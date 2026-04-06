Άρης Μουγκοπέτρος: Απέσυρα όλες τις κατηγορίες - Χρωστάω σε όποιον μιλάει ελληνικά

Για τη δύσκολη περιπέτεια με την υγεία του μετά τον σοβαρό τραυματισμό του από κροτίδα, για τις κόρες του, αλλά και τα πολλά οικονομικά προβλήματα που αντιμετωπίζει, μίλησε ο Άρης Μουγκοπέτρος στην εκπομπή «Αυτοψία» του ALPHA και τον δημοσιογράφο, Αντώνη Σρόιτερ.

«Απέσυρα όλες τις κατηγορίες ενάντια σε αυτόν τον άνθρωπο, που αποκαλείται «αδελφικός μου φίλος»»

«Θέλω να πω κάτι το οποίο δεν έχω πει πάλι δημόσια. Με οδήγησαν πραγματικά οι προσευχές μου, ο πνευματικός μου, στο να πάρω αυτή την απόφαση και για να βρω την ηρεμία μέσα μου. Αυτό που έκανα, ήταν να αποσύρω όλες μου τις κατηγορίες ενάντια σε αυτόν τον άνθρωπο, που επικαλείται κάποτε «αδελφικός μου φίλος» κι έτσι έβγαινε και έλεγε», αποκάλυψε ο μουσικός.

Και αιτιολόγησε την απόφασή του: «Και αυτό θέλησα να το κάνω για δύο λόγους. Για μένα κλείνει οριστικά και αμετάκλητα και να πω και την αλήθεια από τότε έχω ηρεμήσει που πήρα αυτή την απόφαση. Αυτή την απόφαση την πήρα πριν δυο εβδομάδες. Έχουν μιλήσει οι δικηγόροι μεταξύ τους και το έχουμε διευθετήσει ούτως ώστε να πάρει το δρόμο αυτό. Έχει κάνει κι αυτός κάποιες μηνύσεις, θέλει να τις κρατήσει, να απολογηθώ και για αυτές, δεν με ενδιαφέρει πραγματικά. Εγώ, αυτό που είναι να κάνω, είναι ότι θέλω να αποσύρω όλες μου τις κατηγορίες. Ό,τι θέλει ας κάνει. Δεν με ενδιαφέρει. Δεν με ενδιαφέρει πλέον. Τα περιμένω όλα από όλους. Οπότε, αν θέλει ας το συνεχίσει, ας το συνεχίσει.

Εγώ από τη μεριά μου δεν συνεχίζω κάτι, γιατί το χέρι μου δεν θα ‘ρθει πίσω. Θα μπορούσα να πάρω και εγώ κάποια χρήματα, να τα πάρουν οι δικηγόροι, να τα πάρουν όλοι οι άλλοι. Εγώ νομίζω ότι η μεγαλύτερη αμοιβή σε μένα αυτή τη στιγμή είναι το να βρω εμένα και να ηρεμήσει η ψυχή μου. Και ήδη έχει ηρεμήσει η ψυχή μου, από τότε που πήρα αυτή την απόφαση».

«Θέλω να παίξω για μένα και μετά για τις κόρες μου»

Ο Άρης Μουγκοπέτρος μίλησε ακόμη για τη δεινή οικονομική κατάσταση στην οποία βρίσκεται. «Χρωστάω σε όποιον μιλάει ελληνικά, αυτή τη στιγμή. Αλλά θέλω με το που αρχίσω να παίζω, να παίξω πρώτα για μένα και τις κόρες μου, για τους ανθρώπους που με αγαπάνε και μετά για τον κόσμο που έχει πονέσει. Πραγματικά, έχω λάβει μεγάλη αγάπη από τον κόσμο. Τις προάλλες με κατάλαβε ένας παππούς, με πήρε αγκαλιά και έκλαιγε. Αυτό δεν το αφήνεις έτσι, σε ακουμπάει και σε αγγίζει πολύ. Θέλω να παίξω και γι’ αυτούς. Αλλά πρώτα θέλω να παίξω για μένα, μετά για τις κόρες μου και μετά για την οικογένειά μου. Και μετά για να… ξεχρεώσω, είναι το πρώτο που θα κάνω με τα χρήματα».

«Έζησα τον εφιάλτη μου»

Ο μουσικός σημείωσε ότι δε θα πάει στην Ανάσταση γιατί φοβάται τις κροτίδες.



«Δεν θα πάω στην εκκλησία την Ανάσταση γιατί εκεί ξέρω ότι θα ακούσω σίγουρα το «μπαμ» και αυτό… Φοβάμαι (σ.σ. τις κροτίδες). Δεν θέλω να ακούσω «μπαμ». Ακούω «μπαμ» και πετάγομαι, η αλήθεια είναι αυτή. Ότι αυτό προσπαθώ να το αποβάλω από μένα. Είναι δύσκολο, αλλά τίποτα δεν είναι εύκολο σε αυτή τη ζωή. Οπότε θέλω να το προσπαθήσω. Δεν θέλω καθόλου πραγματικά να πάω στην εκκλησία και να ακούσω «μπαμ», ούτε κάτι να πέσει κάτω».

Περιέγραψε, μάλιστα, μια σκηνή που του έκανε εντύπωση και η οποία εκτυλίχθηκε στο χωριό της πρώην γυναίκας του: «Εγώ δεν μπορώ να ξεχάσω ότι στο χωριό της πρώην γυναίκας μου που έμενα, 22 Αυγούστου πέρυσι, ότι σε ένα από τα πανηγύρια τους, που θα έπαιζα εγώ κανονικά αν δεν είχα πάθει αυτό, ήτανε με βεγγαλικά και με καπνογόνα. Πέρασα αυτό που μου δώσανε, για καπνογόνο, για πυρσό που βάζουμε στις τούρτες. Δεν ήξερα τι είναι. Στο ίδιο πανηγύρι, που εγώ ήμουνα στα 30 μέτρα, εμφανιστήκανε με 30 καπνογόνα από κάτω, σαν να μην τρέχει τίποτα και με βεγγαλικά. Για μένα, θεωρώ ότι είναι γελοίοι τύποι».



«Μικρός δεν έπαιζα με βεγγαλικά και κροτίδες. Πάντα τα φοβόμουν. Εγώ είχα δύο άσχημους εφιάλτες από παιδάκι. Ο ένας ήταν ότι έπεφτα από κάποιο γκρεμό, αυτό θυμάμαι το φοβόμουνα πάντα, και το άλλο ότι κάτι είχε σκάσει και έχανα τα χέρια μου. Πάντα! Το είχα σαν φόβο. Δηλαδή, όταν πήγαινα στην εκκλησία, στην Ανάσταση, τα χέρια μου τα έκρυβα μες στις τσέπες μου όσο μπορούσα πιο βαθιά για να μην γίνει το οτιδήποτε. Λοιπόν έζησα τον εφιάλτη μου…».

