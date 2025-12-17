Άρης Μουγκοπέτρος: «Κλαίω από τη χαρά μου» - Δείχνει για πρώτη φορά τα πρόσθετα δάχτυλά του

Ο Άρης Μουγκοπέτρος μετρά αντίστροφα ώστε να φύγει το πολύ κακό για εκείνον 2025. Ο δεξιοτέχνης του κλαρίνου έχασε δύο δάχτυλα από κροτίδα που έσκασε στα χέρια του, κατά τη διάρκεια γλεντιού στα Τριπόταμα Αχαΐας τη Δευτέρα του Πάσχα και πέρασαν αρκετοί μήνες από τον τραυματισμό του και πολλά χειρουργεία μέχρι να μπορεί να καταφέρει να χαμογελά και πάλι στη ζωή.

«Επιτέλους, ήρθε η πιο όμορφη μέρα»

Πριν από μερικές ημέρες ο Μουγκοπέτρος είχε ένα τροχαίο ατύχημα, ευτυχώς μόνο με υλικές ζημιές, και πάλι δεν το έβαλε κάτω και τώρα όλο χαρά παρουσίασε στο Instagram τα πρόσθετα δάχτυλά του και το πιο λαμπερό του χαμόγελο που επιτέλους επιστρέφει σε μια κανονικότητα, αυτή την τόσο δύσκολη χρονιά για εκείνον.

«Μετά από καιρό ήρθε επιτέλους η πιο όμορφη μέρα μετά το τραγικό συμβάν και μετά από όλα αυτά που μου συμβαίνουν καθημερινά με τον κάθε βλάκα που υπήρχε στη ζωή μου. Είμαι πολύ συγκινημένος… Κλαίω από τη χαρά μου!», έγραψε στη σελίδα του και ευχαρίστησε τον γιατρό του που ήταν δίπλα του από την πρώτη στιγμή.

«Σε ευχαριστώ πολύ για τις ελπίδες που μου έδωσες, για τη συμπεριφορά σου, αλλά και την πραγματική αγάπη που έδειξες από την πρώτη στιγμή. Ο Θεός να σ’ έχει καλά γιατί έχουμε ανάγκη ανθρώπους σαν εσένα! Είστε όλοι μια σούπερ ομάδα! Τώρα μπροστά μας έχουμε πολύ δουλειά για να επιστρέψουμε», κατέληξε και περιμένει το 2026 να του φέρει μόνο καλά…