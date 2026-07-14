Άρση ασυλίας του Μάριου Σαλμά εισηγείται η επιτροπή Δεοντολογίας - Τον μήνυσε ο Γεωργιάδης

Την άρση της βουλευτικής ασυλίας του ανεξάρτητου βουλευτή Μάριου Σαλμά, εισηγείται στην Ολομέλεια η επιτροπή Δεοντολογίας.

Ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης μήνυσε τον ανεξάρτητο βουλευτή για συκοφαντική δυσφήμιση με φόντο τηλεοπτικές δηλώσεις του, καθώς είχε αναφέρει, μεταξύ άλλων, πως «ξέρω πως δίνονται οι δουλειές στα νοσοκομεία».

Υπέρ της άρσης της βουλευτικής του ασυλίας τάχθηκαν οι βουλευτές της ΝΔ. Το ΠΑΣΟΚ, ο ΣΥΡΙΖΑ και η ΝΙΚΗ καταψήφισαν, ενώ το ΚΚΕ, η Ελληνική Λύση και η Πλεύση Ελευθερίας δήλωσαν «παρών».

«Μείνετε συντονισμένοι…» δηλώνει ο Σαλμάς

Εξερχόμενος της αίθουσας 223 όπου συνεδρίαζε η επιτροπή Δεοντολογίας, ο Μάριος Σαλμάς ανέφερε, μιλώντας σε κοινοβουλευτικούς συντάκτες: «Μείνετε συντονισμένοι…», δίνοντας έτσι νέο ραντεβού στη σχετική συζήτηση στην Ολομέλεια.

«Ο Γεωργιάδης είπε για μένα από το βήμα πως είμαι εκπρόσωπος της ιδιωτικής εταιρείας. Κι εγώ δεν τον μήνυσα. Δεν είμαι Γεωργιάδης εγώ!», ανέφερε ο ίδιος.

Σύμφωνα με τον ανεξάρτητο βουλευτή, δεν στοιχειοθετείται το αδίκημα της συκοφαντικής δυσφήμισης, εφόσον όσα δήλωσε σε τηλεοπτικό σταθμό «δεν περιείχαν γεγονός».

Ο ίδιος πάντως είπε στους βουλευτές κατά την κεκλεισμένων των θυρών συνεδρίαση της επιτροπής Δεοντολογίας, να ψηφίσουν «ο,τι λέει το Σύνταγμα, ο Κανονισμός και η συνείδησή τους».

Την τελική απόφαση για την άρση της βουλευτικής ασυλίας του Μάριου Σαλμά θα λάβει η Ολομέλεια με ονομαστική ψηφοφορία η οποία θα διεξαχθεί τις επόμενες ημέρες.