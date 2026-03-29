Άρσεναλ: Πρωτάθλημα με κάθε κόστος - 11 διεθνείς εγκαταλείπουν τις εθνικές τους για τον... Αρτέτα

Η Άρσεναλ δείχνει αποφασισμένη να πάει μέχρι τέλους στη μάχη του τίτλου και, όπως φαίνεται, δεν αφήνει τίποτα στην τύχη. Με το πρωτάθλημα της Premier League να μπαίνει στην τελική ευθεία και τους «κανονιέρηδες» να βρίσκονται στο +9 από τη Μάντσεστερ Σίτι με παιχνιδι περισσότερο και 7 αγωνιστικές να απομένουν, το σύνθημα στο Λονδίνο είναι ξεκάθαρο. Απόλυτη συγκέντρωση και πλήρης διαθεσιμότητα.



Σύμφωνα με τις πληροφορίες, όχι ένας, ούτε δυο αλλά... 11 διεθνείς ποδοσφαιριστές της ομάδας αποχώρησαν από τις εθνικές τους ομάδες, επικαλούμενοι μικροτραυματισμούς, με στόχο να επιστρέψουν άμεσα στο «Emirates» και να ενταχθούν στο πρόγραμμα του Μικέλ Αρτέτα. Πρόκειται για μια κίνηση που φανερώνει τη σοβαρότητα με την οποία αντιμετωπίζεται η φετινή ευκαιρία για κατάκτηση του τίτλου, ο οποίος αγνοείται εδώ και 22 χρόνια.



Η λίστα των παικτών που πήραν αυτόν τον δρόμο είναι εντυπωσιακή και περιλαμβάνει βασικά «γρανάζια» της ομάδας. Ο Λεάντρο Τροσάρ, ο Γουίλιαμ Σαλιμπά, ο Γκάμπριελ Μαγκαλιάες, ο ΕμπερέτσΙ Εζέ, ο Μάρτιν Έντεγκααρντ και ο Γιούριεν Τίμπερ συγκαταλέγονται μεταξύ εκείνων που επέστρεψαν πρόωρα.



Παράλληλα, σημαντικές απουσίες καταγράφηκαν και από την Αγγλία, με τους Ντέκλαν Ράις, Μπουκάγιο Σάκα και Νόνι Μαντουέκε να ακολουθούν την ίδια τακτική. Στη λίστα προστίθενται ακόμη ο Πιέρο Ινκαπιέ και ο Μάρτιν Θουμπιμέντι, συμπληρώνοντας μια ενδεκάδα παικτών που επέλεξαν το σύλλογο έναντι των εθνικών τους υποχρεώσεων.

Ten senior Arsenal players have withdrawn from their respective national teams at this stage of the international break. 🔴



Regardless of how minor the injuries may be, having them stay at London Colney to recover and regroup could be a massive boost for the run-in.



Επισήμως, όλοι οι ποδοσφαιριστές αποχώρησαν λόγω μικροπροβλημάτων τραυματισμών. Ωστόσο, το timing και η μαζικότητα των αποχωρήσεων δημιουργούν εύλογα ερωτήματα. Το γεγονός ότι δεν υπήρχαν κρίσιμες ή επίσημες αναμετρήσεις για τις περισσότερες από τις εθνικές ομάδες διευκόλυνε αυτή την εξέλιξη, επιτρέποντας στην Άρσεναλ να κινηθεί πιο επιθετικά σε επίπεδο διαχείρισης ρόστερ.

🚨⚠️ Arsenal midfielder Martin Zubimendi leaves Spain camp due to knee discomfort, statement confirms.



Ο Αρτέτα επιδιώκει να έχει όλους τους βασικούς του παίκτες σε πλήρη ετοιμότητα, αποφεύγοντας ρίσκα που θα μπορούσαν να κοστίσουν στην πιο κρίσιμη καμπή της σεζόν. Με το βάθος του ρόστερ να έχει ήδη δοκιμαστεί και τα περιθώρια λάθους να είναι ελάχιστα, κάθε λεπτομέρεια μετράει.



Το μήνυμα είναι σαφές. Στο βόρειο Λονδίνο δεν διαπραγματεύονται τον στόχο. Η Άρσεναλ παίζει τα ρέστα της για την επιστροφή στην κορυφή της Αγγλίας και δείχνει διατεθειμένη να κάνει ό,τι χρειαστεί για να φτάσει μέχρι το τέλος.