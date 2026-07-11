Άρης Μουγκοπέτρος - Η μεγάλη επιστροφή: Χαμόγελα και συγκίνηση στην πρώτη εμφάνιση μετά το ατύχημα

Mεγάλη και εντυπωσιακή επιστροφή στις εμφανίσεις για τον Άρη Μουγκοπέτρο, περίπου έναν χρόνο μετά το σοβαρό ατύχημα που σημάδεψε τη ζωή του.

Ο μουσικός είχε τραυματιστεί σοβαρά κατά τη διάρκεια πασχαλινού γλεντιού το 2025, όταν κροτίδα που κρατούσε στα χέρια του εξερράγη. Από την έκρηξη έχασε δύο δάχτυλα, ενώ υπέστη και σοβαρή βλάβη στην όραση του δεξιού του ματιού.

Έπειτα από μια μακρά περίοδο αποκατάστασης και αλλεπάλληλες χειρουργικές επεμβάσεις, ο Άρης Μουγκοπέτρος κατάφερε να επιστρέψει στη μεγάλη του αγάπη.

Φωτ.: Eurokinissi

Έτσι, το βράδυ της Παρασκευής (10/7) ο Άρης Μουγκοπέτρος έπαιξε κλαρίνο στο πανηγύρι του Εξωραϊστικού και Πολιτιστικού Συλλόγου των απανταχού Αρμεναίων Κυπαρισσίας Μεσσηνίας, στη Γιορτή Γουρουνοπούλας.

Φωτ.: Eurokinissi

Κρατώντας και πάλι το κλαρίνο στα χέρια του, ανέβηκε στη σκηνή και συγκίνησε το κοινό με την πρώτη του εμφάνιση μετά την περιπέτεια της υγείας του.

Φωτ.: Eurokinissi

Τη στιγμή της επιστροφής του μοιράστηκε και με τους διαδικτυακούς του φίλους, δημοσιεύοντας σχετικό βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. «Τα λόγια περιττά. Τα συναισθήματα μιλούν. Σας ευχαριστώ», έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησής του, εκφράζοντας την ευγνωμοσύνη του για τη στήριξη που δέχθηκε όλο αυτό το διάστημα.