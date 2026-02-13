Αρνητής της κλιματικής κρίσης ο Τραμπ - Ακυρώνει το πλάνο των ΗΠΑ για τον περιορισμό της ρύπανσης

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε χθες Πέμπτη (12/2) την κατάργηση του λεγόμενου «endangerment finding», της επιστημονικής γνωμοδότησης που είχε υιοθετηθεί το 2009 επί προεδρίας Μπαράκ Ομπάμα και αποτέλεσε τη βάση της αμερικανικής πολιτικής για τον περιορισμό των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου.

Η συγκεκριμένη διαπίστωση κινδύνου είχε εκδοθεί από την Υπηρεσία Προστασίας Περιβάλλοντος των ΗΠΑ (EPA) και κατέληγε ότι έξι βασικά αέρια του θερμοκηπίου -μεταξύ αυτών το διοξείδιο του άνθρακα και το μεθάνιο- απειλούν τη δημόσια υγεία. Με βάση αυτό το πόρισμα, θεσπίστηκαν έκτοτε κανονισμοί για τον περιορισμό των εκπομπών, ιδιαίτερα στον τομέα των μεταφορών και της αυτοκινητοβιομηχανίας.

Ποια κλιματική κρίση; Θα γίνουν πιο φθηνά τα αυτοκίνητα

Όπως αναφέρει το Reuters, ο Λευκός Οίκος σήμερα χαρακτηρίζει την απόφαση ως «τη μεγαλύτερη απορρύθμιση στην αμερικανική ιστορία», υποστηρίζοντας ότι θα μειώσει σημαντικά το κόστος παραγωγής οχημάτων. Σύμφωνα με την κυβερνητική εκτίμηση, η χαλάρωση των περιβαλλοντικών κανόνων θα μπορούσε να μειώσει την τιμή κάθε αυτοκινήτου έως και κατά 2.400 δολάρια.

Μιλώντας από το Οβάλ Γραφείο, ο Τραμπ επέκρινε την πολιτική της περιόδου Ομπάμα, κάνοντας λόγο για μέτρα που -όπως υποστήριξε- έπληξαν την αμερικανική αυτοκινητοβιομηχανία και επιβάρυναν οικονομικά τους καταναλωτές. Παράλληλα, επιτέθηκε στη λεγόμενη «Πράσινη Νέα Συμφωνία», χαρακτηρίζοντάς τη υπερβολική και επιζήμια για την οικονομία.

«Αυτός ο ακραίος κανόνας αποτέλεσε το νομικό θεμέλιο της Πράσινης Νέας Απάτης, μιας από τις μεγαλύτερες απάτες στην ιστορία», ανέφερε χαρακτηριστικά, ειρωνευόμενος την πράσινη ατζέντα των Δημοκρατικών.

Σφοδρές αντιδράσεις

Η απόφαση προκάλεσε έντονες αντιδράσεις από περιβαλλοντικές οργανώσεις και πολιτικούς των Δημοκρατικών. Ο πρώην πρόεδρος Ομπάμα προειδοποίησε ότι η κατάργηση της γνωμοδότησης θα αποδυναμώσει την προστασία της δημόσιας υγείας και θα δυσχεράνει τις προσπάθειες αντιμετώπισης της κλιματικής αλλαγής.

Από την πλευρά του, ο κυβερνήτης της Καλιφόρνιας Γκάβιν Νιούσομ κατηγόρησε την ομοσπονδιακή κυβέρνηση ότι ευνοεί τα συμφέροντα των ρυπογόνων βιομηχανιών και ανακοίνωσε πως θα προσφύγει στη δικαιοσύνη.

Περιβαλλοντικές οργανώσεις και επιστημονικοί φορείς κάνουν λόγο για σοβαρή οπισθοδρόμηση στην κλιματική πολιτική των ΗΠΑ, επισημαίνοντας ότι το «endangerment finding» αποτέλεσε για πάνω από μία δεκαετία το νομικό θεμέλιο δεκάδων κανονισμών περιορισμού ρύπων.

Έρχεται δικαστικός «πόλεμος»

Η απόφαση αναμένεται να ανοίξει νέο κύκλο νομικών αντιπαραθέσεων. Ήδη οργανώσεις έχουν προαναγγείλει προσφυγές, με την υπόθεση να θεωρείται πιθανό να φτάσει έως το Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ.

Η εξέλιξη αυτή έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία τα επιστημονικά δεδομένα για την υπερθέρμανση του πλανήτη εντείνονται. Το 2025 καταγράφηκε ως ένα από τα θερμότερα έτη στην ιστορία των μετρήσεων, με τις επιπτώσεις της κλιματικής απορρύθμισης να γίνονται ολοένα και πιο εμφανείς διεθνώς.

Η αντιπαράθεση γύρω από την αμερικανική περιβαλλοντική πολιτική αναμένεται, συνεπώς, να παραμείνει στο επίκεντρο τόσο της εσωτερικής πολιτικής σκηνής όσο και των διεθνών συζητήσεων για το κλίμα.