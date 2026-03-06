Αρίνα Σαμπαλένκα: Ο αρραβώνας με τον Φραγκούλη και το εντυπωσιακό δαχτυλίδι 12 καρατίων

Η Αρίνα Σαμπαλένκα ζει μια από τις πιο ευτυχισμένες στιγμές της προσωπικής της ζωής, καθώς αρραβωνιάστηκε τον σύντροφό της, Γιώργο Φραγκούλη.

Η Νο1 τενίστρια στον κόσμο δέχθηκε την πρόταση γάμου στις 3 Μαρτίου, μέσα σε ένα άκρως ρομαντικό σκηνικό γεμάτο τριαντάφυλλα και κεριά. Ο 37χρονος επιχειρηματίας της χάρισε ένα εντυπωσιακό δαχτυλίδι με οβάλ διαμάντι 12 καρατίων, τοποθετημένο σε πλατίνα και διακοσμημένο με λεπτομέρειες από σμαράγδια, τον αγαπημένο πολύτιμο λίθο της Λευκορωσίδας πρωταθλήτριας.

Η Σαμπαλένκα μοιράστηκε τα ευχάριστα νέα μέσω Instagram γράφοντας «Εσύ κι εγώ, για πάντα», με τα συγχαρητήρια να καταφθάνουν από διάσημους φίλους της, μεταξύ των οποίων και ο Νόβακ Τζόκοβιτς.

Το ιδιαίτερο κόσμημα σχεδιάστηκε από την Isabela Grutman, ιδρύτρια της εταιρείας κοσμημάτων Isa Grutman, η οποία συνεργάστηκε στενά με τον Φραγκούλη για μήνες ώστε να δημιουργήσουν ένα δαχτυλίδι απόλυτα προσαρμοσμένο στο στυλ της Σαμπαλένκα.

«Πάντα θαύμαζα την αγάπη και τη σχέση τους, οπότε ένιωσα απίστευτα κολακευμένη όταν ο Γιώργος μού ζήτησε να σχεδιάσω αυτό το κόσμημα. Περάσαμε μήνες δουλεύοντας πάνω στον σχεδιασμό, επιλέγοντας τις πέτρες και τελειοποιώντας κάθε λεπτομέρεια της κατασκευής για να το κάνουμε πραγματικά ξεχωριστό για την Αρίνα. Αυτό που το έκανε ακόμη πιο ιδιαίτερο ήταν η ιδέα του Γιώργου να ενσωματώσει σμαράγδια στο σχέδιο, καθώς είναι ο αγαπημένος της πολύτιμος λίθος, μια προσωπική πινελιά που κάνει το δαχτυλίδι πραγματικά δικό της», δήλωσε η δημιουργός του εντυπωσιακού δαχτυλιδιού στην εφημερίδα New York Post.

Σύμφωνα με ειδικούς στον χώρο των κοσμημάτων, η αξία του δαχτυλιδιού μπορεί να ξεπερνά τα 750.000 δολάρια, εφόσον πρόκειται για φυσικό διαμάντι υψηλής ποιότητας.

Η 27χρονη τενίστρια είχε αφήσει μάλιστα και… υπονοούμενο για τον αρραβώνα νωρίτερα μέσα στη χρονιά, όταν σε δηλώσεις της στο τουρνουά του Brisbane International είχε αστειευτεί λέγοντας ότι ελπίζει σύντομα να αποκαλεί τον σύντροφό της «κάπως αλλιώς».