«Ας αποφύγουμε για λίγο τα μπάνια»: Η ανάρτηση Τσελέντη για τον σεισμό 5,7 Ρίχτερ στο Λασίθι

Απότομα ξύπνησαν οι κάτοικοι της Κρήτης το πρωί της Παρασκευής (24/4) καθώς ισχυρή σεισμική δόνηση της τάξεως των 5,7 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ «ταρακούνησε» το νησί με επίκεντρο λίγα χιλιόμετρα νότια του Λασιθίου.

Αν και δεν έχουν υπάρξει αναφορές για ζημιές από το χτύπημα του Εγκέλαδου, ο σεισμός έγινε αισθητός σε ολόκληρο το νησί, ενώ οι κάτοικοι επισημαίνουν πως είχε και μεγάλη διάρκεια.

Για τον σεισμό στο Λασίθι έκανε ανάρτηση και ο Άκης Τσελέντης, με τον γνωστό σεισμολόγο να αναφέρει πως δεν χρειάζεται πανικός καθώς το φαινόμενο μάλλον θα ολοκληρωθεί με μικρότερους σεισμούς, αλλά σημείωσε πως «ας αποφύγουμε για λίγο τα μπάνια, ακόμα και μισό μέτρο θαλάσσιο σεισμικό κύμα είναι επικίνδυνο για μικρά παιδιά».

Η ανάρτηση Τσελέντη για τον σεισμό στο Λασίθι

Αναλυτικά, στην ανάρτησή του ο Άκης Τσελέντης γράφει:

«ΙΣΧΥΡΗ ΣΕΙΣΜΙΚΗ ΔΟΝΗΣΗ ΝΑ ΚΡΗΤΗ 24/04/2026 06:18, M=5.5, EΠIK:405 XΛM. NNA AΘHNAΣ, 25 XΛM. NNΔ TOY ΓOYΔOYPA ΛAΣIΘIOY στο θαλάσσιο χώρο.

Ο σεισμός έγινε αισθητός σε όλη την Κρήτη. Αναμενόμενο είναι μη σας ανησυχεί)

Τους τελευταίους μήνες καταγράφαμε έντονη μικροσεισμική ακολουθία στη περιοχή.

Για μερικές ημέρες ακολουθείστε τα γνωστά μέτρα και καλέστε τους μηχανικούς να ελέγξουν τα σπίτια σας αν είναι παλιά και έχουν σημάδια καταπόνησης.

Λόγω μικρού εστιακού βάθους (10χμ) θα υπάρξουν πολλοί μικρότεροι σεισμοί τα επόμενα 24ωρα.

Δεν χρειάζεται πανικός και μάλλον το φαινόμενο θα ολοκληρωθεί με μικρότερους σεισμούς ΑΛΛΑ ΠΡΕΠΕΙ ΓΙΑ ΝΑ ΣΙΓΟΥΡΕΥΤΟΥΜΕ ΝΑ ΠΕΡΙΜΕΝΟΥΜΕ να δούμε την ΧΩΡΟΧΡΟΝΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ ΤΙΣ ΕΠΟΜΕΝΕΣ ΗΜΕΡΕΣ.

ΑΣ ΑΠΟΦΥΓΟΥΜΕ ΓΙΑ ΛΙΓΟ ΤΑ ΜΠΑΝΙΑ ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΜΙΣΟ ΜΕΤΡΟ ΘΑΛΑΣΣΙΟ ΣΕΙΣΜΙΚΟ ΚΥΜΑ ΕΙΝΑΙ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟ ΓΙΑ ΜΙΚΡΑ ΠΑΙΔΙΑ».