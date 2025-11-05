Άρης - Σλασκ Βρότσλαβ 85-78: Πολύ καλή εμφάνιση και επιστροφή στις νίκες με πρωταγωνιστή τον Τζόουνς

Μετά την ήττα στο ντέρμπι κόντρα στον ΠΑΟΚ, ο Άρης έβγαλε αντίδραση και επέστρεψε στις νίκες. Κόντρα στη Σλασκ η ομάδα του Ιγκόρ Μίλιτσιτς ήταν σοβαρή από τα πρώτα λεπτά του αγώνα, έφερε το παιχνίδι στα μέτρα της από νωρίς και στο φινάλε έφτασε εμφατικά στην 3η νίκη της στον όμιλο, ανεβαίνοντας στο 3-3.

Ο Μπράις Τζόουνς έδωσε τον τόνο και τον ρυθμό στην ομάδα του, επιθετικά. Ο Αμερικανός γκαρντ είχε 28 πόντους και 4 ασίστ, σε ακόμα μία παραγωγική εμφάνιση, με τον Αρνόλντας Κουλμπόκα να προσθέτει 20 πόντους με 4 τρίποντα.

Ο Άρης επέβαλε τον ρυθμό του στα πρώτα λεπτά και βρήκε λύσεις από την περιφέρεια. Τζόουνς και Κουλμπόκα έδωσαν σκορ, με τους κίτρινους να χτίζουν διαφορά (8-0, 3'). Ο Ουρμπάνιακ προσπάθησε να μειώσει, αλλά ο Χάρελ δεν το επέτρεψε (12-2, 5'). Ο Άρης είχε τον έλεγχο και με τους Πουλιανίτη, Τζόουνς και Μποχωρίδη να σκοράρουν η διαφορά εκτοξεύτηκε (21-4, 9'). Ο Τζόρτζεβιτς έγραψε τον επίλογο του δεκαλέπτου για το 21-6.

Το σκηνικό δεν άλλαξε, με τον Μποχωρίδη να σκοράρει και να ανεβάζει τη διαφορά πάνω από τους 20 πόντους (27-6, 11'). Ο Άρης συνέχισε να βρίσκει το δρόμο προς το καλάθι, με τον Κουλμπόκα να σκοράρει (35-10, 13'). Ο Σάνον προσπάθησε να μειώσει για την Σλασκ, αλλά ο Κουλμπόκα δεν το επέτρεψε (40-14, 15'). O Σάνον με ατομικές προσπάθειες ροκάνισε τη διαφορά για την Σλασκ (48-28, 19'). Το +20 του Άρη έμεινε έως το τέλος του ημιχρόνου, με τον Τζόουνς να σκοράρει, για το 50-30.

Ο Μπράις Τζόουνς έδωσε τον τόνο στην επίθεση του Άρη, με την διαφορά να ανεβαίνει ακόμα περισσότερο (60-37, 23'). Ο Αμερικανός συνέχισε να κάνει... θραύση στο καλάθι των Πολωνών (65-39, 25'). Ο Γκρέι προσπάθησε να μειώσει για την Σλασκ στη συνέχεια (65-41, 28'). O Τσέρνιεβιτς έγραψε τον επίλογο του δεκαλέπτου, με τρίποντο, για το 67-44.

Η Σλασκ έδειξε σημάδια αντίδρασης στην τέταρτη περίοδο και χάρη στον Τσέρνεβιτς μείωσε ακόμα περισσότερο (67-53, 32'), εκμεταλλευόμενη το νεκρό διάστημα του Άρη. Τα τρίποντα των Φορμπς και Κουλμπόκα έφεραν εκ νέου τη διαφορά στους 20 πόντους για τον Άρη (73-53, 34'). Ο Σάνον προσπάθησε να μειώσει για την ομάδα του (75-62, 36'). Η προσπάθεια της Σλασκ για ανατροπή συνεχίστηκε, με τον Κουλικόφσκι να μειώνει σε μονοψήφια επίπεδα (75-67, 37'). Φορμπς και Τζόουνς δεν επέτρεψαν στους Πολωνούς να πλησιάσουν περισσότερο και «κλείδωσαν» τη νίκη για τον Άρη (79-69, 38'), με το προβάδισμα να μένει έως το τέλος.

Τα δεκάλεπτα: 21-6, 50-30, 67-44, 85-78.

Πηγή: athletiko.gr



