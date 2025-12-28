Ας αφήσουμε τους εμφυλίους...

Το πνεύμα των Χριστουγέννων -δυστυχώς- σε πάμπολλες περιπτώσεις φέτος, πέρασε και δεν ακούμπησε. Δεν είναι μόνο τα διεθνή (πως να προσπεράσεις πολέμους;), ήταν και τα δικά μας. Οι εθνικές οδοί έγιναν «εμπόλεμες» ζώνες, αν και ευτυχώς -σχεδόν αποκλειστικά- πολέμου της επικοινωνίας. Και έτσι, για πρώτη φορά σε κινητοποιήσεις που κλείνουν μήνα, δεν υπάρχει διακριτή πρόοδος στα αγροτικά ζητήματα, ενώ ανάλογα την μέρα αλλάζει το ζητούμενο.

Την μια είναι ο φταίχτης για την πιθανή ταλαιπωρία στο οδικό δίκτυο, οι αγρότες ή η αστυνομία και την άλλη αν κάποιοι αγροτοσυνδικαλιστές είναι λαμόγια ή αν στοχοποιούνται και αδίκως κατηγορούνται. Εμφανίστηκαν δε και κάποιοι ως αυτόκλητοι υπερασπιστές των χριστουγεννιάτικων διακοπών, τολμώντας να συγκρίνουν έναν αγώνα επιβίωσης με το ολιγοήμερο διάλειμμα και την πρωτογενή παραγωγή με τα χειμερινά καταλύματα.

Χωρίς καμία διάθεση υποβάθμισης των περιφερειακών θεμάτων, το κύριο θέμα, η επιβίωση της πρωτογενούς παραγωγής, δεν πρέπει να φεύγει από το τραπέζι και προφανώς δεν απαντάται με επικοινωνιακά τρικ. Το ζητούμενο δεν είναι το ποιος θα είναι ο νικητής, οι αγρότες ή η κυβέρνηση. Και αυτό δυστυχώς δεν είναι κατανοητό, τουλάχιστον από κάποιους που βρίσκονται σε κομβικές θέσεις και παίρνουν αποφάσεις.

Αν κάποιος ανέβει μερικούς ορόφους για να δει από ψηλότερα, θα καταλάβει αμέσως ότι το πρόβλημα δεν είναι τα αγροτικά μπλόκα αλλά οι λόγοι που τα δημιουργούν. Αν κάνει συγκρίσεις με ανάλογους αγροτικούς ξεσηκωμούς επίσης θα διαπιστώσει ότι φέτος οι κινητοποιήσεις δεν είναι διαπραγματευτικό χαρτί ώστε να πετύχουν ένα καλύτερο «λογαριασμό». Όταν η Ευρώπη έχει χωριστεί στα δύο λόγω Mercosur (Μερκοσούρ), ενώ στις ατελείωτες τηλεοπτικές ώρες συζητήσεων ούτε καν αναφέρεται η κατά τους αγρότες «συμφωνία ταφόπλακα», είναι φανερό ότι η ουσία του προβλήματος τις περισσότερες φορές ούτε καν θίγεται.

Το χειρότερο που μπορεί να συμβεί δεν είναι καν το να μην λυθεί το πρόβλημα με τον καλύτερο τρόπο, αλλά είναι να μην έχουμε καν το πρόβλημα. Αν νίκη της κυβέρνησης είναι να γυρίσουν άπραγοι οι αγρότες σπίτια τους ή αντιστρόφως να γυρίσουν οι αγρότες με περισσότερα ευρώ στην τσέπη, απλά δεν θα έχει δοθεί όχι η καλύτερη απάντηση αλλά απολύτως καμία απάντηση στην επιβίωση της πρωτογενούς παραγωγής. Για αυτό, άσχετα με το αν κάποιος διαλέγει στρατόπεδο, κυβέρνηση ή αγρότες, αν δεν διασωθεί ο αγρότης, ο κτηνοτρόφος, ο ψαράς δεν υπάρχει νικητής. Ας αφήσουμε λοιπόν τους εμφυλίους και ας θυμηθούμε ότι ο διπλανός είναι αδελφός.