Αρνείται να εκδοθεί στην Αυστραλία ο Δαλαμάγκας - Γελούσε με την ερώτηση για τον δεύτερο φόνο

Στον Εισαγγελέα Πατρών οδηγήθηκε νωρίτερα το πρωί της Δευτέρας (8/6), ο Τζέιμς Δαλαμάγκας, ο οποίος κατηγορείται για τη δολοφονία του ομογενούς Γιώργου Γιαννόπουλου, στο Σίδνεϊ της Αυστραλίας το 1999, ενώ φέρεται να συνδέεται και με δεύτερο φόνο ομογενούς λίγα χρόνια πριν.

Φωτό: ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ/EUROKINISSI

Ο Τζέιμς Δαλαμάγκας είχε καταφύγει στην Ελλάδα και ζούσε για 18 χρόνια στην περιοχή του Άλσους Αιγιαλείας στο Αίγιο, χρησιμοποιώντας το όνομα «Αντώνης Τζίμας».

Φωτό: ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ/EUROKINISSI

Σε δηλώσεις που έκανε νωρίτερα ο δικηγόρος του, ανέφερε ότι ο εντολέας του «αρνείται την αποδιδόμενη σε βάρος του πράξη». Ο ισχυρισμός του είναι ότι το αδίκημα έχει υποπέσει σε παραγραφή, σύμφωνα με τους νόμους που ισχύουν στην Ελλάδα, ενώ δεν συναινεί στην έκδοσή του στην Αυστραλία. Σύμφωνα με τον δικηγόρο του, σε λίγες ημέρες το Συμβούλιο Εφετών θα αποφανθεί οριστικά αν ο Δαλαμάγκας θα εκδοθεί στην Αυστραλία ή όχι.

Σημειώνεται ότι στην Αυστραλία τέτοια αδικήματα δεν παραγράφονται, όμως η πλευρά του κατηγορουμένου επικαλείται ότι η σύλληψη έγινε στην Ελλάδα.

Μάλιστα, όπως μεταφέρει το flamis.gr, ο Τζέιμς Δαλαμάγκας γελούσε όταν ρωτήθηκε τι ξέρει για τη δεύτερη δολοφονία στην οποία φέρεται να εμπλέκεται ως δράστης, εκείνη του Έλληνα Τιμ Βουκελάτου, στο Σίδνεϊ το 1997.

Ο Τιμ Βουκελάτος, ο οποίος φέρεται να είναι δεύτερο θύμα της δολοφονικής δράσης του Τζέιμς Δαλαμάγκα. Φωτό: Flamis.gr

Το χρονικό της σύλληψης στο Αίγιο

Ο 55χρονος έπεσε στα χέρια των ελληνικών αρχών, την ώρα που έβγαινε από το κρησφύγετό του στην περιοχή Άλσος Αιγιαλείας την Κυριακή 7 Ιουνίου. Ο Τζέιμς Δαλαμάγκας επέβαινε σε αγροτικό όχημα μαζί με τη σύντροφό του και τον πατέρα του.



Σύμφωνα με την ιστοσελίδα flamis.gr, οι αστυνομικοί της Ασφάλειας Αιγιαλείας ακινητοποίησαν το όχημα με το πρόσχημα ενός τυπικού ελέγχου. Ο 55χρονος, ωστόσο, δεν έφερε κανένα έγγραφο και έτσι τον προσήγαγαν για εξακρίβωση στοιχείων.

Σύμφωνα με πληροφορίες του patrapress.gr, ο κατηγορούμενος τελικά ομολόγησε τη δολοφονία και αποκάλυψε τα πραγματικά του στοιχεία, ενώ παραδέχθηκε πως όσα χρόνια βρισκόταν στην Ελλάδα και συγκεκριμένα στο Αίγιο, δεν είχε εκδώσει ποτέ δελτίο αστυνομικής ταυτότητας. Κατά την έρευνα στην οικία του, οι αστυνομικοί εντόπισαν μία βαλλίστρα, και κάποια έγγραφα τα οποία αξιολογούν.

Φωτ. PATRAPRESS.GR

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, ο 55χρονος είχε καταφέρει να εξαφανίσει τα ίχνη του αλλάζοντας το όνομά του σε «Αντώνης Τζίμας» και τα τελευταία χρόνια είχε βρει καταφύγιο στην περιοχή Άλσος Αιγιαλείας.

Οι έμπειροι αστυνομικοί της Ασφάλειας Αιγιαλείας, αξιοποιώντας συγκεκριμένες πληροφορίες, παρακολουθούσαν το κρησφύγετό του. Επί τρεις ολόκληρες ημέρες, περίμεναν υπομονετικά τον καταζητούμενο να κάνει το μοιραίο λάθος και να βγει από το σπίτι του. Το λάθος αυτό έγινε την Κυριακή. Μόλις ο Δαλαμάγκας πέρασε την πόρτα, οι άνδρες της Ασφάλειας επενέβησαν αστραπιαία και του πέρασαν χειροπέδες, όπως καταγράφηκε καρέ καρέ σε βίντεο.

Το κρησφύγετο του Τζέιμς Δαλαμάγκα στο Αίγιο.

Οι έρευνες και η επικήρυξη

Οι αυστραλιανές Αρχές, σε συνεργασία με την Interpol και την Ελληνική Αστυνομία, είχαν εδώ και χρόνια καταλήξει στην εκτίμηση ότι ο Δαλαμάγκας είχε βρει καταφύγιο στην Ελλάδα, προστατευόμενος πιθανότατα από έναν στενό κύκλο ανθρώπων.

Μάλιστα, η αστυνομία της Νέας Νότιας Ουαλίας έχει ανακοινώσει χρηματική αμοιβή ύψους 200.000 δολαρίων Αυστραλίας (περίπου 123.000 ευρώ) για πληροφορίες που θα οδηγήσουν στη σύλληψή του.

Το 2003 οι ελληνικές αρχές είχαν αναλάβει τη δίωξη, ωστόσο το έγκλημα βάσει του ελληνικού δικαίου αντιμετώπισε τον κίνδυνο της 20ετούς παραγραφής, γεγονός που ώθησε τις αυστραλιανές Αρχές να ανανεώσουν τις δημόσιες εκκλήσεις τους με σύγχρονα ψηφιακά σκίτσα για το πώς μοιάζει σήμερα.

Ο Τζέιμς Δαλαμάγκας φέρεται να χρησιμοποιούσε τα ονόματα «Τζέιμς», «Τζιμ», «Τιμ», «Δημήτριος», «Δημήτρης», «Μήτσος», «Τάκης», «Κάνης», ενώ θεωρείται βέβαιο ότι μιλάει καλά ελληνικά λόγω των χρόνων που έχει ζήσει στην Ελλάδα.