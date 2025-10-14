Άρτα: «Βγαίνουν πολλά στη φόρα», ξεσπά η αδελφή της 28χρονης εγκύου - Η απάντηση της νοσηλεύτριας

Σε πολύ σοβαρές καταγγελίες προέβη η αδελφή της 28χρονης εγκύου που πέθανε από αλλεργική αντίδραση σε αντιβίωση που της χορηγήθηκε στο νοσοκομείο της Άρτας.

Συγκεκριμένα, η Βικτώρια Μητσαρά, αδελφή της άτυχης Σπυριδούλας κι ο Μιχάλης Γιαννάκος, πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, μίλησαν στην πρωινή εκπομπή «Κοινωνία Ώρα MEGA» για τις εξελίξεις γύρω από την υπόθεση.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του νοσοκομείου, η γυναίκα υπέστη αναφυλακτικό σοκ από φάρμακο που της χορηγήθηκε, το οποίο απαιτεί άμεση παρέμβαση, με μοναδική θεραπεία την αδρεναλίνη, την οποία ωστόσο η άτυχη γυναίκα δεν έλαβε έγκαιρα με αποτέλεσμα να καταλήξει η ίδια αλλά και το έμβρυο που κυοφορούσε. Φως στα ακριβή αίτια του θανάτου, αναμένεται να ρίξουν οι τοξικολογικές εξετάσεις, οι οποίες ωστόσο θα χρειαστούν αρκετό χρόνο.



«Η ΕΔΕ έχει ήδη ξεκινήσει, αλλά δεν γνωρίζουμε τα αποτελέσματα. Είναι ξεκάθαρα έγκλημα αυτό που έγινε. Από αμέλεια μεν, αλλά ήταν έγκλημα. Το γεγονός ότι δεν έβρισκαν αδρεναλίνη, της έδωσαν άλλο φάρμακο, βγαίνουν πολλά στη φόρα. Όταν έγινε στο δωμάτιο ήταν μία νοσηλεύτρια μόνο. Έκανε εμετό η αδελφή μου και ο γαμπρός μου είπε στη νοσηλεύτρια να κάνει κάτι και του είπε «τι να κάνω εγώ, νοσηλεύτρια είμαι». Η νοσηλεύτρια απ’ ό,τι κατάλαβα δεν πήγε να ενημερώσει έναν γιατρό που βρισκόταν εκεί, αλλά πήρε τον θεράποντα ιατρό που βρισκόταν στο σπίτι», είπε η κ. Μητσαρά.

Από την πλευρά του, ο κ. Γιαννάκος σημείωσε: «Αυτό που πρέπει να εξεταστεί είναι ο τρόπος χορήγησης της αντιβίωσης αλλά και ο χρόνος αντίδρασης. Εκεί στην Άρτα υπήρχαν 4 ασθενείς, 2 νοσηλευτές και μία ειδικευμένη γιατρός. Ο ειδικευμένος γιατρός δεν υπήρχε, ήταν από το σπίτι. Ήταν σε εφημερία ετοιμότητας. Υπήρχε λίγο πιο δίπλα αναισθησιολόγος. Πρέπει να δούμε αν πήρε τους γιατρούς και πότε. Η αντιβίωση χορηγήθηκε στη φλέβα αλλά θα έπρεπε να χορηγηθεί στον ορό. Ειδοποιήθηκε ο εντατικολόγος άμεσα;»