Στις 26 Νοεμβρίου 2026, ο Άρης, ο πλανήτης που στην αστρολογία συμβολίζει τη δράση, την πρωτοβουλία, τη διεκδίκηση, αλλά και τη μάχη, εισέρχεται στο ζώδιο της υπηρεσίας την Παρθένο, εγκαινιάζοντας έναν νέο κύκλο όπου στρέφουμε την ενέργειά μας σε έναν άλλο τομέα…

Η Παρθένος είναι ζώδιο της Γης, ανήκει στη μεταβλητή ποιότητα και κυβερνάται από τον Ερμή. Συνδέεται με την εργασία, την πρακτική σκέψη, την ανάλυση, την οργάνωση, την υγεία και τη διαχείριση των καθημερινών υποχρεώσεων. Η παρουσία του Άρη σε αυτό το ζώδιο στρέφει την ενέργειά μας σε ζητήματα που απαιτούν ακρίβεια, μεθοδικότητα, αποτελεσματικότητα και προσοχή στη λεπτομέρεια.

Σε συλλογικό επίπεδο, η συγκεκριμένη διέλευση μπορεί να αναδείξει ζητήματα που σχετίζονται με τις εργασιακές συνθήκες, την παραγωγικότητα, την οργάνωση υπηρεσιών και τη δημόσια υγεία. Παράλληλα, η αυξημένη ανάγκη για έλεγχο και τελειότητα ενδέχεται να ενισχύσει την κριτική διάθεση, την ανυπομονησία και τις αντιπαραθέσεις για πρακτικά ζητήματα.

Το σημαντικότερο αστρολογικό στοιχείο αυτής της διέλευσης είναι ότι οι εξελίξεις που ενεργοποιούνται στα τέλη του 2026 δεν ολοκληρώνουν απαραίτητα τον κύκλο τους μέσα στη χρονιά.

Στις 10 Ιανουαρίου 2027, ο Άρης θα ξεκινήσει τη φαινομενικά ανάδρομη πορεία του στην Παρθένο, σηματοδοτώντας μια περίοδο επαναπροσδιορισμού στόχων, αναθεώρησης αποφάσεων και επανεξέτασης καταστάσεων που είχαν ήδη αρχίσει να διαμορφώνονται. Κατά την ανάδρομη κίνησή του, ο Άρης συνδέεται αστρολογικά με καθυστερήσεις, αλλαγές στρατηγικής, συσσωρευμένο εκνευρισμό και την ανάγκη να επανεκτιμήσουμε τον τρόπο με τον οποίο διεκδικούμε όσα επιθυμούμε.Αυτό σημαίνει ότι μια επαγγελματική απόφαση, μια νέα συνεργασία, μια αλλαγή στις καθημερινές συνήθειες ή ακόμα και μια προσωπική αντιπαράθεση που ξεκινά τώρα, μπορεί να παρουσιάσει νέα δεδομένα τους πρώτους μήνες του 2027.

Η περίοδος απαιτεί λοιπόν σωστό προγραμματισμό, υπομονή και αποφυγή βιαστικών κινήσεων.

Πιο έντονη επιρροή από την παρουσία του Άρη στην Παρθένο, δέχονται τα μεταβλητά ζώδια δηλαδή οι Δίδυμοι, Παρθένοι, Τοξότες και Ιχθύες, καθώς αυτή την περίοδο θα έχουν σημαντικές εξελίξεις σε νευραλγικούς τομείς της ζωής τους

Ας δούμε αναλυτικά πώς επηρεάζεται κάθε ζώδιο.

Κριός: Νέες απαιτήσεις στην εργασία και αλλαγές στην καθημερινότητα

Κριέ μου, η είσοδος του Άρη στην Παρθένο επιταχύνει τους ρυθμούς στην εργασία, στις καθημερινές υποχρεώσεις και σε παρακινεί να ασχοληθείς πιο ενεργά με θέματα ρουτίνας ή και φυσικής κατάστασης. Από τις 26 Νοεμβρίου καλείσαι να ανταποκριθείς σε περισσότερες απαιτήσεις, να οργανώσεις καλύτερα το πρόγραμμά σου και να διευθετήσεις εκκρεμότητες που δεν επιδέχονται άλλη αναβολή. Στον επαγγελματικό τομέα μπορεί να αναλάβεις πρόσθετες ευθύνες, να αλλάξει ο τρόπος εργασίας σου ή να χρειαστεί να συνεργαστείς με ανθρώπους που έχουν διαφορετικές προτεραιότητες από τις δικές σου. Η ανυπομονησία και η τάση σου να θέλεις άμεσα αποτελέσματα ενδέχεται να προκαλέσουν εντάσεις. Η ανάδρομη πορεία του Άρη στις αρχές του 2027 θα σε οδηγήσει να επανεξετάσεις τις εργασιακές σου συνθήκες και τον τρόπο με τον οποίο διαχειρίζεσαι τον χρόνο και την ενέργειά σου.

Η συμβουλή: Οργάνωσε τις υποχρεώσεις σου, θέσε προτεραιότητες και μην παραμελείς την ξεκούραση σου προκειμένου να ανταποκριθείς σε όλα.

Ταύρος: Έρωτας, δημιουργικότητα και προσωπικές επιθυμίες σε πρώτο πλάνο

Ταύρε μου, ο Άρης περνά στον πέμπτο ηλιακό σου οίκο, ενεργοποιώντας τον έρωτα, τη δημιουργικότητα, τη διασκέδαση και τα ζητήματα που συνδέονται με τα παιδιά. Η διάθεσή σου γίνεται πιο διεκδικητική και αισθάνεσαι μεγαλύτερη ανάγκη να εκφράσεις τα συναισθήματα και τις προσωπικές σου επιθυμίες. Θα μπορούσα άνετα να σου πω ότι το επόμενο διάστημα βρίσκεις και πάλι την χαμένη σου δύναμη, αλλά και το πάθος να διεκδικήσεις αυτό που θες! Αν είσαι ελεύθερος, μια νέα γνωριμία μπορεί να σου προκαλέσει έντονο ενθουσιασμό και να εξελιχθεί γρήγορα. Αν βρίσκεσαι σε σχέση, το πάθος αναζωπυρώνεται, όμως δεν αποκλείονται και αντιπαραθέσεις όταν αισθάνεσαι ότι οι ανάγκες σου δεν ικανοποιούνται. Παράλληλα, ένα δημιουργικό σχέδιο μπορεί να απαιτήσει περισσότερη προσπάθεια ή να σε οδηγήσει να αναλάβεις ένα προσωπικό ρίσκο. Η ανάδρομη πορεία του Άρη στις αρχές του 2027 θα επαναφέρει ερωτικά διλήμματα, ζητήματα που αφορούν τα παιδιά ή αποφάσεις για δημιουργικά εγχειρήματα. Θα χρειαστεί να διαχωρίσεις τον προσωρινό ενθουσιασμό από όσα πραγματικά έχουν διάρκεια.

Η συμβουλή: Διεκδίκησε τη χαρά και τον έρωτα, αλλά απόφυγε τις παρορμητικές αποφάσεις και τις υπερβολικές προσδοκίες.

Δίδυμοι: Ανακατατάξεις στο σπίτι και σημαντικές οικογενειακές αποφάσεις

Δίδυμέ μου, μπαίνεις σε μία τεταμένη περίοδο καθώς ο Άρης από την Παρθένο, σε παρακινεί να ασχοληθείς πιο ενεργά με θέματα που αφορούν το σπίτι, την οικογένεια, την ακίνητη περιουσία, αλλά και τις σταθερές σου βάσεις! Από τα τέλη Νοεμβρίου μπορεί να προκύψουν αυξημένες υποχρεώσεις στο οικογενειακό περιβάλλον, συζητήσεις για αλλαγή κατοικίας, επισκευές, ανακαινίσεις ή αποφάσεις που αφορούν την αξιοποίηση ενός ακινήτου. Η ατμόσφαιρα στο σπίτι ενδέχεται να γίνει πιο απαιτητική, καθώς διαφορετικές απόψεις και ανάγκες δημιουργούν αντιπαραθέσεις. Παράλληλα, θα αισθανθείς μεγαλύτερη ανάγκη να αποκτήσεις τον έλεγχο σε ζητήματα που επηρεάζουν την προσωπική σου ζωή. Με την ανάδρομη πορεία του Άρη στις αρχές του 2027, κάποια οικογενειακή υπόθεση μπορεί να χρειαστεί επανεξέταση. Ενδέχεται επίσης να επιστρέψουν στην επιφάνεια παλιές διαφωνίες που δεν είχαν επιλυθεί ουσιαστικά.

Η συμβουλή: Μην επιτρέψεις στην ένταση της καθημερινότητας να επηρεάσει τις οικογενειακές σου σχέσεις. Προχώρησε σε αλλαγές μόνο αφού εξετάσεις όλες τις πρακτικές λεπτομέρειες.

Καρκίνος: Σημαντικές συζητήσεις, συμφωνίες και αποφάσεις για το μέλλον

Καρκίνε μου, ο Άρης στην Παρθένο ενισχύει την επικοινωνία, τις μετακινήσεις, τις επαφές και την ανάγκη να προωθήσεις τις ιδέες σου. Από τις 26 Νοεμβρίου μπαίνεις σε μια περίοδο αυξημένης κινητικότητας. Συζητήσεις, επαγγελματικές συναντήσεις, διαπραγματεύσεις και νέες πληροφορίες σε οδηγούν να πάρεις αποφάσεις για ζητήματα που μέχρι τώρα παρέμεναν σε εκκρεμότητα. Είναι πιθανό να ξεκινήσεις ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα, να οργανώσεις ένα νέο επαγγελματικό εγχείρημα ή να ασχοληθείς πιο ενεργά με θέματα που σχετίζονται με το εμπόριο, την επικοινωνία και την τεχνολογία. Ωστόσο, η βιασύνη στον λόγο και η τάση να αντιδράς έντονα σε όσα ακούς μπορεί να δημιουργήσουν παρεξηγήσεις και καβγαδάκια στην καθημερινότητά σου, προσπάθησε να μην βιάζεσαι να εκφραστείς ως αυστηρός κριτής! Η ανάδρομη πορεία του Άρη στις αρχές του 2027 ενδέχεται να επαναφέρει μια συμφωνία προς διαπραγμάτευση ή να σε αναγκάσει να τροποποιήσεις ένα σχέδιο που οργανώνεις αυτή την περίοδο.

Η συμβουλή: Δώσε προσοχή στις λεπτομέρειες των συμφωνιών και φρόντισε οι αποφάσεις σου να βασίζονται σε επιβεβαιωμένες πληροφορίες.

Λέων: Οικονομικές διεκδικήσεις και ανάγκη για καλύτερη διαχείριση

Λιοντάρι μου, με τον Άρη να εισέρχεται στην Παρθένο, τα οικονομικά αποκτούν πρωταγωνιστικό ρόλο στην καθημερινότητά σου. Από τα τέλη Νοεμβρίου θα αισθανθείς μεγαλύτερη ανάγκη να αυξήσεις τα έσοδά σου, να διεκδικήσεις καλύτερες απολαβές ή να αξιοποιήσεις περισσότερο τις επαγγελματικές σου δυνατότητες. Παράλληλα, όμως, δεν αποκλείεται να αυξηθούν τα έξοδα, ιδιαίτερα για πρακτικές ανάγκες, αγορές ή υποχρεώσεις που έχουν συσσωρευτεί. Η επιθυμία σου να αποκτήσεις περισσότερη οικονομική ανεξαρτησία μπορεί να σε οδηγήσει σε σημαντικές πρωτοβουλίες. Η ανάδρομη πορεία του Άρη στις αρχές του 2027 θα σε καλέσει να επανεξετάσεις τον προϋπολογισμό σου, να αξιολογήσεις μια επαγγελματική συμφωνία ή να επαναδιαπραγματευτείς οικονομικούς όρους. Είναι μια περίοδος κατά την οποία καλείσαι να αναγνωρίσεις την αξία σου, χωρίς να παρασύρεσαι σε κινήσεις που ενδέχεται να επιβαρύνουν την οικονομική σου ασφάλεια.

Η συμβουλή: Απόφυγε τα περιττά έξοδα και τις βιαστικές οικονομικές δεσμεύσεις. Επένδυσε σε επιλογές που έχουν ουσιαστική προοπτική.

Παρθένος: Μπαίνεις στο επίκεντρο των εξελίξεων – Ώρα για προσωπικές αποφάσεις

Παρθένε μου, η είσοδος του Άρη στο ζώδιό σου στις 26 Νοεμβρίου σηματοδοτεί την έναρξη μιας ιδιαίτερα δυναμικής περιόδου, κατά την οποία αναλαμβάνεις πρωτοβουλίες και διεκδικείς πιο αποφασιστικά όσα επιθυμείς. Ο Άρης ενεργοποιεί τον πρώτο ηλιακό σου οίκο, ενισχύοντας τη μαχητικότητα, την αυτοπεποίθηση, αλλά και την ανυπομονησία σου. Αισθάνεσαι ότι ήρθε η στιγμή να αλλάξεις καταστάσεις που σε περιορίζουν και να πάρεις τον έλεγχο της προσωπικής σου ζωής. Οι εξελίξεις μπορεί να αφορούν την επαγγελματική σου πορεία, την προσωπική σου εικόνα, τις σχέσεις σου ή ακόμα και σημαντικές αποφάσεις για τον τρόπο ζωής σου. Ωστόσο, η συγκεκριμένη διέλευση έχει ιδιαίτερη σημασία, καθώς στις 10 Ιανουαρίου 2027 ο Άρης θα ξεκινήσει την ανάδρομη πορεία του στο ζώδιό σου. Αυτό σημαίνει ότι πρωτοβουλίες που αναλαμβάνεις τώρα ενδέχεται να χρειαστούν αναθεώρηση. Σχέσεις και συνεργασίες μπορεί να δοκιμαστούν, ενώ θα χρειαστεί να επανεξετάσεις τον τρόπο με τον οποίο διεκδικείς και εκφράζεις τις ανάγκες σου.

Η συμβουλή: Προχώρησε με αποφασιστικότητα, αλλά χωρίς βιασύνη. Οι αλλαγές που ξεκινούν τώρα απαιτούν στρατηγική, υπομονή και σωστή διαχείριση της ενέργειάς σου.

Ζυγός: Παρασκηνιακές εξελίξεις και ανάγκη για ξεκούραση

Ζυγέ μου, μπαίνεις σε μια περίοδο κατά την οποία αρκετές εξελίξεις διαμορφώνονται πιο κρυφά και παρασκηνιακά! Από τα τέλη Νοεμβρίου μπορεί να αισθανθείς μεγαλύτερη εσωτερική ένταση, καθώς καλείσαι να διαχειριστείς εκκρεμότητες, επαγγελματικές υποχρεώσεις ή προσωπικές καταστάσεις που δεν έχουν ακόμα ξεκαθαρίσει. Στον εργασιακό χώρο ενδέχεται να υπάρχουν παρασκηνιακές συζητήσεις, αυξημένες απαιτήσεις ή ζητήματα που χρειάζονται διακριτικότητα. Παράλληλα, μπορεί να αναγνωρίσεις ότι ορισμένες καθημερινές συνήθειες σε εξαντλούν και ότι χρειάζεσαι περισσότερο προσωπικό χρόνο. Αυτή την περίοδο είναι πολύ πιθανό να χρειαστεί έμπρακτα να υποστηρίξεις και σταθείς σε ανθρώπους οικείους σου , παραμελώντας κάποιες στιγμές της δικές σου ανάγκες! Η ανάδρομη πορεία του Άρη στις αρχές του 2027 θα σε βοηθήσει να επανεξετάσεις καταστάσεις που σε επιβαρύνουν ψυχολογικά και να ολοκληρώσεις υποθέσεις που έχουν παραμείνει ανοιχτές. Είναι πιθανό να χρειαστεί να απομακρυνθείς από ένα πιεστικό περιβάλλον ή να αναθεωρήσεις τον τρόπο με τον οποίο διαχειρίζεσαι το άγχος και τις υποχρεώσεις σου.

Η συμβουλή: Μην πιέζεις τον εαυτό σου να ανταποκριθεί σε όλα. Δώσε προτεραιότητα στην ξεκούραση και απόφυγε τις παρασκηνιακές αντιπαραθέσεις.

Σκορπιός: Φιλίες, κοινωνικές επαφές και στόχοι περνούν από δοκιμασία

Σκορπιέ μου, ο Άρης στην Παρθένο φέρνει έντονη κινητικότητα στις φιλίες, τις κοινωνικές ομάδες, τις συλλογικές δραστηριότητες και τα μελλοντικά σου σχέδια. Από τις 26 Νοεμβρίου μπορεί να συμμετάσχεις σε μία ομάδα, να αναλάβεις πρωτοβουλίες μέσα σε μια συνεργασία ή να αποφασίσεις να προωθήσεις πιο δυναμικά έναν προσωπικό στόχο. Η περίοδος ευνοεί την κινητοποίηση και τη δικτύωση, όμως μπορεί να αναδείξει και διαφορές απόψεων με φίλους ή συνεργάτες. Δεν αποκλείεται να διαπιστώσεις ότι κάποιοι άνθρωποι δεν μοιράζονται πλέον τις ίδιες επιδιώξεις με εσένα. Η ανάδρομη πορεία του Άρη στις αρχές του 2027 θα φέρει την ανάγκη να επαναξιολογήσεις τις κοινωνικές σου σχέσεις και τη συμμετοχή σου σε ομαδικά σχέδια. Μια φιλία μπορεί να περάσει από δοκιμασία, ενώ ένας στόχος που σήμερα σε ενθουσιάζει ενδέχεται να χρειαστεί διαφορετική στρατηγική για να υλοποιηθεί.

Η συμβουλή: Επίλεξε προσεκτικά τους ανθρώπους με τους οποίους συνεργάζεσαι και μην επενδύεις την ενέργειά σου σε στόχους που δεν σε εκφράζουν πραγματικά.

Τοξότης: Επαγγελματικές προκλήσεις και αποφάσεις που αλλάζουν την πορεία σου

Τοξότη μου, η είσοδος του Άρη στην Παρθένο φέρνει δυναμικές εξελίξεις στους τομείς που συνδέονται με την καριέρα, τις επαγγελματικές φιλοδοξίες, την κοινωνική αναγνώριση και τη δημόσια εικόνα σου. Από τα τέλη Νοεμβρίου οι επαγγελματικές απαιτήσεις αυξάνονται και καλείσαι να αποδείξεις τις ικανότητές σου μέσα από συγκεκριμένα αποτελέσματα. Μπορεί να αναλάβεις μια νέα θέση ευθύνης, να διεκδικήσεις κάτι καλύτερο για το επαγγελματικό αύριο ή να βρεθείς μπροστά σε σημαντικές αποφάσεις που αφορούν την κατεύθυνση της καριέρας σου. Παράλληλα, οι σχέσεις με ανωτέρους στον επαγγελματικό χώρο ενδέχεται να γίνουν πιο απαιτητικές. Η ανάγκη σου για ανεξαρτησία μπορεί να συγκρουστεί με υποχρεώσεις και κανόνες που θεωρείς περιοριστικούς. Η ανάδρομη πορεία του Άρη στις αρχές του 2027 θα σε οδηγήσει να επανεξετάσεις επαγγελματικές επιλογές, στόχους και συνεργασίες. Μια απόφαση που παίρνεις τώρα μπορεί να χρειαστεί τροποποίηση ή να παρουσιαστούν καθυστερήσεις στην υλοποίησή της.

Η συμβουλή: Μην αφήσεις τον εκνευρισμό να επηρεάσει την επαγγελματική σου εικόνα. Κινήσου με στρατηγική και απόφυγε τις συγκρούσεις που δεν οδηγούν σε ουσιαστικό αποτέλεσμα.

Αιγόκερως: Νέοι ορίζοντες, ταξίδια και σχέδια που αποκτούν προοπτική

Αιγόκερέ μου, ο Άρης στην Παρθένο ενισχύει την ανάγκη σου να διευρύνεις τους ορίζοντές σου και να προχωρήσεις σε σχέδια που συνδέονται με το μέλλον. Από τις 26 Νοεμβρίου μπορεί να ασχοληθείς πιο ενεργά με σπουδές, επιμόρφωση, επαγγελματικές επαφές, ταξίδια ή νομικές και διαδικαστικές υποθέσεις που απαιτούν άμεσες ενέργειες. Παράλληλα ανακτάς την θετική σου ενέργεια και παίρνεις πρωτοβουλίες για να πας την ζωή σου ένα βήμα παρακάτω! Η συγκεκριμένη διέλευση σε παρακινεί να αναζητήσεις νέες γνώσεις και να οργανώσεις με μεγαλύτερη αποφασιστικότητα ένα σχέδιο που μπορεί να αλλάξει τις επαγγελματικές ή προσωπικές σου προοπτικές. Ωστόσο, η επιθυμία σου να προχωρήσουν όλα σύμφωνα με το πρόγραμμά σου μπορεί να προκαλέσει εκνευρισμό όταν προκύπτουν καθυστερήσεις ή γραφειοκρατικά εμπόδια. Η ανάδρομη πορεία του Άρη στις αρχές του 2027 ενδέχεται να επαναφέρει ζητήματα που αφορούν ταξίδια, σπουδές, συμβάσεις ή συνεργασίες με ανθρώπους που βρίσκονται μακριά σου. Ένα σχέδιο που ξεκινά τώρα μπορεί να χρειαστεί αναπροσαρμογή, χωρίς αυτό να σημαίνει απαραίτητα ότι πρέπει να εγκαταλειφθεί.

Η συμβουλή: Προετοίμασε προσεκτικά τα επόμενα βήματά σου και διατήρησε εναλλακτικές λύσεις σε περίπτωση καθυστερήσεων.

Υδροχόος: Οικονομικές εκκρεμότητες και ξεκαθαρίσματα στις στενές σχέσεις

Υδροχόε μου, ο Άρης στην Παρθένο φέρνει στο προσκήνιο οικονομικά ζητήματα που μοιράζεσαι με άλλους, αλλά και τις βαθύτερες συναισθηματικές ανάγκες. Από τα τέλη Νοεμβρίου μπορεί να χρειαστεί να ασχοληθείς με δάνεια, οφειλές, φορολογικές υποχρεώσεις, κοινά οικονομικά ή συμφωνίες που αφορούν χρήματα τρίτων. Είναι μια περίοδος που απαιτεί προσεκτική διαχείριση, καθώς ενδέχεται να προκύψουν έκτακτα έξοδα ή διαφωνίες για τον τρόπο κατανομής οικονομικών ευθυνών. Παράλληλα, στον αισθηματικό τομέα, η ανάγκη για βαθύτερη συναισθηματική επαφή και εμπιστοσύνη γίνεται ακόμα πιο έντονη. Ζητήματα ζήλιας, ελέγχου ή συναισθηματικής ανασφάλειας μπορεί να αναδειχθούν, ιδιαίτερα αν υπάρχουν ήδη εκκρεμότητες σε μια σχέση. Η ανάδρομη πορεία του Άρη στις αρχές του 2027 θα σε οδηγήσει να επανεξετάσεις οικονομικές δεσμεύσεις και να αντιμετωπίσεις ουσιαστικά ζητήματα εμπιστοσύνης.

Η συμβουλή: Απόφυγε τις βιαστικές οικονομικές συμφωνίες και μην επιτρέψεις σε φόβους ή ανασφάλειες να καθορίσουν τις προσωπικές σου αποφάσεις.

Ιχθύες: Σχέσεις και συνεργασίες σε μια περίοδο καθοριστικών αλλαγών

Ιχθύ μου, η είσοδος του Άρη στην Παρθένο φέρνει σημαντικές εξελίξεις στις προσωπικές σχέσεις, στον γάμο και στις επαγγελματικές συνεργασίες. Από τις 26 Νοεμβρίου οι άνθρωποι που βρίσκονται απέναντί σου αποκτούν πιο ενεργό και διεκδικητικό ρόλο. Μπορεί να χρειαστεί να αντιμετωπίσεις απαιτήσεις από τον σύντροφό σου, να πάρεις αποφάσεις για μια συνεργασία ή να ξεκαθαρίσεις καταστάσεις που εδώ και καιρό δημιουργούν δυσαρέσκεια. Στον αισθηματικό τομέα, η ένταση μπορεί να λειτουργήσει είτε ως αφορμή για ανανέωση είτε ως αιτία αντιπαραθέσεων. Αν υπάρχουν προβλήματα που αποφεύγεις να συζητήσεις, η περίοδος θα σε ωθήσει να τα αντιμετωπίσεις πιο άμεσα ή και να αναγνωρίσεις αλήθειες που δεν ήθελες ως τώρα να παραδεχθείς μέσα σου! Στα επαγγελματικά, νέες προτάσεις συνεργασίας μπορεί να παρουσιαστούν, όμως θα χρειαστεί να εξετάσεις προσεκτικά τους όρους και τις υποχρεώσεις που αναλαμβάνεις. Η ανάδρομη πορεία του Άρη στις αρχές του 2027 θα επαναφέρει ζητήματα που αφορούν τη συντροφικότητα, τις συμφωνίες και την ισορροπία ανάμεσα στις προσωπικές σου ανάγκες και στις απαιτήσεις των άλλων. Μια σχέση ή συνεργασία μπορεί να περάσει από σημαντική επαναξιολόγηση, ώστε να διαπιστώσεις αν εξακολουθεί να ανταποκρίνεται στις προσδοκίες σου.

Η συμβουλή: Μην αποφεύγεις τις απαραίτητες συζητήσεις, αλλά φρόντισε να μη μετατρέπεις κάθε διαφωνία σε σύγκρουση. Για να μπορέσεις να συνεργαστείς καλύτερα το επόμενο διάστημα, θα χρειαστεί να βάλεις κάποια όρια – τόσο στον εαυτό σου , όσο και στους γύρω σου!