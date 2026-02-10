Άρτα: Την Τετάρτη η κηδεία της 35χρονης που πέθανε ενώ θήλαζε το νεογέννητο μωρό της

Το μεσημέρι (14.00) της Τετάρτης 11 Φεβρουαρίου 2026 συγγενείς και φίλοι θα πουν το τελευταίο αντίο στην Ευανθία Αγγελοπούλου-Μητσοκάλη, η οποία πέθανε εντελώς ξαφνικά, ενώ θήλαζε το νεογέννητο βρέφος της.

Η εξόδιος ακολουθία θα τελεστεί στον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου Άρτας, εκεί όπου η 35χρονη θα οδηγηθεί στην τελευταία της κατοικία.

Το τραγικό περιστατικό σημειώθηκε το πρωί του Σαββάτου (07/02). Η άτυχη γυναίκα βρισκόταν στο σαλόνι του σπιτιού της και θήλαζε το νεογέννητο παιδί της, όταν ένιωσε έντονη αδιαθεσία. Λίγο πριν καταρρεύσει, περίπου στις 9:20, κατάφερε να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με τον σύζυγό της, πνευμονολόγο στο επάγγελμα, αναφέροντάς του ότι δεν αισθανόταν καλά.

Στο σημείο έσπευσαν διασώστες του ΕΚΑΒ, ωστόσο όταν έφτασαν η 35χρονη δεν είχε πλέον σφυγμό. Μεταφέρθηκε άμεσα στο Γενικό Νοσοκομείο Άρτας, όπου οι γιατροί κατέβαλαν υπεράνθρωπες προσπάθειες για την ανάνηψή της, χωρίς όμως αποτέλεσμα.

Η 35χρονη ήταν μητέρα ενός τρίχρονου παιδιού, ενώ το δεύτερο παιδί της γεννήθηκε μόλις πριν από 15 ημέρες. Εργαζόταν ως δασκάλα ειδικής αγωγής και τον περασμένο Σεπτέμβριο είχε διοριστεί σε μόνιμη θέση σε νηπιαγωγείο στη Ζάκυνθο. Σύμφωνα με το οικογενειακό και φιλικό της περιβάλλον, δεν αντιμετώπιζε προβλήματα υγείας.