Άρσεναλ: Ο Τζόλης γνώρισε το σκυλάκι «γούρι» του Αρτέτα - Το ξεχωριστό του όνομα

Ο Χρήστος Τζόλης εκτελεί το στάδιο προετοιμασίας του με τη καινούρια του ομάδα, Άρσεναλ και μάλιστα ήρθε σε επαφή και με το αξιολάτρευτο λαμπραντόρ, την «Win».

Πρόκειται για το σκυλάκι που έφερε το 2023 ο Μικέλ Αρτέτα στο προπονητικό κέντρο της ομάδας και το ονόμασε «νίκη» επειδή όπως ο Ισπανός κόουτς ανέφερε: «Όλοι αγαπάμε τη νίκη και η Γουίν (σ.σ. Win) χρειάζεται πολλή αγάπη».

Πλέον έγινε φίλη και με τον Τζόλη

Mikel Arteta & Arsenal’s chocolate Labrador, Win, welcome Christos Tzolis to the club. ❤️🐶



🗣️ “Attack, attack!” 🤣



🗣️ “I have a French bulldog as well. I wouldn’t call mine beautiful! He’s cute, but not beautiful!” pic.twitter.com/2tEsCDpZpW — afcstuff (@afcstuff) July 23, 2026

Μάλιστα φέρει ένα ειδικά κατασκευασμένο κόκκινο κολάρο και την ταυτότητά του γράφει: «I’m not a dog, I’m a Gooner. Come on the Arsenal», το οποίο σημαίνει «Δεν είμαι σκύλος, είμαι γκάνερ. Πάμε Άρσεναλ».