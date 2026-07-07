Αρτέμιδα: «Η γυναίκα μου δεν έφυγε με τη θέλησή της», λέει ο σύζυγος της Κινέζα μεταφράστριας

Πεπεισμένος ότι η σύζυγός του δεν εξαφανίστηκε οικειοθελώς εμφανίζεται ο Βασίλης Καραβασίλης, σύζυγος της Κινέζας μεταφράστριας Γιου Τινγκ, τα ίχνη της οποίας έχουν χαθεί από τις 20 Μαΐου στην περιοχή της Λούτσας. Όπως δηλώνει χαρακτηριστικά, «είμαι πεπεισμένος ότι η γυναίκα μου δεν έφυγε με τη θέλησή της».

Η Γιου Τινγκ εξακολουθεί να αγνοείται εδώ και περίπου ενάμιση μήνα, χωρίς να έχει δώσει κανένα σημείο ζωής. Ο σύζυγός της μίλησε εκ νέου στον ΣΚΑΪ, περιγράφοντας όσα γνωρίζει για τις τελευταίες κινήσεις της, επισημαίνοντας ότι η τελευταία επικοινωνία τους έγινε στις 20 Μαΐου, ενώ η εξαφάνισή της δηλώθηκε στις αρχές στις 10 Ιουνίου.

Αναφερόμενος στην ημέρα που χάθηκαν τα ίχνη της, ο Βασίλης Καραβασίλης είπε: «Βγήκε για κάποια ραντεβού στις 4 (σ.σ. στις 20 Μαΐου) για κάποια διαμερίσματα στην Αθήνα. Το τι συνέβη μέσα στο μεσημέρι στο κέντρο της Αθήνας δεν το ξέρω, δεν μπορώ να κατευθύνω κάπου τις αρχές. Το διαβατήριο το είχε μαζί της, συνήθως είχε φωτοτυπία του αλλά όταν πήγαινε σε δημόσιες υπηρεσίες είχε το διαβατήριο».

Παράλληλα, υποστήριξε πως η σύζυγός του δεν συνήθιζε να έχει πάνω της μεγάλα χρηματικά ποσά, τονίζοντας ότι «δεν υπήρχε περίπτωση να κουβαλούσε πολλά χρήματα, το πολύ-πολύ να είχε μέχρι 1.000 ευρώ τα οποία κατέθετε άμεσα σε τράπεζα». Όπως ανέφερε ακόμη, «δεν υπήρχε όχληση λογομαχία ή κάτι αντίστοιχο που γνώριζα. Ό,τι προβλήματα είχε επαγγελματικά ή άλλα, τα συζητούσαμε πάντα, δεν υπήρχαν στεγανά ανάμεσά μας».

«Νόμιζα ότι ήταν εκτός Αθηνών λόγω εργασίας»

Εξηγώντας γιατί μεσολάβησαν περίπου 20 ημέρες από την τελευταία τους επικοινωνία έως τη δήλωση εξαφάνισης, ο κ. Καραβασίλης ανέφερε ότι αρχικά πίστεψε πως η σύζυγός του βρισκόταν εκτός Αθηνών για επαγγελματικούς λόγους. Όπως είπε, «η εκτίμησή μου ήταν ότι ήταν εκτός Αθηνών για κάποια εργασία. Δεν το συνήθιζε, το είχε κάνει 1-2 φορές». Μάλιστα, διευκρίνισε ότι στο παρελθόν η Γιου Τινγκ «είχε πάει στην Τσεοχσολβαικά και τη Γαλλία για εργασίες».

Αναφορικά με το προγραμματισμένο ραντεβού που είχε στις 20 Μαΐου, εξήγησε ότι «ο διαχειριστής είχε έρθει σε επαφή γιατί δεν μπορούσε να βρει την Κινέζα ιδιοκτήτρια που ήταν στην Κίνα και έπρεπε να ανοίξουν το σπίτι για να δουν τι συμβαίνει με τα υδραυλικά».

Ο ίδιος περιέγραψε και τις ενέργειες που έκανε μετά τη διακοπή κάθε επικοινωνίας με τη σύζυγό του, λέγοντας: «τελευταία φορά επικοινωνήσαμε στις 20 Μαΐου το πρωί ώρα Ελλάδος όταν μου έστειλε κάποια έγγραφα.

Προσπάθησα να έχω επικοινωνία με μηνύματα μέχρι τις 25 του μήνα και μετά προσπάθησα να τη βρω στο τηλέφωνο. Λόγω της εργασίας μου πολλές φορές δεν έχω σήμα στο κινητό μου. Στην Ελλάδα γύρισα στις 15 Ιουνίου, στις 10 Ιουνίου έστειλα τον αδερφό μου στο σπίτι να δουν τι γίνεται, το τηλέφωνο έδειχνε ότι δεν έχει σήμα».

Τέλος, αναφέρθηκε και στις κινήσεις που έγιναν προς τις αστυνομικές αρχές, σημειώνοντας ότι «στην αστυνομία έγινε η δήλωση από τον αδελφό μου στις 10 Ιουνίου όταν είδε την κατάσταση στο σπίτι. Στο ΑΤ Σπάτων δεν ήταν δεκτικοί να γίνει δήλωση εξαφάνισης με τη σκέψη ότι έχει πάει διακοπές ή έχει πάρει τα χρήματα. Σε 48 ώρες πήγε στο ΑΤ Συντάγματος όπου εκεί έγινε η δήλωση εξαφάνισης. Εγώ στις 15 Ιουνίου το απόγευμα πήγα και κατέθεσα στην αστυνομία και στις 16 ενημέρωσα τις κινεζικές αρχές».