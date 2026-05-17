Άρης - Λεβαδειακός 3-0: Έκλεισαν με χαμόγελα τη σεζόν και πήραν την 5η θέση οι Θεσσαλονικείς

Σε ένα παιχνίδι που παρότι η μπάλα πήγαινε πάνω-κάτω, δεν είχαμε πολλές ευκαιρίες και μέχρι το 64' MVP ήταν οι δύο τερματοφύλακες των ομάδων, η ομάδα του Μιχάλη Γρηγορίου «ξύπνησε» και μοίρασε χαμόγελα στο «Κλεάνθης Βικελίδης».

Από τότε και έπειτα ξεκίνησαν τα «πιστόλια» των παικτών του Άρη να πυροβολούν και από το 64ο λεπτό μέχρι το 79ο βρήκαν τρία τέρματα. Ο Καντεβέρε έσπασε τη «γκίνια» του (είχε 5 δοκάρια στα υπόλοιπα παιχνίδια των Play-Off) και μετά από ωραία σέντρα του Γιαννιώτα έκανε το 1-0. Μετά από 8 λεπτά(72'), ο Πέρεθ με όμορφο διαγώνιο τελείωμα αύξησε τα τέρματα των Θεσσαλονικιών και έβαλε τα «θεμέλια» της νίκης. Πάλι ο Καντεβέρε(79'), πήρε για τα καλά «μπρος» και με σουτ λίγο πίσω από το σημείο του πέναλτι έστειλε τη μπάλα στα δίχτυα για να ολοκληρώσει αυτό το εντυπωσιακό 15λεπτο.

Επομένως παρά τα πολλά προβλήματα που αντιμετώπισε η ομάδα της Θεσσαλονίκης όλη τη σεζόν κατάφεραν για ακόμη μία χρονιά να τερματίσουν στη 5η θέση, η οποία βέβαια δε θα της δώσει την «έξοδο» στην Ευρώπη αφού ο ΟΦΗ κατέκτησε το κύπελλο Ελλάδος.

