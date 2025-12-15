Άρης: Ο «αθόρυβος» πλανήτης που ρυθμίζει τους κλιματικούς κύκλους της Γης - Πώς το «καταφέρνει»

Το κλίμα της Γης μεταβάλλεται εδώ και εκατομμύρια χρόνια, εναλλάσσοντας παγετώνες και θερμές περιόδους. Οι αλλαγές αυτές συνδέονται με ανεπαίσθητες τροποποιήσεις στην τροχιά και την αξονική κλίση του πλανήτη μας, τους γνωστούς κύκλους Milankovitch.

Όπως αναφέρεται σε δημοσίευμα του sciencealert.com, πρόκειται για φαινόμενα που προκύπτουν επειδή η Γη δεν ταξιδεύει γύρω από τον Ήλιο εντελώς μόνη της, αλλά επηρεάζεται συνεχώς από τη βαρυτική έλξη των υπόλοιπων πλανητών.

Η έκπληξη των επιστημόνων και ο ρόλος του Άρη

Ενώ ήταν ήδη γνωστό ότι ο Δίας και η Αφροδίτη επηρεάζουν καθοριστικά αυτούς τους κύκλους, μια νέα λεπτομερής ανάλυση αποκαλύπτει ότι και ο Άρης ασκεί πολύ μεγαλύτερη επιρροή από ό,τι πίστευαν οι ειδικοί. Παρά το μικρό του μέγεθος σε σχέση με τους αέριους γίγαντες, ο κόκκινος πλανήτης αποδεικνύεται σημαντικός ρυθμιστής του κλιματικού «παλμού» της Γης.

Ερευνητική ομάδα με επικεφαλής τον Stephen Kane προχώρησε σε εκτεταμένες υπολογιστικές προσομοιώσεις, μεταβάλλοντας τη μάζα του Άρη από μηδέν έως δέκα φορές την πραγματική του. Στόχος ήταν να εξεταστεί πώς αυτές οι αλλαγές θα επηρέαζαν την τροχιακή συμπεριφορά της Γης και, κατ’ επέκταση, τους κλιματικούς της κύκλους.

Unsplash

Τα αποτελέσματα δείχνουν ότι ο Άρης δεν είναι απλώς παθητικός γείτονας, αλλά βασικός παράγοντας στη διαμόρφωση των εποχών και των μακροχρόνιων κλιματικών μοτίβων.

Ο πιο σταθερός κύκλος που εμφανίστηκε σε όλες τις προσομοιώσεις είναι ο κύκλος εκκεντρότητας των 405.000 ετών, ο οποίος οφείλεται στην αλληλεπίδραση Αφροδίτης–Δία. Αυτός ο ρυθμός παραμένει σταθερός ανεξάρτητα από τη μάζα του Άρη, λειτουργώντας σαν ένα παγκόσμιο μετρονόμο για το κλίμα.

Οι κύκλοι των 100.000 ετών και η καθοριστική συμβολή του πλανήτη

Οι μικρότεροι κύκλοι των περίπου 100.000 ετών, που ρυθμίζουν τις μεταβάσεις από παγετώδεις σε θερμότερες περιόδου, συνδέονται άμεσα με τον Άρη. Όσο αυξανόταν η μάζα του στις προσομοιώσεις, τόσο οι κύκλοι αυτοί γίνονταν πιο έντονοι και μεγαλύτερης διάρκειας, λόγω της ενισχυμένης βαρυτικής αλληλεπίδρασης με τη Γη.

Η πιο εντυπωσιακή ανακάλυψη: όταν η μάζα του Άρη πλησίαζε το μηδέν, ένας ολόκληρος κλιματικός ρυθμός εξαφανιζόταν. Ο κύκλος των 2,4 εκατομμυρίων ετών, που επηρεάζει τις μακροπρόθεσμες κλιματικές τάσει, υπάρχει μόνο επειδή ο Άρης διαθέτει αρκετή μάζα ώστε να δημιουργείται ο κατάλληλος βαρυτικός συντονισμός με τη Γη.

Μεταβολές στη λοξότητα και οι επιπτώσεις στους παγετώνες

Η αξονική κλίση της Γης, που ακολουθεί τον κύκλο των 41.000 ετών, αποδεικνύεται επίσης ευαίσθητη στη μάζα του Άρη. Με έναν Άρη δέκα φορές βαρύτερο, ο κύκλος αυτός θα μετατοπιζόταν σε 45.000–55.000 έτη, προκαλώντας βαθιές αλλαγές στον ρυθμό σχηματισμού και τήξης των παγετώνων.

Unsplash

Η μελέτη προσφέρει και μια νέα οπτική για την κατοικησιμότητα εξωπλανητών. Ένας πλανήτης σαν τη Γη, με έναν ισχυρό πλανητικό γείτονα στη σωστή τροχιακή θέση, μπορεί να διατηρεί πιο σταθερό κλίμα, αποφεύγοντας ακραίες παγετώδεις καταστάσεις, στοιχείο κρίσιμο για την ανάπτυξη ζωής.

Οι κύκλοι Milankovitch δεν είναι αποκλειστικό αποτέλεσμα της σχέσης Γης–Ήλιου. Αντίθετα, προκύπτουν από τη συλλογική «χορογραφία» ολόκληρου του ηλιακού συστήματος. Και μέσα σε αυτήν, ο Άρης κατέχει έναν απροσδόκητα καθοριστικό ρόλο, επηρεάζοντας το κλίμα του πλανήτη μας εδώ και εκατομμύρια χρόνια.