Αρνιακός: Το παρασκήνιο του «αντίο» στον ΑΝΤ1 - Ολοκληρώνονται οι συζητήσεις με το Action24

Για 19 ολόκληρα χρόνια ο Τάσος Αρνιακός μας ενημέρωνε για το δελτίο καιρού μέσα από τον ΑΝΤ1, όμως αυτός ο κύκλος στην επαγγελματική του ζωή έμελλε να κλείσει κάπως απότομα και μάλιστα όχι σε φιλικό κλίμα, σύμφωνα με το ρεπορτάζ της Τίνας Μεσσαροπούλου στην εκπομπή «Happy Day».

Το τελευταίο διάστημα ο γνωστός μετεωρολόγος έδειχνε έντονα τη δυσαρέσκειά του μιας και θεωρούσε ότι είχε κατά κάποιον τρόπο υποβαθμιστεί από τότε που ήρθε στο κανάλι η νεότερη μετεωρολόγος του σταθμού στην οποία είχε δοθεί περισσότερος τηλεοπτικός χρόνος. Σύμφωνα πάντα με το ρεπορτάζ, ο Τάσος Αρνιακός ενημερώθηκε ότι η συνεργασία του με τον ΑΝΤ1 ολοκληρώθηκε και όπως όλα δείχνουν δεν πρόκειται για μια ομαλή ολοκλήρωση συνεργασίας, αλλά για μια απομάκρυνση.

Ο FLASH επικοινώνησε με τον Τάσο Αρνιακό ο οποίος διευκρίνισε τι ακριβώς έχει συμβεί με το πολυσυζητημένο πάρτι που διοργανώθηκε προκειμένου να τον αποχαιρετήσουν από τον ΑΝΤ1 και που ήταν προγραμματισμένο να γίνει χθες, Κυριακή 29 Ιουνίου.

«Πράγματι, η διεύθυνση του καναλιού έστειλε ένα email στα στελέχη και σε εμένα στο οποίο μας γνωστοποιούσε ότι θα γίνει ένα πάρτι προς τιμήν μου για να με αποχαιρετήσουν. Εγώ τους απάντησα ότι θα απέχω από το πάρτι αυτό. Γι' αυτό και δεν πραγματοποιήθηκε τελικά. Αυτό που έχω να πω είναι ότι ολοκληρώθηκε ένας κύκλος συνεργασίας με το κανάλι του Αμαρουσίου».

Η επιτυχημένη επαγγελματική του πορεία, όπως όλα δείχνουν, θα συνεχιστεί στο Action24 καθώς οι συζητήσεις τους είναι σε τελική ευθεία.