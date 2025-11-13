Αρνείται τα πάντα η «αρχηγός» της «ιερής» συμμορίας: «Πήγαινα στο ναό ως πιστή, δεν είμαι βαποράκι»

Στους ρασοφόρους επιρρίπτει τις ευθύνες για την διακίνηση ναρκωτικών και μεταναστών η 52χρονη που κατηγορείται ως αρχηγός της «ιερής» συμμορίας. Μετά την απολογία της πήρε τον δρόμο για τη φυλακή μαζί με άλλους δύο η συγκεκριμένη γυναίκα, η οποία αρνήθηκε κάθε κατηγορία που της αποδίδεται.

Η ίδια δήλωσε τοξικοεξαρτημένη και ισχυρίστηκε ότι οι συνομιλίες που είχε με τους τρεις ψευτοπαπάδες γίνονταν εξαιτίας της πίστης της και όχι για να διακινήσει ναρκωτικά. «Εργάζομαι και προσέχω τέσσερα παιδιά και εγγόνια. Δεν είμαι βαποράκι και δεν στρατολογώ ανθρώπους. Απευθύνθηκα στον συγκεκριμένο ναό ως πιστή. Για αρκετό διάστημα έκανα και κάποιες δουλειές εκεί, όπως το καθάρισμα του ναού. Με τον καιρό γνωρίστηκα με τον αποκαλούμενο ιερέα. Του ανοίχτηκα και του εξομολογήθηκα ότι ήμουν τοξικοεξαρτημένη και ότι προσπαθούσα να ξεμπλέξω. Ακολουθούσα και φαρμακευτική αγωγή. Εκείνος μου είπε ότι ήταν και ο ίδιο χρήστης και με τον καιρό με παρέσυρε πάλι σε όλο αυτό. Βρήκε την αδυναμία μου», φέρεται να ισχυρίστηκε στην απολογία της.

Παρ’ όλο που κατηγορείται ως αρχηγός της συγκεκριμένης συμμορίας, η ίδια παρουσίασε τον εαυτό της ως θύμα, «δείχνοντας» ως «εγκεφάλους» τους τρεις ρασοφόρους με επικεφαλής τον 46χρονο Youtuber.

Υποστήριξε μάλιστα ότι υπήρξαν περιστατικά που «οι υποτιθέμενοι παπάδες αναζητούσαν χρήματα διοργανώνοντας παράνομες δραστηριότητες. Με τον καιρό μου ζητήσαν χρήματα και μένα για να δώσω στον ναό και καλά. Από αυτά τα χρήματα που τους έδινα, κάποια στιγμή ζητούσα να γίνει συμψηφισμός του ποσού με όσα τους χρωστούσα για τις ‘’δόσεις’’ που έπαιρνα. Τα χρήματα δηλαδή που περιγράφονται στις συνομιλίες είναι αυτά που ζητάω από το ποσό που έδινα ως συνεισφορά στον ναό που σχεδόν μου απαιτούσαν για προσωπικά τους ζητήματα και τα ζητούσα γιατί είχα ένα προσωπικό θέμα. Εκεί λοιπόν, μου τα συμψήφιζε ο παπάς Α… απ΄ όσα χρωστούσα για τα ναρκωτικά που μου έδιναν».

Τι είπε ο δικηγόρος της 52χρονης

Για την υπόθεση μίλησε στο Mega και ο δικηγόρος της 52χρονης τονίζοντας: «Η εντολέας μου αποσαφήνισε την θέση της ενώπιον των ανακριτικών και εισαγγελικών αρχών. Αρνήθηκε πλήρως τις κατηγορίες που της αποδίδονται σχετικά με την διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης και την διακίνηση ναρκωτικών ουσιών. Εξήγησε και απέδειξε τους τρόπους που χειραγωγήθηκε και την εκμεταλλεύτηκαν οι ‘’ψευδοϊερεις’’, εκμεταλλευόμενοι όσα είχε μοιραστεί μαζί τους κατά το ιερό μυστήριο της εξομολόγησης. Έδωσε στοιχεία κατά την ανάκριση σχετικά με την δράση τους συνολικά και πλέον οι αστυνομικές και δικαστικές αρχές θα αναζητήσουν την διαδρομή τους στα σκοτεινά μονοπάτια της νύχτας. Τα στόματα άνοιξαν και η αλήθεια θα λάμψει».

Βέβαια, η 52χρονη δεν συλλαμβάνεται για πρώτη φορά για υπόθεση διακίνησης ναρκωτικών. Και τον Οκτώβριο του 2023 είχε συλληφθεί ξανά ως μέλος εγκληματικής οργάνωσης που διακινούσε ναρκωτικά.

Υπενθυμίζουμε ότι τόσο ο 46χρονος όσο και άλλα τρία άτομα βρίσκονται στη φυλακή μετά τις απολογίες τους.