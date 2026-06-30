Άρση ασυλίας… επί τρία για τη Ζωή: Ένταση, σκληρές κουβέντες και βολές κατά πάντων

Εν μέσω έντασης και εκατέρωθεν βολών ήρθη η βουλευτική ασυλία της Ζωής Κωνσταντοπούλου, μετά το τριπλό εισαγγελικό αίτημα με φόντο όλα όσα συνέβησαν στη δίκη των Τεμπών μεταξύ της ίδιας και αστυνομικών, αλλά και μιας δικαστικής γραμματέως, με επίκεντρο και την κατηγορία περί βιντεοσκόπησης.

Yπέρ της άρσης ασυλίας της και για τις τρεις υποθέσεις ψήφισαν συνολικώς 173 βουλευτές, 36 καταψήφισαν και 27 δήλωσαν «παρών». «Ναι» στην άρση της κοινοβουλευτικής της προστασίας είπαν οι βουλευτές της ΝΔ και του ΠΑΣΟΚ, ενώ o ΣΥΡΙΖΑ και η Ελληνική Λύση δήλωσαν «παρών», την ώρα που ΚΚΕ, ΝΙΚΗ και Πλεύση Ελευθερίας καταψήφισαν.

Ζωή κατά πάντων

Η ίδια η Ζωή Κωνσταντοπούλου μίλησε για «γελοίες ψευδο-δικογραφίες», βάλλοντας κατά των παριστάμενων βουλευτών της ΝΔ, καταγγέλλοντας «κακοποιητική» και «τραμπούκικη» συμπεριφορά, βάζοντας στο στόχαστρο, μεταξύ άλλων, τον Βασίλη Υψηλάντη.

«Ακούσαμε για πολλοστή φορά ύβρεις, ψεύδη και συκοφαντίες. Δεν θα περάσουν, δεν έχει ούτε το ηθικό ούτε το πολιτικό ανάστημα!», απάντησε ο βουλευτής της ΝΔ, ο οποίος μάλιστα υποστήριξε πως υποψήφια με την Πλεύση Ελευθερίας, «υβρίστρια της ΝΔ», όπως είπε, «κατηγορείται για τον εμπρησμό στην Κόρινθο». Από την πλευρά της πάντως η Ζωή Κωνσταντοπούλου κατήγγειλε πως η αστυνομικός που τη μήνυσε ήταν υποψήφια με τη ΝΔ.

Νωρίτερα σήμερα πάντως, η ίδια επιτέθηκε και στο ΠΑΣΟΚ για το «ναι» στα εισαγγελικά αιτήματα άρσης της ασυλίας της, λέγοντας στους «πράσινους» βουλευτές πως «δεν νοείται να συμπράττετε με αυτή τη σκευωρία, εαν πράγματι δεν θέλει να συγκυβερνήσετε με τη ΝΔ».

Το τηλεφώνημα στον Νικήτα στις… 23.26 και ο «πόλεμος» μέσω επιστολών

Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας εξαπέλυσε φουλ επίθεση και στο προεδρείο της Βουλής, καταγγέλλοντας πως παρεμποδίζεται από το να είναι στη δίκη των Τεμπών, καθώς δεν εισακούστηκε το αίτημά της για μετάθεση της σημερινής συζήτησης στην Ολομέλεια.

«Είναι πρωτοφανές να καλείται βουλευτής και μάλιστα πολιτική αρχηγός σε συνεδρίαση που την αφορά σε ημέρα γνωστού και δημοσίου κωλύματος της», έγραψε η Ζωή Κωνσταντοπούλου σε επιστολή της στον Νικήτα Κακλαμάνη, αφήνοντας αιχμές εις βάρος του, λέγοντας πως ο πρόεδρος της Βουλής «δεν είναι όργανο της παράταξής του, αλλά θεσμικός εγγυητής της των αρχών της κοινοβουλευτικής λειτουργίας».

«Καλό είναι να εξετάσετε εάν τα καθήκοντά σας ως δικηγόρου σας επιτρέπουν να ασκείτε απρόσκοπτα τα κοινοβουλευτικά της καθήκοντα ή όχι», ανέφερε από την πλευρά του στην απαντητική επιστολή προς τη Ζωή Κωνσταντοπούλου ο πρόεδρος της Βουλής.

Ο Νικήτας Κακλαμάνης μάλιστα, μιλώντας στους κοινοβουλευτικούς συντάκτες, υποστήριξε πως η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας τον κάλεσε τηλεφωνικώς αργά το βράδυ της Κυριακής στις… 23.26, ζητώντας του να μετατεθεί η συζήτηση, παρόλο όπως είπε είχε ενημερωθεί ήδη από την περασμένη Πέμπτη.