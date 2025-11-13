«Άρωμα Γυναίκας»: Ποιοι απόλαυσαν την πρεμιέρα των Ξένιας Καλογεροπούλου και Άκη Σακελλαρίου

Το «Άρωμα Γυναίκας» ανεβαίνει για πρώτη φορά στην Ελλάδα στο σανίδι και παρουσιάζεται στο Θέατρο Βρετάνια με τον Άκη Σακελλαρίου και την Ξένια Καλογεροπούλου. Το έργο που βασίζεται στο μυθιστόρημα «Το σκοτάδι και το μέλι» («Il buio e il miele») του Τζιοβάνι Αρπίνο και στη θεατρική διασκευή του βιβλίου από τον Πίνο Τιέρνο και γνώρισε παγκόσμια επιτυχία μέσα από τον κινηματογράφο σκηνοθέτησε ο Κωνσταντίνος Ασπιώτης.

Πρόκειται για έναν ύμνο στην ανδρική φιλία και στο υπέροχο σύμπαν της γυναίκας, μια ιστορία για το σκοτάδι που οδηγεί στο φως, για το άρωμα μιας γυναίκας που γίνεται μνήμη, αφορμή κι ελπίδα, μια ιστορία για όσα δεν βλέπουν τα μάτια.

Ζεστό χειροκρότημα

Πλήθος καλλιτεχνών παραβρέθηκαν στην πρεμιέρα της παράστασης και γέμισαν την πλατεία του θεάτρου με το ζεστό χειροκρότημά τους. Εκεί είδαμε, μεταξύ άλλων, και τους: Κωνσταντίνο Μαρκουλάκη, Βασίλη Χαραλαμπόπουλο, Έλλη Τρίγγου, Νίκη Βακάλη, Αθηνά Μαξίμου, Αιμίλιο Χειλάκη, Μελία Κρέιλινγκ, Σωτήρη Τζεβελέκο, Οδυσσέα Παπασπηλιόπουλο, Ιεροκλή Μιχαηλίδη, Αλεξάνδρα Αϊδίνη, Έμιλυ Κολιανδρή, Ευγενία Σαμαρά, Χριστίνα Χειλά Φαμέλη, Αιμιλία Υψηλάντη, Σπύρο Μπιμπίλα, Τάσο Ιορδανίδη και Θάλεια Ματίκα.

Η υπόθεση

Ο Άκης Σακελλαρίου στον ρόλο του Φάουστο, ενός εκκεντρικού, πνευματώδους αλλά και πληγωμένου πρώην αξιωματικού, που έχει χάσει την όρασή του, και ο συνοδός του Τσίτσο, ο νεαρός φαντάρος, που ερμηνεύει ο Προκόπης Αγαθοκλέους, ξεκινούν ένα ταξίδι γεμάτο συγκρούσεις, χιούμορ, εξομολογήσεις και ανατροπές - ένα ταξίδι που θα αλλάξει και τους δύο για πάντα. Ο στρατιώτης Τσίτσο, καλείται από την υπηρεσία του να συνοδεύσει τον απόστρατο τυφλό λοχαγό Φάουστο, από το Τορίνο στη Νάπολη.

H ιστορία αρχίζει στο Τορίνο με τη γνωριμία του Τσίτσο με την «ιδιαίτερη» θεία του Φαούστο, που ερμηνεύει η σπουδαία Ξένια Καλογεροπούλου. Στη συνέχεια, στη διαδρομή με το τρένο, Φαούστο και Τσίτσο θα συναντηθούν σε ενδιάμεσους σταθμούς, με μια σειρά από ξεχωριστούς ήρωες (Δημήτρης Διακοσάββας, Γιώργος Τζαβάρας, Θησέας Παπαπαναγιώτου, Γεωργία Σωτηριανάκου, Σταύρια Νικολάου, Μαρία Καραγκιοζίδου, Ριχάρδος Αρώνης) που ο καθένας θα προσθέσει τη δική του σφραγίδα, με χιουμοριστικές και συγκινητικές στιγμές, σε αυτή την ιδιαίτερη πορεία προς την ενηλικίωση.

Στην κορύφωση του ταξιδιού, θα καταλήξουν στη Νάπολη. Εκεί, στην πιο κρίσιμη καμπή, ένα άρωμα γυναίκας, η Σάρα, που ερμηνεύει η Μαριάννα Πουρέγκα, θα έρθει και θα προσπαθήσει να τ’ αλλάξει όλα.