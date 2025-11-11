Άρης - Μπαχτσεσεχίρ 76-86: Δε τα κατάφερε ο αξιόμαχος Άρης απέναντι στους Τούρκους

Ο Άρης κλήθηκε να αντιμετωπίσει την Μπαχτσεσεχίρ, που πριν από το παιχνίδι στο Αλεξάνδρειο βρισκόταν στην κορυφή του ομίλου με 5 νίκες σε 6 αγώνες. Η ομάδα του Ιγκόρ Μίλιτσιτς έδειξε ανταγωνιστικό πρόσωπο σε όλο το 40λεπτο, ήταν «μέσα» στο παιχνίδι σε όλη τη διάρκειά του, όμως στο φινάλε «λύγισε», με τους Τούρκους να βάζουν μεγάλα σουτ. Έτσι, με την ήττα αυτή υποχώρησε στο 3-4, την ώρα που η Μπαχτσεσεχίρ ανέβηκε στο 6-1.

Το ματς

Ισορροπημένο ήταν το ξεκίνημα του αγώνα με τον Μήτρου-Λονγκ να δίνει τον τόνο στον Άρη (9-8, 4'). Ο Κουλμπόκα μπήκε στην εξίσωση, ο Φόρεστερ ακολούθησε και η διαφορά ανέβηκε (18-12, 7'). Η άμυνα του Άρη ήταν αποτελεσματική και ο Φόρεστερ ανέβασε κι άλλο τη διαφορά (21-12, 8'). O Μίτσελ σκόραρε στο τέλος του δεκαλέπτου και μείωσε σε 23-16.

Πονίτκα και Φλιν ανέλαβαν δράση στο ξεκίνημα του δευτέρου δεκαλέπτου και η Μπαχτσεσεχίρ μείωσε (25-23, 12'). Ο Άρης κράτησε τον έλεγχο, με Νουά και Μήτρου-Λονγκ να δίνουν ανάσα στην ομάδα τους (32-27, 15'). Οι Τούρκοι είχαν ρυθμό και με τον Χόμεσλι μείωσαν σε απόσταση αναπνοής εκ νέου (35-33, 17'). Ο Χέιλ φώναξε παρών, ο Κάβανο ακολούθησε και η Μπαχτσεσεχίρ πέρασε μπροστά (37-38, 18'). Ο Άρης κράτησε τον έλεγχο με τον Φόρεστερ και έκλεισε το ημίχρονο με προβάδισμα για το 39-38.

Ο Πονίτκα ανέλαβε δράση και η Μπαχτσεσεχίρ μπήκε σε θέση οδηγού (41-43, 21'). Η απάντηση του Άρη ήρθε με Χάρελ και Τζόουνς να ανατρέπουν το σκηνικό (49-45, 24'). Ο Ματ Μίτσελ ανέλαβε δράση και με τη βοήθεια του Πονίτκα οι Τούρκοι ανέτρεψαν την κατάσταση ξανά (51-52, 28'). Ο Άρης πέρασε μπροστά με τον Νουά, αλλά ο Ουίλιαμς έδωσε σκορ στην ομάδα του εκ νέου (56-57, 29'). Ο επίλογος του δεκαλέπτου άνηκε στον Χάρελ, που με βολές έγραψε το 59-57.

Ο Τζόουνς έστειλε τον Άρη στο +5 στο ξεκίνημα του δεκαλέπτου, αλλά η Μπαχτσεσεχίρ με Χόμεσλι και Κοπρίβιτσα πέρασε μπροστά ξανά (62-63, 33'). Η άμυνα των Τούρκων έκλεισε διαδρόμους, Κάβανο και Μίτσελ μπήκαν στην εξίσωση και η διαφορά ανέβηκε (62-72, 35'). Ο Άρης έδειξε σφυγμό και μείωσε με τον Τζόουνς (66-72, 37'). Στο πιο κρίσιμο σημείο ο Φλιν «μίλησε» για την ομάδα του και «κλείδωσε» τη νίκη της ομάδας του (68-78, 38'), Μέχρι το φινάλε του αγώνα το σκηνικό δεν άλλαξε, με την Μπαχτσεσεχίρ να φτάνει στη νίκη μέσα στο Αλεξάνδρειο.

Τα δεκάλεπτα: 23-16, 39-38, 59-57, 76-86

Πηγή: athletiko.gr



