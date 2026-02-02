Αρναούτογλου για τον θάνατο της μητέρας του: «Όταν έρχεται η ώρα του τελευταίου αποχαιρετισμού...»

Την απώλεια της αγαπημένης του μητέρας που έφυγε από την ζωή μετά από προβλήματα υγείας που αντιμετώπιζε τα τελευταία δύο χρόνια, προσπαθεί να διαχειριστεί ο Γρηγόρης Αρναούτογλου ο οποίος επέστρεψε στις επαγγελματικές του υποχρεώσεις στο ραδιόφωνο και μέσα από την εκπομπή του μίλησε για το δυσάρεστο γεγονός που τον έχει γεμίσει θλίψη.

«Η ιστορία της μητέρας μου, ήταν μια ιστορία που από τη μία θέλαμε πραγματικά να σταματήσει αυτός ο πόνος που βίωνε και η ταλαιπωρία. Από την άλλη όμως, όσο και να θέλεις να μην ταλαιπωρείται ο άνθρωπός σου, όταν φεύγει, είναι κάτι πάρα πολύ σκληρό, που δεν το είχα ζήσει ποτέ στη ζωή μου σε τόσο κοντινό πρόσωπο, εννοώ στον πατέρα μου ή στη μητέρα μου» είπε αρχικά.

Στη συνέχεια, ο παρουσιαστής εξομολογήθηκε: «Πέρασα λίγο δύσκολα τις πρώτες ώρες. Δύο χρόνια ταλαιπωρούνταν πάρα πολύ η μητέρα μου. Δηλαδή είναι στη φάση που λες κάποιες στιγμές «Θεέ μου ας φύγει, να ηρεμήσει η ψυχή της». Αλλά όταν φεύγει και όταν έρχεται εκείνη η ώρα του τελευταίου αποχαιρετισμού, όσο και να έχεις παρακαλέσει, πονάει πολύ ο πόνος».