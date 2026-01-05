«Αρκετά πια»: Οργισμένο μήνυμα του πρωθυπουργού της Γροιλανδίας στον Ντόναλντ Τραμπ

Η στρατιωτική επέμβαση της Ουάσιγκτον στη Βενεζουέλα έχει αναζωπυρώσει τους φόβους για τη Γροιλανδία, την οποία ο Ντόναλντ Τραμπ έχει δηλώσει ότι θέλει να προσαρτήσει, δεδομένης της στρατηγικής της θέσης στην Αρκτική.



Ενώ, λοιπόν, βρισκόταν στο Air Force One, ο Αμερικανός πρόεδρος επανέλαβε τον στόχο του. «Χρειαζόμαστε τη Γροιλανδία από την άποψη της εθνικής ασφάλειας και η Δανία δεν θα είναι σε θέση να το κάνει», είπε, απαντώντας σε ερώτηση δημοσιογράφου. «Θα ασχοληθούμε με τη Γροιλανδία σε περίπου δύο μήνες... ας μιλήσουμε για τη Γροιλανδία σε 20 ημέρες», συμπλήρωσε.

«Η χώρα μας δεν είναι προς πώληση»

Από την πλευρά του, ο πρωθυπουργός της Γροιλανδίας δεν άφησε αναπάντητη την απειλή Τραμπ. «Όχι άλλες πιέσεις. Όχι άλλες υπονοούμενες νύξεις. Όχι άλλες φαντασιώσεις περί προσάρτησης», έγραψε ο Γενς Φρέντερικ Νίλσεν στο Facebook.



«Είμαστε ανοιχτοί στο διάλογο. Είμαστε ανοιχτοί στις συζητήσεις. Αλλά αυτό πρέπει να γίνει μέσω των κατάλληλων διαύλων και με σεβασμό στο διεθνές δίκαιο», σημείωσε.

Την ίδια στιγμή, η πρώην βοηθός του Τραμπ, Κέιτι Μίλερ, που είναι και σύζυγος στενού συμβούλου του προέδρου, προκάλεσε την οργή των πολιτών δημοσιεύοντας μια εικόνα της Γροιλανδίας με τα χρώματα της αμερικανικής σημαίας, με τη λεζάντα «ΣΥΝΤΟΜΑ».



Ο Νίλσεν χαρακτήρισε την ανάρτηση της Μίλερ «ασεβή», γράφοντας στο X ότι «η χώρα μας δεν είναι προς πώληση και το μέλλον μας δεν αποφασίζεται από αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης».

Η πρωθυπουργός της Δανίας κάλεσε επίσης την Ουάσιγκτον να σταματήσει να «απειλεί τον ιστορικό σύμμαχό της».



«Είναι απολύτως παράλογο να λέγεται ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες πρέπει να αναλάβουν τον έλεγχο της Γροιλανδίας», δήλωσε η Μέττε Φρέντερικσεν, σημειώνοντας επίσης ότι η Δανία «και επομένως η Γροιλανδία», είναι μέλος του ΝΑΤΟ και προστατεύεται από τις εγγυήσεις ασφάλειας της συμφωνίας.

Ο πρέσβης της Δανίας στις Ηνωμένες Πολιτείες απάντησε στην ανάρτηση της Μίλερ με μια ευθεία «φιλική υπενθύμιση» ότι η χώρα του «ενίσχυσε σημαντικά τις προσπάθειές της για την ασφάλεια στην Αρκτική» και συνεργάστηκε με την Ουάσιγκτον σε αυτό το θέμα. «Είμαστε στενοί σύμμαχοι και πρέπει να συνεχίσουμε να συνεργαζόμαστε», έγραψε.

