Αρσιβαρίστας στην απολογία του: Νόμιζα ότι η Μυρτώ έπαθε επιληπτική κρίση - Με δάγκωσε στα δάχτυλα

«Εγώ αγόρασα τα ναρκωτικά» φέρεται να παραδέχθηκε ενώπιον της ανακρίτριας ο 26χρονος αρσιβαρίστας για να κάνουν χρήση στο δωμάτιο που βρισκόταν και η 19χρονη Μυρτώ.



Σύμφωνα με την εκπομπή Live You του ΣΚΑΪ, ο άνδρας ανέφερε πως η δεύτερη φορά που έκαναν χρήση τοποθετείται χρονικά περίπου στις 04:00 το ξημέρωμα και τότε ήταν που η κοπέλα άρχισε να μη δείχνει καλά στην υγεία της.



Όσον αφορά τα χρήματα με τα οποία αγοράστηκαν τα ναρκωτικά, ισχυρίστηκε πως συνέβαλαν όλοι και δεν τα πλήρωσε μόνος του, ενώ εκείνος έκανε την επαφή με τον άνθρωπο από τον οποίο προμηθεύτηκε τις ναρκωτικές ουσίες.



Στη συνέχεια ανέφερε πως νόμιζε ότι η Μυρτώ έπαθε επιληπτική κρίση όταν την είδε να μην είναι καλά, βάζοντας το χέρι του στο στόμα της, προκειμένου να μην της γυρίσει η γλώσσα. Μάλιστα, είπε πως έχει δαγκώματα από τα δόντια της άτυχης νεαρής στα δάχτυλά του και γι' αυτό έχει ζητήσει να γίνει ιατροδικαστική εξέταση προκειμένου να επιβεβαιωθούν τα λεγόμενά του.

Αναφερόμενος στον φίλο του, ο οποίος βρέθηκε τελευταίος στο δωμάτιο όπου εκτυλίχθηκαν όλα, είπε πως τον ειδοποίησε εκείνος όταν είδε ότι η κατάσταση εξελίσσεται άσχημα και πως εντελώς τυχαία, εκείνος ήταν με μια κοπέλα στο δωμάτιο με το νούμερο 11 το οποίο βρισκόταν δίπλα από το δικό τους.



Επίσης, είπε πως ο φίλος του πήγε μπροστά, όπως φαίνεται και στο βίντεο που έχουν στη διάθεσή τους οι Αρχές, προκειμένου να ανοίξει τις πόρτες και εκείνος ήταν που κατέβασε την 19χρονη στην αγκαλιά της.



Όπως είπε, την άφησε πάνω στο τοιχάκι και την σκέπασε με το παλτό που κρατούσε ο 22χρονος, μέχρι που ήρθε το ΕΚΑΒ. Τότε, την παρέδωσαν οι δυο τους στους διασώστες προκειμένου να μεταφερθεί στο νοσοκομείο ενώ υποστηρίζει πως δεν υπήρξε καμία εγκατάλειψη.



Αυτό που παραδέχθηκε στην ανακρίτρια ο 26χρονος αρσιβαρίστας, ήταν πως στην αρχή είχε πει ψέματα πως δεν ήταν μαζί με την 19χρονη το μοιραίο βράδυ.