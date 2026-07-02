Αρκάς: Το συγκλονιστικό σκίτσο για τη φονική επίθεση στη Θεσσαλονίκη - Το μήνυμα πίσω από το γκαζάκι

Αφήνοντας στην άκρη το γνώριμο σατιρικό του ύφος, ο Αρκάς επέλεξε σήμερα (2/7) να σχολιάσει με έναν λιτό αλλά ιδιαίτερα συμβολικό τρόπο την τραγωδία που συγκλόνισε τη Θεσσαλονίκη, μετά τις εμπρηστικές επιθέσεις στα σπίτια τριών στελεχών της Νέας Δημοκρατίας.

Στην «Καλημέρα» του, ο γνωστός σκιτσογράφος δημοσίευσε ένα σκίτσο στο οποίο απεικονίζεται μόνο ένα γκαζάκι, από το οποίο αναβλύζει αίμα. Η εικόνα παραπέμπει ευθέως στις εμπρηστικές επιθέσεις που προηγήθηκαν και στο τραγικό τους αποτέλεσμα, στέλνοντας ένα ηχηρό μήνυμα χωρίς να συνοδεύεται από κάποιο σχόλιο.

Να σημιεωθεί ότι από τις επιθέσεις έχασε τη ζωή της η Βάγια Νέστορα, ενώ ακόμη τέσσερα άτομα τραυματίστηκαν, μεταξύ των οποίων ο σύζυγός της και η κόρη της, Αφροδίτη Νέστορα.

Την ίδια ώρα, οι έρευνες των Αρχών βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη για τον εντοπισμό των δραστών, ενώ την υπόθεση χειρίζεται πλέον η Αντιτρομοκρατική Υπηρεσία.