Άρρωστη η βασίλισσα Καμίλα - Τι συμβαίνει με την υγεία της

Η 78χρονη βασίλισσα Καμίλα δεν θα μπορέσει να παραστεί στην κηδεία της Κάθριν, δούκισσας του Κεντ, στον καθεδρικό ναό του Γουέστμινστερ. Συγκεκριμένα, το Παλάτι του Μπάκιγχαμ ανακοίνωσε ότι αναρρώνει από οξεία ιγμορίτιδα, γι' αυτό και αποσύρθηκε από την κηδεία με «βαθιά λύπη».

«Με μεγάλη λύπη, η Αυτού Μεγαλειότης η Βασίλισσα αποσύρθηκε από την παρουσία της στην απογευματινή νεκρώσιμη λειτουργία για τη Δούκισσα του Κεντ, καθώς αναρρώνει από οξεία ιγμορίτιδα. Οι σκέψεις και οι προσευχές της θα είναι με τον Δούκα του Κεντ και όλη την οικογένεια», ανέφερε η δήλωση.



Ωστόσο, σύμφωνα με το ρεπορτάζ του βασιλικού ανταποκριτή του BBC Sean Coughlan, το παλάτι αναφέρει ότι η βασίλισσα εξακολουθεί να σχεδιάζει να συμμετάσχει στην επίσημη επίσκεψη του προέδρου Τραμπ, ο οποίος θα βρίσκεται στο Γουίντσορ την Τετάρτη 17 Σεπτεμβρίου.



Στην κηδεία της Κάθριν πρόκειται να παρευρεθούν το απόγευμα της Τρίτης 16 Σεπτεμβρίου, ο βασιλιάς Κάρολος και άλλα ανώτερα μέλη της βασιλικής οικογένειας. Πρόκειται για την πρώτη καθολική κηδεία μέλους της βασιλικής οικογένειας στη σύγχρονη εποχή και κατά τη διάρκεια της τελετής θα διαβαστεί μήνυμα του Πάπα Λέοντα.

Το φέρετρο της δούκισσας μεταφέρθηκε στον καθεδρικό ναό τη Δευτέρα 15 Σεπτεμβρίου καλυμμένο με το βασιλικό λάβαρο και με λευκά τριαντάφυλλα ανάμεσα στα λουλούδια.

Το προφίλ της δούκισσας του Κεντ

Η δούκισσα ήταν το γηραιότερο μέλος της βασιλικής οικογένειας, μέχρι τον θάνατό της, σε ηλικία 92 ετών. Ήταν παντρεμένη με τον πρώτο εξάδελφο της αείμνηστης βασίλισσας Ελισάβετ Β'.



Ήταν γνωστή για την καλοσύνη της και την αφοσίωσή της σε φιλανθρωπικές οργανώσεις.



Ο καρδινάλιος Βίνσεντ Νίκολς, ο οποίος θα προΐσταται της κηδείας, μίλησε για το πώς η δούκισσα συχνά βοηθούσε εθελοντικά στην φιλανθρωπική οργάνωση Passage για τους άστεγους, η οποία βρίσκεται δίπλα στον καθεδρικό ναό.



Μιλώντας πριν από την κηδεία, έκανε λόγο για ένα «πολύ προσγειωμένο άτομο» που βοηθούσε στην κουζίνα και στον καθαρισμό της φιλανθρωπικής οργάνωσης.



«Έτσι, εκτός από τα βασιλικά της καθήκοντα, αφιερώθηκε με όλη της την καρδιά στην εξυπηρέτηση των ανθρώπων», δήλωσε ο καρδινάλιος Νίκολς στο BBC.

«Ένα από τα παλαιότερα μέλη της οικογένειας έχει πεθάνει. Μια γυναίκα που ήταν πολύ αγαπητή μέσα στην οικογένεια και, όπως είδαμε, και από μεγάλο μέρος του κοινού», πρόσθεσε.

Η δούκισσα αγαπούσε βαθιά τη μουσική και είχε εργαστεί ως δασκάλα μουσικής σε δημοτικό σχολείο, αποκαλώντας τον εαυτό της κυρία Κεντ, χωρίς οι μαθητές να γνωρίζουν τίποτα για τη βασιλική της ζωή.



Η μουσική στην κηδεία θα περιλαμβάνει το Ave Verum Corpus του Μότσαρτ, το οποίο είχε επιλέξει η δούκισσα ως το αγαπημένο της κομμάτι όταν ήταν καλεσμένη στο πρόγραμμα Desert Island Discs του BBC το 1990.

Ένας αυλητής θα παίξει το θρήνο Sleep, Dearie, Sleep, το οποίο είχε παιχτεί στην κηδεία της αείμνηστης βασίλισσας, πριν από τρία χρόνια αυτή την εβδομάδα.



Θα ακουστεί επίσης μουσική του JS Bach και από το ρεκβιέμ του Γάλλου συνθέτη Maurice Durufle.



Η δούκισσα θα μείνει επίσης στη μνήμη ως μια οικεία φιγούρα στα πρωταθλήματα τένις του Wimbledon, όπου παρέδιδε τα τρόπαια και παρηγορούσε όσους είχαν χάσει, συμπεριλαμβανομένης της δακρυσμένης Jana Novotna το 1993.

Μετά την κηδεία στον καθεδρικό ναό του Γουέστιμινστερ, το φέρετρο θα μεταφερθεί στον βασιλικό τάφο στο Φρόγκμορ, στην ιδιοκτησία του Γουίντσορ.