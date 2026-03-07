Άρης - Ατρόμητος 0-0: Αστοχία και Γκουγκεσασβίλι έδωσαν τον βαθμό στους φιλοξενούμενος

Ο Άρης υποδέχτηκε τον Ατρόμητο στο «Κλεάνθης Βικελίδης» σε μια κρίσιμη αναμέτρηση για την 24η αγωνιστική της Stoiximan Super League, καθώς και οι δυο ομάδες παλεύουν για να τερματίσουν όσο ψηλότερα γίνεται, με τον ηττημένο να είναι σε δύσκολη θέση ακόμα και για την συμμετοχή του στο 5-8.

Σε ένα παιχνίδι με χαμένα πέναλτι, κόκκινη και ένταση, οι δυο ομάδες μοιράστηκαν από έναν βαθμό, καθώς ήρθαν ισόπαλες χωρίς τέρματα. Ο Άρης παρόλο που έπαιζε με παίκτη λιγότερο από το 40' μετά την αποβολή του Γκαρέ, είχε τις ευκαιρίες να σκοράρει, αλλά είτε απέκρουε ο Γκουγκεσασβίλι, είτε οι ποδοσφαιριστές ήταν άστοχοι. Οι γηπεδούχοι έχασαν δυο (!) πέναλτι, το ένα με τον Ράτσιτς και το άλλο ο Μορόν.

Η αναμέτρηση

Όπως ήταν φυσικό, ο γηπεδούχος Άρης ξεκίνησε δυνατά θέλοντας να πιάσει ανέτοιμο τον αντίπαλό του και να σκοράρει ένα γρήγορο γκολ. Κάτι τέτοιο παραλίγο να γίνει μόλις στο 6ο λεπτό, όταν ο Δώνης μπήκε στην περιοχή, ο Τσιγγάρας έκανε ένα απρόσεχτο τάκλιν και ο διαιτητής Παπαπέτρου έδειξε την άσπρη βούλα, όμως ο Ράτσιτς εκτέλεσε και αστόχησε. Στα πρώτα είκοσι λεπτά ο Άρης ήταν κυρίαρχος, είχε την κατοχή αλλά δεν δημιούργησε κάποια ουσιαστική απειλή στην εστία του Ατρομήτου. Στο 39’ είναι η μοναδική και η μεγαλύτερη φάση του πρώτου ημιχρόνου, όταν μετά από σέντρα του Ράτσιτς ο Καντεβέρε πιάνει μια κεφαλιά που απέκρουσε εντυπωσιακά ο Γκουγκεσασβίλι, ο οποίος και στην επαναφορά αντιδρά σωστά σε σουτ του Δώνη, και πριν η μπάλα περάσει την γραμμή ο Ούρονεν διώχνει με το κεφάλι. Ο Γκαρέ σε μια προσπάθειά του να προλάβει πρώτος την μπάλα ,μπήκε επικίνδυνα με προβολή στο κεφάλι του αμυντικού του Ατρομήτου, με αποτέλεσμα να αντικρίσει την κόκκινη κάρτα και να αφήσει την ομάδα του με παίκτη λιγότερο. Ο Ατρόμητος στο πρώτο ημίχρονο δεν απείλησε καθόλου, πέρα από ένα σουτ του Μίχορλ στο 47’ που η μπάλα έφυγε ψηλά άουτ.

Το χαμένο πέναλτι του Ράτσιτς / Eurokinissi

Η αποβολή του Γκαρέ / Eurokinissi

Παρόλο που έπαιζε με δέκα παίκτες, ο Άρης μπήκε και στο δεύτερο ημίχρονο δυναμικά, και απείλησε τον Γκουγκεσασβίλι από το 46' με ένα γυριστό σουτ του Καντεβέρε που απέκρουσε ο Γεωργιανός πορτιέρο των φιλοξενούμενων. Τα επόμενα δέκα λεπτά ο Ατρόμητος πήρε μέτρα στο γήπεδο, και με κυκλοφορία της μπάλας και υπομονή προσπάθησαν να ανοίξουν την άμυνα των γηπεδούχων, όμως δεν μπορούσαν να κάνουν τελική. Η πρώτη τελική για τους φιλοξενούμενους ήταν στο 74' με ένα μακρινό σουτ του Τσούμπερ που μπλόκαρε ο Αθανασιάδης. Ο Άρης κέρδισε και δεύτερο πέναλτι στο 75' όταν μετά από γύρισμα του Γιαννιώτα, η μπάλα θα βρει στο χέρι του Μουτουσαμί. Την εκτέλεση ανέλαβε αυτή την φορά ο Μορόν, ο οποίος αστόχησε, στέλνοντας την μπάλα στο οριζόντιο δοκάρι! Στο 83' οι φιλοξενούμενοι είχαν μεγάλη ευκαιρία με τον Μπάκου που βρέθηκε μπροστά στην εστία με την μπάλα ψηλά, όμως με κεφαλιά την έστειλε άουτ. Η αναμέτρηση τελείωσε με τις δυο ομάδες να μοιράζονται έναν βαθμό, και παρόλο που οι γηπεδούχοι αγωνίστηκαν για πενήντα λεπτά με παίκτη λιγότερο, μοιάζουν να είναι οι χαμένοι του αγώνα λόγω της αστοχίας τους.

Συνθέσεις:

Άρης: Αθανασιάδης, Τεχέρο, Φαμπιάνο, Ρόουζ, Μεντίλ(Φρίντεκ 72’), Χόνγκλα, Πέρεθ(Μπουσαίντ 58’), Ράτσιτς(Βοριαζίδης 90’), Γκαρέ, Δώνης(Γιαννιώτας 46’), Καντεβέρε(Μορόν 58’)

Ατρόμητος: Γκουγκεσασβίλι, Μουντές, Σταυρόπουλος, Μανσούρ, Ούρονεν(Κίνι 46’), Μουτουσαμί, Τσιγγάρας(Πνευμονίδης 65’), Γιουμπιτάνα(Φαν Φέρτ 65’), Μίχορλ, Μπακού(Ουκάκι 83’), Τσούμπερ(Τσαντίλας 89’)