Άρης Μουγκοπέτρος: Έκοψε τα μαλλιά του για να τα προσφέρει σε καρκινοπαθείς -Η ανάρτηση του μουσικού

Σε μια πράξη αλληλεγγύης προχώρησε ο Άρης Μουγκοπέτρος, όπως έκανε γνωστό μέσα από τον προσωπικό του λογαριασμό στα social media την Τρίτη (27/1).

Συγκεκριμένα, ο μουσικός -ο οποίος πριν ένα μήνα αθωώθηκε από το δικαστήριο της Τρίπολης για τη μήνυση που είχε καταθέσει η σύζυγός του για ενδοοικογενειακή απειλή- έκοψε τα μαλλιά του με σκοπό να τα προσφέρει «σε ανθρώπους που δίνουν τον πιο δύσκολο αγώνα: τους καρκινοπαθείς» ενώ αναφέρει πως τα συγκεκριμένα τον συνόδευσαν «σε στιγμές χαράς, σε γλέντια, σε μουσικές σκηνές και σε δύσκολες διαδρομές ζωής».

Αναλυτικά όσα έγραψε ο μουσικός:

«Τα μαλλιά που με συνόδευσαν σε στιγμές χαράς, σε γλέντια, σε μουσικές σκηνές και σε δύσκολες διαδρομές ζωής, σήμερα αλλάζουν σκοπό. Τα προσφέρω για να γίνουν δύναμη σε ανθρώπους που δίνουν τον πιο δύσκολο αγώνα: τους καρκινοπαθείς.

“Όταν επισκέπτεται ο πόνος τον άνθρωπο, τότε του κάνει επίσκεψη ο Χριστός”, λέει ο Άγιος Παΐσιος. Και μέσα σε αυτόν τον πόνο έμαθα πως τίποτα δεν χάνεται, όταν μετατρέπεται σε αγάπη και προσφορά. Όταν η δοκιμασία σε λυγίζει, η προσφορά σε σηκώνει ξανά όρθιο.

Με πίστη στον Θεό, με ευγνωμοσύνη για όσα μου χαρίστηκαν και με σεβασμό σε όσους παλεύουν καθημερινά, επιλέγω να δίνω. Γιατί η αληθινή δύναμη δεν βρίσκεται σε όσα κρατάμε, αλλά σε όσα προσφέρουμε με αγάπη. Η δοκιμασία με δίδαξε. Η πίστη με κράτησε όρθιο. Η προσφορά μου έδωσε ξανά νόημα. Με ταπεινότητα. Με πίστη. Με ελπίδα»