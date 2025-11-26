Ας μαζέψει κάποιος (εκεί στου Τσίπρα) τον Κατρούγκαλο

Με αφορμή την κυκλοφορία της «Ιθάκης» οι τηλεοράσεις και τα ραδιόφωνά μας γέμισαν γνωστά πρόσωπα και φωνές του παρελθόντος, όχι του μακρινού, που μας θυμίζουν κάποιες συγκεκριμένες στιγμές πολλές από τις οποίες ίσως θα θέλαμε να ξεχάσουμε.

Γυρνώντας από κανάλι σε κανάλι αυτές τις ημέρες είδα ότι μεταξύ αυτών που ένιωσαν την ανάγκη να αποδεχθούν τις προσκλήσεις είναι και ο Γιώργος Κατρούγκαλος.

«Είναι λάθος να μετατρέπουμε ένα πρόσωπο σε αποδιοπομπαίο τράγο» γράφει στην «Ιθάκη» ο πρώην Πρωθυπουργός γιατί το καράβι έμπαζε ήδη νερά και απλά η τορπίλη του κ. Κατρούγκαλου απλά επιτάχυνε τη βύθιση του. Και φυσικά ο πρώην υπουργός βρήκε «τίμιο, ακριβές και αντικειμενικό» το βιβλίο και ας τον απέσυραν άρον, άρον πριν από τις εκλογές του 2023.

Λόγος δε μου πέφτει αλλά κάποιος εκεί στην Αμαλίας ίσως πρέπει να δει την περίπτωση Κατρούγκαλου λίγο πιο σοβαρά.

Όταν ειδικά μιλάμε για τον υπουργό που συνέδεσε το όνομά του με τη «σφαγή» των συντάξεων αλλά και με το εμμονικό κυνηγητό στους ελεύθερους επαγγελματίες.

Βέβαια από την άλλη σε ποιους απευθύνεται ο Τσίπρας με την «Ιθάκη»; Σίγουρα όχι σε όλους όσοι έζησαν τις συνέπειες του περίφημου «νόμου Κατρούγκαλου» καταρχάς.

Αλλά εάν ο κ. Τσίπρας επιχειρεί να ξανασυστηθεί με τη λεγόμενη «μεσαία τάξη» τότε ο συμπαθής καθηγητής δεν είναι ένα κατάλληλο πρόσωπο για να...ερμηνεύει κάθε μέρα την «Ιθάκη».