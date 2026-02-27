«Αριστερά σκουπίδια, στέρηση πολιτικών δικαιωμάτων για όποιoν απειλεί ζωή»

Για τις απειλές που δέχθηκε από τον 43χρονο Κ.Γ. μίλησε στο ACTION24 η Αφροδίτη Λατινοπούλου.

Η πρόεδρος της «Φωνής Λογικής» είπε πως ο συγκεκριμένος άνθρωπος, ο οποίος έχει ταυτοποιηθεί από την αστυνομία, έγραψε με το όνομά του την απειλή: «ας της φυτέψει κάποιος αυτό που αξίζει στο δόξα πατρί μήπως ξεβρωμίσει ο τόπος».

«Αυτό δεν είναι δημοκρατία, ζητώ τη στέρηση των πολιτικών δικαιωμάτων για όποιον καταδικαστεί για απειλή κατά της ζωής ή επιβολή της σιωπής με τη βία» είπε η κ. Λατινοπούλου.

«Γιατί να ψηφίζει αυτός ο άνθρωπος που ζητά να εκτελέσουν εμένα ή οποιοδήποτε άλλο συμπολίτη μας επειδή δε του αρέσουν αυτά που λέω; Αυτή η ανοχή στα αριστερά σκουπίδια τόσα χρόνια, τους έχω νέα: δεν περνάει πλέον» προσέθεσε.