτά τα χρόνια αντί να είναι αυτόφωτος και να προσδιορίζεται ως ο Γιάννης Παπαμιχαήλ, ήταν το παιδί, ο γιος και κοίτα τι κάνει και πώς αυτό. Όχι, κανείς δεν είναι στη θέση του. Και εγώ μπορώ να καταλάβω το βάσανο ενός ανθρώπου να μην μπορεί να είναι αυτόφωτος.

Εγώ το είχα από τη μαμά του, που δεν ήμουν δικό της παιδί κι όμως το κουβαλούσα αυτό το προβοκατόρικο δικό της ως διάδοχο, αλλά και πόσο εμπορικό ήταν αυτό, το οποίο όμως εμένα μου έκανε τεράστιο κακό γιατί δεν μπορούσα να αυτοπροσδιοριστώ. Και ήταν μια φήμη πριν από μένα για μένα που έπρεπε συνεχώς να λέω «παιδιά, δεν έχω σχέση, ούτε θέλω, ούτε μπορώ ιδιοσυγκρασιακά να ανταποκριθώ σε αυτό».