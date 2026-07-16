Άρης: Προφορική συμφωνία με Παναθηναϊκό για Τολιόπουλο - Η κίνηση-ματ του διεθνή γκάρντ

Ο Άρης βρίσκεται κοντά στην ολοκλήρωση της μεταγραφής του Βασίλη Τολιόπουλου, καθώς οι διαπραγματεύσεις με τον Παναθηναϊκό AKTOR φαίνεται να φτάνουν σε αίσιο τέλος.

Το μέλλον του διεθνή γκάρντ απασχολεί την επικαιρότητα το τελευταίο διάστημα και μετά την αποχώρηση του ΠΑΟΚ από την διεκδίκησή του, ο Άρης φούλαρε για να κλείσει την επιστροφή του στα κιτρινόμαυρα. Εχθές αργά το απόγευμα, σύμφωνα με πληροφορίες, υπήρξε προφορική συμφωνία ανάμεσα σε Παναθηναϊκό και Άρη για την παραχώρηση τπου Τολιόπουλου, καθώς δεν φαίνεται να είναι στα πλάνα του Ομπράντοβιτς για την νέα σεζόν, ενώ ο ίδιος ήθελε να συνεχίσει την καριέρα του σε μια ομάδα που θα έχει βασικό ρόλο.

Επίσης είναι δεδομένο πως ο Τολιόπουλος και ο Άρης έχουν ισχυρούς δεσμούς από το πρώτο πέρασμά του από την ομάδα της Θεσσαλονίκης και ο παίκτης ήθελε πολύ να επιστρέψει. Κάτι που το έδειξε και έμπρακτα, καθώς φαίνεται πως έβαλε από την τσέπη του 400.000 ευρώ για να συμπληρώσει στα 800.000 που έδινε ο Άρης για να καλύψει το buy out του.