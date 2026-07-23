«Ας μιλήσουμε επιτέλους για τον Σαλμά...» - Ο Γεωργιάδης τον καταγγέλει για το ρόλο του στη Novartis

Ο Άδωνις Γεωργιάδης επανέρχεται στις καταγγελίες που έκανε εναντίον του για την υπόθεση της Novartis ο Μάριος Σαλμάς υποστηρίζοντας πως ήταν το πρόσωπο που επί ΣΥΡΙΖΑ το 2016 «ξεκίνησε τη διαδικασία της σκευωρίας».

Στόχος του, όπως αναφέρει ο κ. Γεωργιάδης, ήταν να μπει στο πρόγραμμα των προστατευόμενων μαρτύρων για να εισπράξει την ανάλογη αμοιβή ωστόσο οι αρχές στις ΗΠΑ δεν τον δέχθηκαν γιατί τον έκριναν ως αναξιόπιστο. Κατά τον υπουργό Υγείας, ο κ. Σαλμάς ευνοήθηκε από συγκεκριμένη τροπολογία που έφερε η τότε κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ και η οποία οδήγησε στη διαγραφή χρέους που είχε προς τον ΕΟΠΥΥ άνω των 176 χιλιάδων ευρώ.

Η ανάρτηση του Άδωνι Γεωργιάδη

Ας μιλήσουμε επιτέλους για τον Σαλμά και τον πραγματικό του ρόλο στην σκευωρία Novartis… χθες τον έπιασε ο πόνος να ανασυρθεί η υπόθεση Novartis από το αρχείο. Ποια σχέση όμως είχε τελικά ο ίδιος σε αυτή την σκευωρία; Στο δικαστήριο που έγινε κατά των συκοφαντών ψευδομαρτύρων, ο δικηγόρος της Μαραγγέλη (με τον κωδικό όνομα στην σκευωρία ως ΚΕΛΕΣΗ) κ Δούκας, για να αποδείξει, ότι ο Σαλμάς επιχείρησε αρχικά να γίνει προστατευόμενος μάρτυρας στην Αμερική και να λάβει έτσι αμοιβή μαζί με τον Δεστεμπασιδη και τρίτο πρόσωπο, κατέθεσε αυτά τα έγγραφα. Τότε απεδείχθη λοιπόν αυτό που ήδη είχαμε όλοι μας υποπτευθεί από την αρχή, ότι δηλαδή ότι ήταν ο ίδιος ο Μάριος Σαλμάς εκείνος που επί ΣΥΡΙΖΑ το 2016 ξεκίνησε την διαδικασία αυτής της σκευωρίας, με σκοπό την αμοιβή των πολλών εκατομμυρίων που τελικά πήρε ο κ. Σαράκης και οι άλλοι δύο καταδικασμένοι ψευδομάρτυρες. Δεν κατάφερε όμως να τα εισπράξει, διότι οι Αμερικανοί τελικά δεν τον δέχτηκαν στο πρόγραμμα, τον χαρακτήρισαν αναξιόπιστο και τον έβγαλαν έξω. Στην συνέχεια ευρισκόμενος χωρίς δικαστική προστασία κατηγορήθηκε και ο ίδιος για την σκευωρία στην οποία αρχικά συμμετείχε, αλλά το χρέος του Σύριζα στο πρόσωπο του παρέμεινε για τις υπηρεσίες που τους είχε προσφέρει εναντίον της Νέας Δημοκρατίας. Του το ξεπλήρωσαν λίγο πριν εγκαταλείψουν την εξουσία, με μία σκανδαλώδη απόφαση του ΔΣ του ΕΟΠΠΥ, όπου του έσβησαν οφειλή ύψους 176.677,07€ προς τον ΕΟΠΥΥ από μία δυσώδη μεθόδευση του για κάποιου τύπου φωτογραφικές όπως κρίθηκαν μετά υπηρεσίες του. Αυτός ο άνθρωπος τόλμησε να κατηγορήσει εμένα για διαπλοκή και συναλλαγή! Αν είναι ποτέ δυνατόν; Αυτόν υπερασπίστηκε χθες το @pasok του @androulakisnick