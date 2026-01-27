Αριστοτέλης Μυστακίδης για τους νεκρούς φιλάθλους του ΠΑΟΚ: «Είμαστε όλοι συντετριμμένοι»

Σύσσωμη η οικογένεια του ΠΑΟΚ πενθεί μετά το πολύνεκρο τροχαίο δυστύχημα στη Ρουμανία. Ο μεγαλομέτοχος της ΚΑΕ, Αριστοτέλης Μυστακίδης εξέδωσε ανακοίνωση, στην οποία εκφράζει τη βαθιά του οδύνη και τα ειλικρινή του συλληπητήρια στις οικογένειες των 7 αδικοχαμένων φιλάθλων του ΠΑΟΚ, αναφέροντας πως στέκεται στο πλευρό των τραυματιών, οι οποίοι δίνουν τη δική τους μάχη.

Η ανακοίνωση δημοσιεύθηκε στην επίσημη ιστοσελίδα της ΚΑΕ ΠΑΟΚ.

Αναλυτικά όσα ανέφερε ο Αριστοτέλης Μυστακίδης

«Είμαστε όλοι βαθιά συντετριμμένοι από το τραγικό τροχαίο δυστύχημα στη Ρουμανία που στοίχισε τη ζωή σε φιλάθλους μας. Τα παιδιά ταξίδευαν για να στηρίξουν την αγαπημένη μας ομάδα, τον ΠΑΟΚ. Αντί να φτάσουν στη Γαλλία για να δουν την ομάδα να κερδίζει, έχασαν τόσο άδικα και πρόωρα τη ζωή τους με τον πιο τραγικό τρόπο.

Στέλνουμε τα πιο ειλικρινή και θερμά μας συλλυπητήρια στις οικογένειές τους. Στεκόμαστε στο πλευρό τους, όπως και σε όσους τραυματίστηκαν και δίνουν τη δική τους μάχη, και τους ευχόμαστε δύναμη και κουράγιο σε αυτές τις τόσο δύσκολες στιγμές»