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Αρτοποιός: «Ολονύκτια η μάχη σε Αττικοβοιωτία και Σκάλωμα Φωκίδας»

Για κολοσσιαία επιχείρηση στα πύρινα μέτωπα έκανε λόγο ο αναπληρωτής εκπρόσωπος Τύπου του Πυροσβεστικού Σώματος.

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Ο αναπληρωτής εκπρόσωπος Τύπου του Πυροσβεστικού Σώματος, Γιάννης Αρτοποιός, μιλώντας στην ΕΡΤ το βράδυ του Σαββάτου 1 Αυγούτου περιέγραψε την εικόνα της φωτιάς σε Βοιωτία και Φωκίδα. «Τα κύρια μέτωπα που μας απασχολούν είναι αυτά της Αττικοβοιωτίας και στο Σκάλωμα Φωκίδας», ανέφερε χαρακτηριστικά και στη συνέχεια επισήμανε τα εξής: «Συγκεκριμένα στο Πόρτο Γερμενό πιο δύσκολες είναι οι φωτιές που απειλούν από Ανατολικά την Αγία Παρασκευή και τον Άγιο Νεκτάριο και από νοτιοδυτικά, τον Μύτικα και την Ψάθα. Στη Φωκίδα, αυτή τη στιγμή τα πιο σημαντικά μέτωπα βρίσκονται στο Πευκάκι και το Ευπάλιο, στα οποία πλησιάζει η φωτιά»

Συνεχίζοντας ο κ. Αρτοποιός τόνισε πως «εδώ και μερικές ώρες, είχαμε την καλή τύχη ότι είχαν κοπάσει οι άνεμοι, κατάφεραν να πετάξουν περισσότερα από 30 εναέρια μέσα, πέταξαν τα ελικόπτερα, έγιναν στοχευμένες ρίψεις, βοήθησαν πολύ στην κατάσβεση, αλλά στο εξής με το σκοτάδι να έχει πέσει, μένουν μόνο οι επίγειες δυνάμεις.

Στη Βοιωτία επιχειρούν σχεδόν 500 Πυροσβέστες, 22 ομάδες δασοκομάντος και όλη νύχτα θα προσπαθήσουν να περιορίσουν τα μέτωπα. Πρόκειται για μια κολοσσιαία επιχείρηση.

Ειδικά για το κομμάτι του Πόρτο Γερμενού, το πρώτο μέλημα ήταν να εκκενωθούν οι περιοχές, να σωθούν οι ανθρώπινες φωτιές γιατί οι ακραίοι άνεμοι και τα καθηλωμένα εναέρια και οι επίγειες δυνάμεις δεν κατάφεραν να ανακόψουν την τεράστια δυναμική της φωτιάς. Τη νύχτα στην Αττικοβοιωτία και στο Σκάλωμα Βοιωτίας, είμαστε σε γενική επιφυλακή, θα γίνονται συνεχείς επιχειρήσεις μέχρι το πρώτο φως της ημέρας, όταν και θα προστεθούν εκ νέου τα εναέρια».

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