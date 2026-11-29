Ο Ολυμπιακός πήρε δεύτερο τρίποντο στα ντέρμπι, νικώντας τον Άρη στη Θεσσαλονίκη με 2-0. Οι Πειραιώτες ήταν ανώτεροι στη διάρκεια του παιχνιδιού, αλλά ειδικά στο δεύτερο μέρος, εκεί που ο Ζότα Σίλβα(64′, 78′), πήρε τις ωραίες ασίστ από Σάλιακα και Φορτούνη και έφυγε με το «διπλό» στην πλάτη του.

Η ομάδα του Αλγκουαθίλ παρέμεινε στην ίδια θέση πίσω από τον Παναθηναϊκό και έχουν ρεπό την επόμενη βδομάδα, λόγω της αναβολής της αναμέτρησης με την ΑΕΚ.

Το ματς

Η πρώτη μεγάλη και μάλιστα διπλή ευκαιρία στο παιχνίδι, ήταν στο 18′ όταν ο Τικνιζιάν γύρισε εύστοχα προς τον Μουαντιλματζί, ο οποίος νικήθηκε σε κοντινή απόσταση από τον Βέλιο και έπειτα και ο Φορτούνης με έξυπνη κεφαλιά.

Τρία λεπτά αργότερα, σέρβιρε ξανά ο αριστερός μπακ, αλλά η κεφαλιά του Ζότα Σίλβα από τη μικρή περιοχή κατέληξε άουτ.

Η πρώτη καλή στιγμή για τον Άρη, ήταν μετά από εκτέλεση κόρνερ, με τους Φαμπιάνο και Κουάμε να συγκρούονται προσπαθώντας να σκοράρουν με το κεφάλι, με την μπάλα να καταλήγει λίγο πάνω από το δοκάρι του Ορτέγκα.

Στο 31′ η μπάλα στρώθηκε στον Ρόκα περίπου στο ύψος της περιοχής, με τον ίδιο να εκτελεί ένα εντυπωσιακό σουτ, που πέρασε ελάχιστα άουτ.

Επόμενη και πάλι μεγάλη στιγμή για τους «ερυθρόλευκους», ήταν στο 40′, όταν ο Μουαντιλματζί πήρε τη συστημένη σέντρα του Φορτούνη, αλλά από κοντά με το κεφάλι αστόχησε.

Τη μεγαλύτερη όμως ευκαιρία του ημιχρόνου την είχε ο Άρης, με τον Γιαννιώτα να φεύγει στην κόντρα και να μη τον προλαβαίνει κανείς, όμως απέναντι από τον Ορτέγκα έστειλε την μπάλα άουτ.

Το ημίχρονο ολοκληρώθηκε με 0-0, με τις δύο ομάδες συνολικά να έχουν χάσει «τσουβάλι» ευκαιριών, με καμία να μη φτάνει στο δρόμο προς τα δίχτυα.

Πρώτη καλή στιγμή στο 2ο μέρος ήταν για την ομάδα του Άρη, με τον Φαντιγκά να κόβει με όμορφο τάκλιν το Τικνιζιάν και έπειτα να σεντράρει προς τον Γκαρέ, ο οποίος όμως δεν εκτέλεσε καλά.

Στο 64′ όμως, Ο Ολυμπιακός μπήκε μπροστά στο σκορ. Ο Φορτούνης από τα δεξιά άνοιξε εξαιρετικά στον Ρόκα, ο οποίος είδε το overlap του Σάλιακα, εκείνος γύρισε στην περιοχή, ο Ζότα κοντρόλαρε και εκτέλεσε από το ύψος του πέναλτι για το 1-0.

Όμως ο «φονικός» Πορτογάλος δε σταμάτησε εκεί, γιατί μετά από 14 λεπτά και συγκεκριμένα στο 78′, πήρε καταπληκτική κάθετη του Φορτούνη και πλάσαρε ιδανικά τον Βέλιο για το 0-2.

Ο Ολυμπιακός μάλιστα, στο 90+2′, είχε μεγάλη ευκαιρία να πετύχει και 3ο τέρμα, όμως το σουτ του Γκουστάβο Σα, σταμάτησε στο δεξί δοκάρι του Βέλιο.

Τελικό σκορ: 0-2

Η ενδεκάδα του Ολυμπιακού: Ορτέγκα, Σάλιακας, Ρέτσος, Πιρόλα, Τικνιζάν, Φρόιλερ, Σιπιόνι, Ρόκα, Φορτούνης, Σίλβα, Μάριους.

Η ενδεκάδα του Άρη: Βέλιο, Ρίτσαρντς, Φαντιγκά, Φαμπιάνο, Σούταλο, Χόνγκλα, Γένσεν, Καντεβέρε, Κουαμέ, Γκαρέ, Γιαννιώτας