Αρίνα Σαμπαλένκα: Η κορυφαία τενίστρια εμφανίστηκε στο Παρίσι με κοσμήματα αξίας 130.000 ευρώ

η Αρίνα Σαμπαλένκα εμφανίστηκε στο Roland Garros φορώντας κοσμήματα συνολικής αξίας που αγγίζει τα 130.000 ευρώ.



Η Λευκορωσίδα τενίστρια αγωνίστηκε με μαύρη εμφάνιση, αλλά το ενδιαφέρον τράβηξαν τα αξεσουάρ της, τα οποία περιλάμβαναν διαμαντένια σκουλαρίκια και τρία κολιέ από λευκόχρυσο 18 καρατίων, ειδικά σχεδιασμένα για το τουρνουά.



Ένα από τα κολιέ έχει αξία περίπου 48.000 ευρώ, με διαμάντια και πολύτιμους λίθους που παραπέμπουν στα χρώματα του χώματος του Παρισιού.



Η ίδια όπως είπε, αγωνιστικά δεν την επηρεάζουν, ενώ υπογράμμισε ότι έχει αφαιρέσει ένα από τα τρία κολιέ για μεγαλύτερη άνεση στο παιχνίδι: «Ξέρω ότι μπορεί να φαίνεται βαρύ απ' έξω, αλλά στην πραγματικότητα δεν είναι. Έβγαλα ένα από τα τρία κολιέ μου» δήλωσε χαρακτηριστικά.