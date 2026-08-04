Άρης Χαλκιάς: Ο γιος του ηθοποιού Τάσου Χαλκιά, συγκλονίζει με τις εικόνες καταστροφής από το σπίτι τους

Ένα βίντεο που συγκλονίζει ανέβασε ο Άρης Χαλκιάς, ο γιός του γνωστού ηθοποιού Τάσου Χαλκιά, από το σπίτι τους στο Πόρτο Γερμενό που κάηκε από τη φωτιά το Σάββατο 1η Αυγούστου. Το εξοχικό του ηθοποιού καταστράφηκε ολοσχερός, με την φωτιά που πέρασε από την περιοχή να αφήνει πίσω της συντρίμια, καταστρέφοντας τους κόπους μιας ζωής.

Στο βίντεο βλέπουμε εικόνες απόλυτης καταστροφής αλλά και τον γνωστό ηθοποιό Τάσο Χαλκιά, να περιφέρεται ανάμεσα στα συντρίμια, φορώντας μάσκα, κοιτώντας τι μπορεί να σώσει. Ο γιος του, Άρης Χαλκιάς ανεβάοντας το βίντεο, έγραψε στη λεζάντα: «Επειδή δεν περιγράφεται με λέξεις και κάπως έχω ανάγκη να το εκφράσω. Ποτέ και σε κανέναν».

Δείτε το βίντεο: