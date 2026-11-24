Λεπτοί σχηματισμοί που θυμίζουν πατατάκια, εντυπωσιακά ανοιχτόχρωμοι βράχοι και πολυγωνικά μοτίβα στην επιφάνεια του Άρη βρίσκονται στο επίκεντρο των ερευνών των ρόβερ Curiosity και Perseverance της NASA.

Όπως αναφέρεται σε σχετικό δημοσίευμα του space.com, πίσω από την ασυνήθιστη εμφάνισή τους, οι επιστήμονες αναζητούν στοιχεία για τις διεργασίες που διαμόρφωσαν τα αρειανά πετρώματα και για περιβάλλοντα που ενδεχομένως μπορούσαν κάποτε να υποστηρίξουν μικροβιακή ζωή.

Φωτ.: NASA/JPL-Caltech/MSSS/ASU

Οι σχηματισμοί που θυμίζουν «πατατάκια»

Στην τοποθεσία «Nazca», το Curiosity ολοκλήρωσε εργασίες γεώτρησης σε πέτρωμα που περιέχει δισκοειδείς κρυσταλλικές μορφές. Ορισμένες είναι τόσο λεπτές, ώστε η ομάδα της αποστολής τις παρομοίασε με πατατάκια.

Στις 7 Νοεμβρίου, το ρόβερ κατέγραψε κοντινές εικόνες με την κάμερα MAHLI, η οποία βρίσκεται στο άκρο του ρομποτικού του βραχίονα. Παράλληλα, το όργανο ChemCam χρησιμοποιήθηκε για τη μελέτη της χημικής σύστασης επιλεγμένων στόχων, ενώ δείγματα από τη γεώτρηση μεταφέρθηκαν στο εργαστήριο SAM που διαθέτει το όχημα.

Στόχος είναι να προσδιοριστούν καλύτερα η σύσταση και τα χαρακτηριστικά αυτών των σχηματισμών, ώστε να διερευνηθεί ο τρόπος δημιουργίας τους.

Φωτ.: NASA/JPL-Caltech/MSSS/ASU

Οι λευκοί βράχοι και η σύνδεση με το νερό

Το Perseverance, από την πλευρά του, εξετάζει μια συστάδα ανοιχτόχρωμων πετρωμάτων στην περιοχή «Idubi», εντός της ευρύτερης ζώνης «Lac de Charmes», έξω από τον κρατήρα Jezero.

Οι εικόνες της 29ης Οκτωβρίου δείχνουν βράχους που ξεχωρίζουν έντονα από το σκοτεινότερο, συχνά καλυμμένο με σκόνη έδαφος. Οι μετρήσεις του SuperCam έδειξαν ότι είναι πλούσιοι σε ένυδρο διοξείδιο του πυριτίου.

Στη Γη, τέτοιες αποθέσεις μπορούν να σχηματιστούν σε διαφορετικά περιβάλλοντα όπου υπάρχει νερό, μεταξύ άλλων σε υδροθερμικά συστήματα και σε περιοχές με υπόγεια ύδατα. Παρουσιάζουν επίσης ενδιαφέρον για την αστροβιολογία, καθώς μπορούν να διατηρήσουν μικροαπολιθώματα.

Η παρουσία τους στον Άρη δεν αποτελεί απόδειξη αρχαίας ζωής. Τους καθιστά, όμως, σημαντικούς στόχους για τη διερεύνηση της ιστορίας του νερού και της δυνατότητας διατήρησης ενδεχόμενων βιολογικών ιχνών. Το Perseverance πραγματοποιεί λεπτομερείς χημικές και ορυκτολογικές μετρήσεις, ώστε να περιοριστούν τα πιθανά σενάρια σχηματισμού τους.

Φωτ.: NASA/JPL-Caltech/MSSS/ASU

Τα πολύγωνα στις πλαγιές του όρους Σαρπ

Καθώς συνεχίζει την ανάβασή του στο όρος Σαρπ, το Curiosity συνάντησε ξανά μικρά, σχετικά ομοιόμορφα πολύγωνα, τα οποία περιβάλλονται από υπερυψωμένες ράχες. Παρόμοιες δομές είχαν παρατηρηθεί και χαμηλότερα στο βουνό.

Σύμφωνα με την ομάδα της NASA, τέτοια μοτίβα μπορούν να προκύψουν από διαφορετικές διεργασίες: συρρίκνωση καθώς τα ορυκτά χάνουν νερό, επαναλαμβανόμενες μεταβολές της θερμοκρασίας ή συμπίεση και διαστολή υλικών μετά την ταφή και την εκ νέου έκθεσή τους στην επιφάνεια.

Οι ερευνητές εξετάζουν τη σύσταση των πετρωμάτων και των υλικών που σχηματίζουν τις υπερυψωμένες ράχες, προκειμένου να διαπιστώσουν ποιοι μηχανισμοί δημιούργησαν τις συγκεκριμένες δομές.