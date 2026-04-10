Artemis II: Μέσα σε μια πύρινη σφαίρα για 13 λεπτά - Η πιο επικίνδυνη στιγμή της αποστολής

Αν υπάρχει κάτι που δοκιμάζει πραγματικά έναν αστροναύτη, δεν είναι η εκτόξευση - είναι η επιστροφή. Εκείνη η στιγμή που μια μικρή κάψουλα μετατρέπεται σε πύρινη σφαίρα, σκίζοντας την ατμόσφαιρα με θερμοκρασίες που λιώνουν μέταλλα, ενώ για λίγα κρίσιμα λεπτά η επικοινωνία με τη Γη χάνεται εντελώς.

Και σε αυτό το διάστημα, δεν υπάρχει δεύτερη ευκαιρία.

Για τους τέσσερις αστροναύτες της αποστολής Artemis II της NASA, αυτά τα 13 λεπτά θα είναι το πιο επικίνδυνο - και το πιο καθοριστικό - κομμάτι του ταξιδιού τους.

Είναι 13 λεπτά, στη διάρκεια των οποίων το ανθρώπινο σώμα δοκιμάζει τα όριά του απέναντι σε δυνάμεις που δεν συγχωρούν λάθη - σε ένα περιβάλλον απόλυτης απομόνωσης.

Η αρχή της επιστροφής: Μια σιωπηλή προετοιμασία

Λίγο πριν ξεκινήσει η κάθοδος στη Γη, όλα έχουν ήδη κριθεί στη λεπτομέρεια. Οι αστροναύτες έχουν διορθώσει την πορεία τους και έχουν ελέγξει τα συστήματα.

Στο διάστημα της προετοιμασίας για την αποστολή έχουν δοκιμάσει επίσης στολές που τους βοηθούν να καταπολεμήσουν την ορθοστατική δυσανεξία, μια πάθηση που τους δυσκολεύει να διατηρήσουν την αρτηριακή πίεση και τη ροή του αίματος όταν σηκώνονται όρθιοι μετά την επιστροφή τους από το Διάστημα.

Την ένατη ημέρα της 10ήμερης πτήσης, το πλήρωμα θα οδηγήσει χειροκίνητα το σκάφος Orion για να κεντράρει τη Γη σε ένα από τα παράθυρα και στη συνέχεια θα το πετάξει σε υψόμετρο όπου η ουρά του θα δείχνει προς τον ήλιο, ώστε να μπορεί να παράγει περισσότερη ενέργεια, εξηγεί ο Ρικ Χένφλινγκ, διευθυντής της πτήσης εισόδου της αποστολής Artemis II.

Περίπου 20 λεπτά πριν από την επανείσοδο, η μονάδα εξυπηρέτησης που υποστήριζε και τροφοδοτούσε το πλήρωμα κατά τη διάρκεια της αποστολής θα αποχωριστεί από το Orion. Τελικά θα καεί στην ατμόσφαιρα, χωρίς να φτάσει ποτέ στην επιφάνεια της Γης.

Στη συνέχεια, το πλήρωμα είναι έτοιμο για μια τελευταία διορθωτική καύση ("raise burn"), μια τελευταία ευκαιρία να αλλάξει την πορεία πτήσης πριν από την κάθοδό τους, η οποία ξεκινά νοτιοανατολικά της Χαβάης και τελικά θα τους δει να προσγειώνονται στα ανοικτά των ακτών της Καλιφόρνια, λέει ο Χένφλινγκ.

Το πλήρωμα χαμηλώνει τα προστατευτικά γυαλιά του για να καλύψει τα μάτια του και θα βρίσκεται «σε ένα απομονωμένο περιβάλλον φορώντας τη στολή εκτόξευσης και εισόδου» μέχρι να φτάσει στην επιφάνεια της Γης.

«Σαν να καβαλάς μια πύρινη σφαίρα»



Ο αστροναύτης Victor Glover το έχει περιγράψει με έναν τρόπο που δύσκολα ξεχνάς: σαν να «καβαλάς μια πύρινη σφαίρα μέσα στην ατμόσφαιρα».

Αυτό ακριβώς θα συμβεί.



Η κάψουλα Orion της NASA θα εισέλθει στην ατμόσφαιρα από ύψος περίπου 120 χιλιομέτρων, διανύοντας περισσότερα από 3.000 χιλιόμετρα πάνω από τον Ειρηνικό Ωκεανό.



Η τριβή με τον αέρα θα δημιουργήσει ένα περίβλημα πλάσματος γύρω από το σκάφος. Η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 2.760 βαθμούς Κελσίου.

Εκεί είναι το σημείο που ακόμη και οι πιο έμπειροι αστροναύτες ξέρουν ότι δεν ελέγχουν τα πάντα.

Και τότε θα έρθει η σιωπή. Για περίπου έξι λεπτά, κάθε επικοινωνία με τη NASA θα χαθεί.

Είναι το λεγόμενο «blackout» - ένα παράθυρο απομόνωσης όπου οι αστροναύτες δεν έχουν καμία επαφή με τη Γη.

13 λεπτά που καθορίζουν τα πάντα

Η επανείσοδος είναι σύντομη. Και αμείλικτη.

Μέσα σε αυτά τα 13 λεπτά, το Orion θα χάσει τεράστιο ύψος και ταχύτητα, ενώ το θερμικό του σύστημα - η μεγαλύτερη ασπίδα θερμότητας που έχει κατασκευαστεί ποτέ για επανδρωμένη αποστολή - θα δίνει μάχη για να προστατεύσει το πλήρωμα.

Όταν το blackout τελειώσει, η κάψουλα θα έχει ήδη κατέβει δραματικά και θα κινείται με ιλιγγιώδη ταχύτητα προς το σημείο προσεδάφισης.



Τότε ξεκινά το επόμενο κρίσιμο στάδιο. Τα αλεξίπτωτα.

Δύο μικρά αλεξίπτωτα τύπου drogue - σχεδιασμένα για ανάπτυξη από ένα ταχέως κινούμενο αντικείμενο - με διάμετρο επτά μέτρα θα ξεδιπλωθούν σε υψόμετρο 25.000 ποδιών (7.620 μέτρων) για να επιβραδύνουν το Orion στα 494 χλμ./ώρα. Τρία μεγαλύτερα αλεξίπτωτα θα επιβραδύνουν το σκάφος ακόμη περισσότερο στα 38 χλμ./ώρα, την ταχύτητα που θα διατηρήσει για να πέσει στον Ειρηνικό Ωκεανό.

Η επιστροφή της Artemis II: Προσθαλάσσωση στον Ειρηνικό

Η κάψουλα έχει προγραμματιστεί να πέσει στα νερά του Ειρηνικού Ωκεανού, ανοιχτά της Καλιφόρνιας, κοντά στο Σαν Ντιέγκο, στις 2:20 (ώρα Ελλάδας) τα ξημερώματα της Κυριακής 12 Απριλίου 2026.

Η σύγκρουση με το νερό θα είναι ελεγχόμενη, αλλά έντονη. Μέσα σε δευτερόλεπτα, ειδικοί αερόσακοι θα φουσκώσουν, επαναφέροντας το σκάφος σε όρθια θέση.



Για πρώτη φορά μετά από δέκα ημέρες στο Διάστημα, οι αστροναύτες θα νιώσουν το βάρος του σώματός τους.

Η διάσωση: Μια επιχείρηση ακριβείας στη θάλασσα

Σε κοντινή απόσταση, θα περιμένει ένα πλοίο του αμερικανικού ναυτικού, το USS John P. Murtha.

Ομάδες διάσωσης θα προσεγγίσουν την κάψουλα, θα ελέγξουν το περιβάλλον και θα ανοίξουν την καταπακτή.



Οι αστροναύτες θα μεταφερθούν αρχικά σε μια φουσκωτή πλατφόρμα - ένα ενδιάμεσο «κατώφλι» ανάμεσα στο Διάστημα και τη Γη.



Λίγο αργότερα, ελικόπτερα θα τους μεταφέρουν σε ιατρικές εγκαταστάσεις για τους πρώτους ελέγχους.



Μέσα σε περίπου δύο ώρες από την προσεδάφιση, η αποστολή θα έχει ολοκληρωθεί.

Το τέλος της Artemis II - και η αρχή μιας νέας εποχής



Η κάψουλα θα περισυλλεγεί, θα μεταφερθεί σε ναυτική βάση και στη συνέχεια πίσω στη Φλόριντα. Εκεί θα ξεκινήσει η ανάλυση κάθε δεδομένου, κάθε δευτερολέπτου αυτής της επιστροφής.

Γιατί τίποτα από αυτό δεν είναι απλώς ένα ταξίδι στο Διάστημα.



Η αποστολή Artemis II είναι η πρόβα τζενεράλε για την επιστροφή του ανθρώπου στη Σελήνη. Και κάθε λεπτό της - ειδικά αυτά τα 13 λεπτά φωτιάς - είναι ένα βήμα πιο κοντά σε κάτι που κάποτε φαινόταν αδύνατο.



Όταν οι τέσσερις αστροναύτες αγγίξουν ξανά τη Γη, δεν θα επιστρέφουν απλώς από το Διάστημα.

Θα επιστρέφουν από το μέλλον.