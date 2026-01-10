Άρης-Ηρακλής 78-76: Το ντέρμπι της Θεσσαλονίκης βάφτηκε «κίτρινο» σε ένα ματς με επικό φινάλε

Στο γεμάτο Nick Galis Hall, o Άρης υποδέχθηκε τον Ηρακλή στο πλαίσιο της 14ης αγωνιστικής της Stoiximan GBL. Νικητές οι γηπεδούχοι σε ένα ματς που εξελίχθηκε σε θρίλερ και κρίθηκε τόσο από τα λάθη των φιλοξενούμενων, όσο και από την εμπειρία του Άρη και την ψυχραιμία του στα τελευταία λεπτά (78-76).

Ο Άρης ξεκίνησε την αναμέτρηση με τους Μήτρου - Λονγκ, Τζόουνς, Νουά, Φόρεστερ και Άντζουσιτς, ενώ ο «Γηραιός» μπήκε στο παρκέ με τους Φάντερμπερκ, Φόρμαν, Μωραϊτη, Γουέαρ και Σίλα.

Το μάτς

Οι δυο ομάδες ξεκίνησαν με όρεξη το ντέρμπι της Θεσσαλονίκης, με τον Άρη να προσπαθεί να πιέσει από νωρίς χτίζοντας ένα μικρό σερί έως τα μισά του πρώτου δεκαλέπτου, με τη διαφορά σταθερά απο τους 5 πόντους και πάνω.

Έως το 6', οι γηπεδούχοι είχαν μοιράσει 5 ασίστ για 5 εύστοχες προσπάθειες, ενώ την ίδια ώρα για τον Ηρακλή είχαν σκοράρει μόνο οι Φάντερμπερκ και Ράιτ-Φόρμαν. Το σερί του Άρη έφτασε μέχρι το 22-16, όταν ο Ηρακλής βρήκε το δικό του σερί και μείωσε στον πόντο για τη λήξη του δεκαλέπτου στο 22-21.

Στη δεύτερη περίοδο οι δύο ομάδες εναλλάσσονταν στο σκορ μέχρι και το 30-30. Ο Ράιτ-Φόρμαν ήταν ο πρώτος που ανέβηκε στους 11 πόντους, όντας ο πρώτος διψήφιος του ματς. Ο Χάρελ «τρόμαξε» το κοινό στο Αλεξάνδρειο όταν βρέθηκε μετά από σύγκρουση στο παρκέ. Τελικά σηκώθηκε χωρίς να αισθάνεται κάποια ενόχληση.

Οι εναλλαγές του σκορ συνεχίστηκαν μέχρι και περίπου ενάμιση λεπτό πρίν τη λήξη του ημιχρόνου, όταν ο Άρης «ξεμάκρυνε» και έφτασε μέχρι το 45-40, σκορ που έστειλε τις ομάδες στα αποδυτήρια.

Ο Άρης έδειχνε να βρίσκεται μισό βήμα μπροστά από τον Ηρακλή, έχοντας πάρει 14 πόντους από τα 14 λάθη του «Γηραιού», αλλά και 11 πόντους στον αιφνιδιασμό. Ο Άντζουσιτς ήταν ήδη στους 12 πόντους από τη μία πλευρά, ενώ ο Ράιτ-Φόρμαν στους 13 από την άλλη.

Οι γηπεδούχοι το έπιασαν ακριβώς από εκεί που το άφησαν πριν την ανάπαυλα, ενώ με πρωτεργάτες τους Άντζουσιτς, Μήτρου - Λόνγκ και Νουά, εκτόξευσαν τη διαφορά μέχρι και τους 14 (60-46 στο 26'), μετά από ένα επιμέρους 15-6. Στο απόλυτο μηδέν ως προς το σκοράρισμα ο Γουέαρ για τον Ηρακλή που έδειχνε να μην μπορεί να διαχειριστεί το ξέσπασμα των παικτών του Μίλισιτς με τα συνεχόμενα τρίποντα .

Η διαφορά έφτασε μέχρι και τους 17 (67-50), όταν οι φιλοξενούμενοι έδειξαν «σημάδια ζωής» και κατάφεραν να μειώσουν στους 10. Το 67-57 ήταν το σκορ με το οποίο οι δύο ομάδες μπήκαν στην τέταρτη και τελευταία περίοδο.

Παρά το γεγονός πως το παιχνίδι έγινε... θρίλερ, στο τέλος τα λάθη του Ηρακλή και η ψυχραιμία των γηπεδούχων, έδωσαν την νίκη στον Άρη σε ένα παιχνίδι που ήταν αντάξιο της ιστορίας των δυο ομάδων.

Τα δεκάλεπτα: 22-21, 45-40, 67-57, 78-76