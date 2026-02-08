Άρης - ΠΑΟΚ 0-0: «Άσφαιροι» στο ντέρμπι της Θεσσαλονίκης

«Άσφαιρο» αποδείχτηκε το ντέρμπι της Θεσσαλονίκης στο «Κλ. Βικελίδης». Άρης και ΠΑΟΚ δεν βρήκαν τον δρόμο προς τα δίχτυα και μοιράστηκαν από έναν βαθμό στο παιχνίδι της 20ης αγωνιστικής στη Stoiximan Super League. Ο Δικέφαλος «άγγιξε» το τρίποντο στα τελευταία λεπτά με το ασύλληπτο γυριστό του Πέλκα, με τον Αθανασιάδη να πραγματοποιεί την επέμβαση του αγώνα διατηρώντας ανέπαφη την εστία του.

Σπουδαία επέμβαση στις καθυστερήσεις έκανε και ο Παβλένκα στην κεφαλιά του Φαμπιάνο από εκτέλεση κόρνερ του Γκαρέ. Στην 3η θέση με 45 βαθμούς βρίσκεται ο ΠΑΟΚ, 6ος με 26 βαθμούς ο Άρης μετά από 20 αγωνιστικές.

Το ματς

Η πρώτη τελική της αναμέτρησης ήταν του ΠΑΟΚ μόλις στο 3ο λεπτό. Ο Πέλκας με όμορφη ενέργεια απέφυγε τον Σούντμπεργκ, σούταρε εκτός περιοχής και η μπάλα πέρασε στην εξωτερική πλευρά των διχτύων του Αθανασιάδη. Στο 11' ο Ζαφείρης έκλεψε την μπάλα από τον Χόνγκλα, συνεργάστηκε με τον Γιακουμάκη, πάτησε περιοχή όμως το τελείωμα του δεν ήταν καλό.

Στο 25' ο Πέλκας επιχείρησε ένα μακρινό σουτ, η μπάλα κόντραρε στα σώματα, «εξουδετέρωσε» τον Αθανασιάδη και πέρασε ξυστά από την εστία του τερματοφύλακα του Άρη σε κόρνερ. Δέκα λεπτά αργότερα, οι γηπεδούχοι δημιούργησαν την δική τους μεγάλη στιγμή. Ο Ράτσιτς έσκαψε την μπάλα για τον Μορόν, αυτός εκτέλεσε από δύσκολη γωνία υποχρεώνοντας τον Παβλένκα σε δύσκολη επέμβαση. Από το κόρνερ του Άρη ο Δικέφαλος έβγαλε μοναδική αντεπίθεση, με τον Ζίβκοβιτς να βγάζει τετ-α-τετ τον Ντεσπότοφ που νικήθηκε από τον Αθανασιάδη, σπαταλώντας την σημαντικότερη ευκαιρία του αγώνα.

Eurokinissi

Το δεύτερο ημίχρονο άρχισε με την τελική προσπάθεια του Ράτσιτς και την σταθερή επέμβαση του Παβλένκα στα πρώτα τρία λεπτά της επανάληψης. Οι παίκτες του Χιμένεθ ήταν αρκετά πιο απειλητικοί και στο 63' μετά τις κεφαλιές των Κουαμέ και Γιένσεν ο Δώνης προσπάθησε να σκοράρει, το σουτ του όμως πέρασε εκτός εστίας. Ο Δικέφαλος απάντησε δύο λεπτά αργότερα, με τον Ζίβκοβιτς να εκμεταλλεύεται το λάθος του Ράτσιτς στο κέντρο και να εκτελεί στα όρια της περιοχής πάνω από τα δοκάρια.

Ο ΠΑΟΚ βρήκε δίχτυα στο 87' έπειτα από το υπέροχο τελείωμα του ξεχασμένου Οζντόεφ. Παρόλα αυτά ο Ρώσος χαφ ήταν σε αντικανονική θέση και το τέρμα δεν μέτρησε, με τις δύο ομάδες να χάνουν μοναδικές ευκαιρίες στις καθυστερήσεις. Ο Αθανασιάδης κράτησε ζωντανό τον Άρη αποκρούοντας εντυπωσιακά το γυριστό του Πέλκα, ενώ ελάχιστα λεπτά μετά ο Παβλένκα κράτησε το μηδέν στην άψογη κεφαλιά του Φαμπιάνο, διατηρώντας «άσφαιρο» το παιχνίδι.

Άρης: Αθανασιάδης, Τεχέρο, Φαμπιάνο, Σούντμπεργκ, Φαντιγκά, Χόνγκλα, Ράτσιτς, Πέρεθ (Γκαρέ 72'), Γένσεν, Ντούντου (Δώνης 59'), Μορόν (Κουαμέ 59')

ΠΑΟΚ: Παβλένκα, Κένι, Βολιάκο (Μιχαηλίδης 54'), Λόβρεν, Μπάμπα, Οζντόεφ, Ζαφείρης (Καμαρά 83'), Ζίβκοβιτς, Πέλκας, Ντεσπόντοφ (Τάισον 57'), Γιακουμάκης (Γερεμέγεφ 83')