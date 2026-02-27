Άρης στους Ιχθύες έως 9/4: Ποιες εξελίξεις έρχονται για τα 12 Ζώδια;

Ο Άρης, στην αστρολογία, είναι ο πλανήτης της δράσης, της πρωτοβουλίας και της άμεσης αντίδρασης. Αποκαλύπτει τον ενστικτώδη τρόπο με τον οποίο κινητοποιείται ένας άνθρωπος, πώς διεκδικεί, πώς παλεύει και πώς υπερασπίζεται τον εαυτό του. Κυβερνήτης του Κριού, συνδέεται με τη δύναμη, τη μαχητικότητα, την τόλμη και την ανάγκη για κατάκτηση. Είναι ο πλανήτης που δίνει το «σήμα εκκίνησης» για κάθε νέα προσπάθεια, μετατρέποντας τη σκέψη σε πράξη και την πρόθεση σε κίνηση. Η πορεία του στο ζωδιακό κύκλο μας «σκιαγραφεί» τις εξελίξεις που έρχονται και ο τομέας που θα έχει τα πιο σημαντικά γεγονότα την ακόλουθη περίοδο.

Στις 2 Μαρτίου 2026, ο Άρης εισέρχεται στο ζώδιο των Ιχθύων, όπου θα παραμείνει έως τις 9 Απριλίου 2026, εγκαινιάζοντας μια περίοδο όπου η δράση αλλάζει μορφή. Δεν εκφράζεται πλέον μετωπικά και δυναμικά, αλλά αποκτά πιο εσωτερικό, συναισθηματικό και συχνά παρασκηνιακό χαρακτήρα. Πρόκειται για μια φάση που μας ωθεί σε σημαντικά ξεκαθαρίσματα, αλλά και σε οριστικά κλεισίματα κύκλων, τόσο σε προσωπικό όσο και σε συλλογικό επίπεδο

Τα θετικά του Άρη στους Ιχθύες

Ενίσχυση διαίσθησης και εσωτερικής καθοδήγησης

Δράση με νόημα, συναίσθημα και ανθρωπιά

Ευνοϊκές συνθήκες για καλλιτεχνική έμπνευση και δημιουργία

Αυξημένη ενσυναίσθηση και διάθεση προσφοράς

Υποστήριξη θεραπευτικών και ψυχολογικών διαδικασιών

Ικανότητα δράσης στο παρασκήνιο με στρατηγική

Κλείσιμο παλιών κύκλων και συναισθηματική αποφόρτιση

Ήπια αλλά ουσιαστική κινητοποίηση προς αλλαγές ζωής

Ενεργοποίηση φιλανθρωπικών και συλλογικών δράσεων

Τα αρνητικά του Άρη στους Ιχθύες

Μείωση ενέργειας και εύκολη κόπωση

Αναβλητικότητα και καθυστερήσεις στη δράση

Σύγχυση στόχων και έλλειψη ξεκάθαρης κατεύθυνσης

Φόβος λάθους που μπλοκάρει πρωτοβουλίες

Υπερβολική αυτοθυσία εις βάρος του εαυτού

Τάση φυγής από την πραγματικότητα

Συναισθηματικές εξαρτήσεις ή προσκολλήσεις

Θυματοποίηση και αίσθηση αδυναμίας

Δυσκολία στη θέσπιση ορίων

Παθητική αντιμετώπιση προβλημάτων

Πώς επηρεάζει ο Άρης τα 12 Ζώδια

Κριός

Μπαίνεις σε μια περίοδο που σε καλεί να κλείσεις εκκρεμότητες αλλά και καταστάσεις που σε έχουν εξαντλήσει. Η ψυχική και σωματική κόπωση είναι εμφανής, ενώ αυξάνονται οι ευθύνες απέναντι σε κοντινά σου πρόσωπα που χρειάζονται στήριξη και φροντίδα. Στα επαγγελματικά, η δράση σου κινείται καλύτερα στο παρασκήνιο, με στρατηγικές κινήσεις που δεν χρειάζεται να ανακοινωθούν άμεσα. Προετοιμάζεις το έδαφος για ένα νέο επαγγελματικό βήμα.

Ταύρος

Ο Άρης ενεργοποιεί τα όνειρα, τους στόχους και τις φιλοδοξίες σου. Γίνεσαι πιο κοινωνικός, δικτυώνεσαι και συμμετέχεις σε συλλογικές δράσεις, ενώ ταυτόχρονα προχωράς σε ξεκαθαρίσματα στον φιλικό σου κύκλο. Οι εντάσεις δεν λείπουν, όμως λειτουργούν αποκαλυπτικά. Είναι ιδανική περίοδος για να ξεκινήσεις μια νέα ομαδική δραστηριότητα ή να ενισχύσεις τη θέση σου μέσα σε ένα σύνολο.

Δίδυμοι

Η πορεία του Άρη επηρεάζει άμεσα την καριέρα και τη δημόσια εικόνα σου. Δίνεις αγώνα για να υπερασπιστείς δικαιώματα και να διεκδικήσεις τους στόχους σου, όμως έρχονται και ανακατατάξεις. Χρειάζεται προσοχή στις σχέσεις με ανωτέρους και αποφυγή συγκρούσεων με πρόσωπα που έχουν μία ανώτερη επαγγελματική θέση ή ακόμα και με την οικογένεια. Η αναβλητικότητα κοστίζει - ό,τι μπορείς να κάνεις τώρα, κάν’ το άμεσα.

Καρκίνος

Η επιρροή του Άρη λειτουργεί θετικά για το ζώδιο σου , αυξάνοντας την αισιοδοξία και τη διάθεσή σου για εξέλιξη. Ευνοούνται επαφές, συμφωνίες, σπουδές, νομικά ζητήματα και γνωριμίες που ανοίγουν νέους δρόμους. Μετακινήσεις ή αλλαγές παραστάσεων σου φτιάχνουν τη διάθεση, ενώ μπαίνεις σε μια διαδικασία επαναπροσδιορισμού της φιλοσοφίας της ζωής σου. Σε ένα γενικότερο πλαίσιο, τονώνεται η αισιοδοξία σου και είσαι γεμάτος θετική ενέργεια.

Λέων

Το επόμενο διάστημα είναι πιεστικό τόσο ψυχολογικά όσο και οικονομικά. Φόβοι και ανασφάλειες έρχονται στην επιφάνεια, ζητώντας ουσιαστική εσωτερική διαχείριση. Παράλληλα, ενεργοποιούνται οικονομικά θέματα που σχετίζονται με τράπεζες, φόρους ή γραφειοκρατία, δημιουργώντας άγχος. Στον ερωτικό τομέα, η ένταση αυξάνεται και το πάθος γίνεται πιο βαθύ και απαιτητικό.

Παρθένος

Ο Άρης απέναντί σου φέρνει εντάσεις στις σχέσεις και τις συνεργασίες. Συχνά νιώθεις ότι οι άλλοι λειτουργούν πιεστικά ή απότομα, κάτι που σε αποσυντονίζει. Οι εξελίξεις σε προσωπικό και επαγγελματικό επίπεδο σε δοκιμάζουν, όμως αποκαλύπτουν ξεκάθαρα ποιοι αξίζουν να παραμείνουν στη ζωή σου. Απόφυγε τις μικρές συγκρούσεις που δεν οδηγούν πουθενά.

Ζυγός

Η καθημερινότητά σου γίνεται απαιτητική, με πολλές υποχρεώσεις και έντονο άγχος. Η σωστή οργάνωση είναι απαραίτητη για να μπορέσεις να ανταποκριθείς χωρίς να εξαντληθείς. Το στρες αυξάνεται, γι’ αυτό χρειάζεται να φροντίσεις περισσότερο την ξεκούραση και τη φυσική σου κατάσταση. Είναι καλή περίοδος για αλλαγές σε διατροφή και άσκηση που βελτιώνουν την αντοχή σου.

Σκορπιός

Ο Άρης σε ευνοεί ερωτικά και δημιουργικά, αυξάνοντας τη διάθεση για απόλαυση και έκφραση. Νέα φλερτ και έντονες συναισθηματικές εμπειρίες μπαίνουν στο προσκήνιο, αγγίζοντας βαθιά την ψυχή σου. Παράλληλα, δεν λείπουν οι εντάσεις στις σχέσεις, γι’ αυτό χρειάζεται λεπτός χειρισμός. Θέματα που αφορούν παιδιά ή δημιουργικά σχέδια απαιτούν προσοχή. Η τέχνη λειτουργεί ως μέσω εκτόνωσης και ψυχαγωγίας που φορτίζει τις μπαταρίες σου!

Τοξότης

Η ψυχολογία σου παρουσιάζει διακυμάνσεις και συχνά βρίσκεσαι σε συναισθηματικό αναβρασμό. Ζητήματα σπιτιού, οικογένειας και προσωπικής ζωής γίνονται πηγή εξελίξεων ή εντάσεων. Πιθανές αλλαγές χώρου ή ανακατατάξεις χρειάζονται ψυχραιμία. Πρόσεξε τον τρόπο που εκφράζεσαι στους οικείους σου, γιατί οι αντιδράσεις σου μπορεί να είναι πιο έντονες απ’ όσο χρειάζεται.

Αιγόκερως

Μπαίνεις σε μια δυναμική περίοδο γεμάτη επικοινωνία, μετακινήσεις και συμφωνίες. Οι ιδέες σου ζητούν άμεση εφαρμογή και έχεις τη δυνατότητα να πάρεις σημαντικές αποφάσεις. Ωστόσο, ο λόγος σου μπορεί να γίνει αιχμηρός, κάτι που χρειάζεται έλεγχο. Δώσε προσοχή στην οδήγηση και σε τεχνικά ζητήματα που σχετίζονται με μετακινήσεις. Ένα κοντινό ταξιδάκι (με προσοχή ωστόσο) θα σε ενεργοποιήσει θετικά γιατί θα σε βοηθήσει να αλλάξεις παραστάσεις!

Υδροχόος

Οι οικονομικές και συναισθηματικές ανασφάλειες εντείνονται. Τα έξοδα αυξάνονται και μπορεί να προκύψουν υποχρεώσεις που δεν είχες υπολογίσει, προκαλώντας άγχος. Παράλληλα, βρίσκεσαι σε συνεχή εγρήγορση για νέες πηγές εσόδων. Είναι σημαντικό να δουλέψεις μεθοδικά την αυτοπεποίθησή σου και να μην αφήνεις τις αμφιβολίες να σε αποδυναμώνουν.

Ιχθύες

Ο Άρης στο ζώδιό σου σου δίνει ώθηση, δυναμισμό και ανάγκη για άμεση δράση. Θέλεις να δεις εξελίξεις και να κινηθείς γρήγορα, όμως οι έντονοι ρυθμοί φέρνουν κούραση και εκνευρισμό στις σχέσεις σου. Χρειάζεται καλύτερη διαχείριση ενέργειας και έντασης. Είναι εξαιρετική περίοδος για να ασχοληθείς πιο ουσιαστικά με τη φυσική σου κατάσταση .