Άρθρο 16: Tο «ναι» υπό όρους του ΠΑΣΟΚ και η παραδοσιακή διαμάχη Δεξιάς - Αριστεράς

Η «γαλάζια» πρόταση για την αναθεώρηση του επίμαχου άρθρου 16, αναμοχλεύει την… παραδοσιακή διαμάχη Δεξιάς - Αριστεράς με επίκεντρο την ίδρυση ιδιωτικών πανεπιστημίων στη χώρα μας, την ώρα που το ΠΑΣΟΚ λέει «ναι», αλλά υπό προϋποθέσεις, ζητώντας ρητή συνταγματική κατοχύρωση του μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα των ιδρυμάτων.

Μπαίνοντας στα βαθιά, η διακομματική επιτροπή Συνταγματικής Αναθεώρησης συζητά την πρόταση της πλειοψηφίας για την αναθεώρηση του άρθρου 16 με την πρόβλεψη της δυνατότητας παροχής ανώτατης εκπαίδευσης από νομικά πρόσωπα πανεπιστημιακής εκπαίδευσης που μπορεί να έχουν δημόσιο ή ιδιωτικό χαρακτήρα με πλήρη αυτοδιοίκηση, υπό την εποπτεία του Κράτους και υπό τον όρο διασφάλισης υψηλού επιπέδου των παρεχομένων σπουδών.

Η ΝΔ προτείνει ακόμη να υπάρξει συνταγματική πρόβλεψη όσον αφορά στην κρατική μέριμνα για την προστασία και την προαγωγή της ελληνικής γλώσσας, καθώς και την προστασία της ελληνικής σημαίας, ως συμβόλου του ελληνικού έθνους.

Στυλιανίδης: «Η δικτατορία των μετριοτήτων»

Την απελευθέρωση της ανώτατης εκπαίδευσης, μέσω της συνύπαρξης δημοσίων και ιδιωτικών πανεπιστημίων, ζήτησε ο εισηγητής της ΝΔ Ευριπίδης Στυλιανίδης, υποστηρίζοντας πως όλες αυτές τις δεκαετίες, η Ελλάδα κατέστη «διεθνής νησίδα εκπαιδευτικού απομονωτισμού», καθώς και η χώρα με τους περισσότερους εξόριστους επιστήμονες, αναλογικά με τον πληθυσμό της.

«Η Νέα Δημοκρατία προτείνει την αναθεώρηση του άρθρου 16 στην κατεύθυνση της συνύπαρξης δημοσίων και ιδιωτικών ή μη κρατικών μη κερδοσκοπικών πανεπιστημίων που θα ονομάζονται Νομικά Πρόσωπα Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης», σημείωσε χαρακτηριστικά ο εισηγητής της ΝΔ, κάνοντας αναφορά σε μη κερδοσκοπικά ιδρύματα.

«Στοίχισε ακριβά το κρατικό μονοπώλιο στην εκπαίδευση, απέκλεισε τη χώρα μας από τη δυναμική εκπαιδευτική αγορά. Από αυτή την αγορά η Ελλάδα είναι εντελώς απούσα λόγω της τραγικής ιδεοληψίας κάποιων πολιτικών δυνάμεων ή ξεπερασμένων συντεχνιακών κατεστημένων που συναποτελούν τη δικτατορία των μετριοτήτων», υποστήριξε ο Ευριπίδης Στυλιανίδης.

Το «ναι» υπό προϋποθέσεις του ΠΑΣΟΚ

Την ώρα που τα κόμματα της Αριστεράς δεν κάνουν βήμα πίσω από τη διαχρονική διαφωνία τους, το ΠΑΣΟΚ διάκειται θετικά, με την Νάντια Γιαννακοπούλου να τονίζει πως πρέπει να μπει τέλος στον «αναχρονισμό», πλην όμως να θέτει δύο βασικές προϋποθέσεις για την αναθεώρηση του άρθρου 16, τη θωράκιση του δημοσίου πανεπιστημίου καθώς και τη ρητή συνταγματική κατοχύρωση του μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα των μη κρατικών ιδρυμάτων.

«Ναι, να επιτρέψουμε τη λειτουργία μη κρατικών, μη κερδοσκοπικών πανεπιστημίων που θα συμπληρώνουν το δημόσιο πανεπιστήμιο. Αυτό είναι το πραγματικά προοδευτικό βήμα», ανέφερε αρχικώς η εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ, διαφωνώντας ωστόσο με την «εμπορευματοποίηση» της εκπαίδευσης.

«Δεν υπάρχει πουθενά στην πρόταση της Νέας Δημοκρατίας η φράση “μη κερδοσκοπικά” ιδρύματα. Δεν είναι αθώα η επιλογή της διατύπωσης, ανοίγει διάπλατα την πόρτα στο κερδοσκοπικό, επιχειρηματικό πανεπιστήμιο, χωρίς εγγύηση προσβασιμότητας. Η απάντηση του ΠΑΣΟΚ σχετίζεται με τη θωράκιση του δημοσίου πανεπιστημίου και με τη ρητή συνταγματική κατοχύρωση του μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα. Εδώ είναι η διαφορά μας», ανέφερε η Νάντια Γιαννακοπούλου, εξηγώντας τη στάση του κόμματός της.

Από την πλευρά της η Ευαγγελία Λιακούλη του ΠΑΣΟΚ είπε «όχι» στην ακινησία, ζητώντας το άρθρο 16 να πάψει να είναι όμηρος στερεοτύπων και ιδεολογικών χαρακωμάτων μιας άλλης εποχής, ζήτησε κι εκείνη ωστόσο να διασφαλιστεί ότι τα ιδρύματα θα είναι μη κερδοσκοπικά με ταυτόχρονη ενίσχυση του δημόσιου πανεπιστημίου, κατηγορώντας την ΝΔ για επιχείρηση εμπορευματοποίησης της γνώσης.

Αξίζει να σημειωθεί πως το ΠΑΣΟΚ έχει διαμηνύσει πως δεν πρόκειται να υπερψηφίσει τις προς αναθεώρηση διατάξεις σε αυτή τη Βουλή. Αυτό σημαίνει πως η όποια θετική στάση του κόμματος υπό τις παραπάνω προϋποθέσεις, όπως αυτή διεφάνη σήμερα, αφορά στην επόμενη Βουλή, μετά τις εθνικές εκλογές.

Το «όχι» της Αριστεράς και ο… ποιητικός οίστρος των βουλευτών

Επικαλούμενος το νομπελίστα συγγραφέα Ζοζέ Σαραμάγκου - απαντώντας και στον Ευριπίδη Στυλιανίδη που είχε αναφερθεί νωρίτερα στον Οδυσσέα Ελύτη - ο Θεόφιλος Ξανθόπουλος του ΣΥΡΙΖΑ σκιαγράφησε τη θέση του κόμματός του.

«Και μιας και μπήκατε στον κόπο, ιδιωτικοποιήστε στο φινάλε και τη…. μάνα που σας γέννησε», σχολίασε ο εισηγητής του ΣΥΡΙΖΑ, ενώ αναφερόμενος στο νόμο για την ίδρυση μη κρατικών πανεπιστημίων, υποστήριξε: «Ούτε το Yale ήρθε στην Ελλάδα, ούτε το Harvard, ούτε το MIT, αλλά το Northern Eastern του κυρίου Λαζαρίδη…».

Ο ίδιος επέκρινε και την πρόταση της ΝΔ για προσθήκη στο Σύνταγμα της προστασίας της ελληνικής σημαίας ως συμβόλου του ελληνικού έθνους. «Κλίνατε επί δεξιά. Ποια είναι η ανάγκη για την πρόβλεψη αυτή; Σε καμία περίπτωση δεν υποβαθμίζουμε το εθνικό σύμβολο. Όμως δεν βρίσκω το λόγο της συνταγματικής αναθεώρησης», ανέφερε ο Θεόφιλος Ξανθόπουλος.

«Το ΚΚΕ στηρίζει αταλάντευτα τη δημόσια δωρεάν εκπαίδευση», τόνισε από την πλευρά της η Αφροδίτη Κτενά του ΚΚΕ, διαμηνύοντας πως το κόμμα της αντιτιθεται σθεναρά στα ιδιωτικά ΑΕΙ, κατηγορώντας τη ΝΔ για «πλήρη υποταγή της εκπαίδευσης στις απαιτήσεις του κεφαλαίου», αλλά και το ΠΑΣΟΚ για «πομφόλυγες».

«Η πρότασή μας είναι η παράλληλη λειτουργία δημοσίων και ιδιωτικών ΑΕΙ με ταυτόχρονη κατάργηση των ψυχοφθόρων πανελλαδικών εξετάσεων», ανέφερε ο Στέλιος Φωτόπουλος της Ελληνικής Λύσης.