Άρσεναλ: Ο Τζόλης γνώρισε το σκυλάκι «γούρι» του Αρτέτα - Το ξεχωριστό του όνομα
Ο Τζόλης βρίσκεται στο προπονητικό κέντρο της Αρσεναλ και πέρα από προπονητή και συμπαίκτες γνώρισε το λαμπραντόρ των «κανονιέρηδων».
Ο Χρήστος Τζόλης εκτελεί το στάδιο προετοιμασίας του με τη καινούρια του ομάδα, Άρσεναλ και μάλιστα ήρθε σε επαφή και με το αξιολάτρευτο λαμπραντόρ, την «Win».
Πρόκειται για το σκυλάκι που έφερε το 2023 ο Μικέλ Αρτέτα στο προπονητικό κέντρο της ομάδας και το ονόμασε «νίκη» επειδή όπως ο Ισπανός κόουτς ανέφερε: «Όλοι αγαπάμε τη νίκη και η Γουίν (σ.σ. Win) χρειάζεται πολλή αγάπη».
Πλέον έγινε φίλη και με τον Τζόλη
Μάλιστα φέρει ένα ειδικά κατασκευασμένο κόκκινο κολάρο και την ταυτότητά του γράφει: «I’m not a dog, I’m a Gooner. Come on the Arsenal», το οποίο σημαίνει «Δεν είμαι σκύλος, είμαι γκάνερ. Πάμε Άρσεναλ».