Άσχημα νέα για τον Ιωαννίδη: Ο προπονητής της Σπόρτινγκ μίλησε για το διάστημα της απουσίας του

Παραμένει εκτός δράσης ο Φώτης Ιωαννίδης, με την κατάστασή του να μην παρουσιάζει ακόμα την αναμενόμενη βελτίωση. Ο διεθνής επιθετικός συνεχίζει να αισθάνεται ενοχλήσεις στο σημείο του τραυματισμού που τον ταλαιπωρεί εδώ και καιρό, κάτι που καθυστερεί την επιστροφή του.



Ο προπονητής της Σπόρτινγκ, Ρούι Μπόρζες, μίλησε στη συνέντευξη Τύπου ενόψει του αγώνα με την Αλβέρκα και ξεκαθάρισε πως ο Ιωαννίδης δεν υπολογίζεται για το επόμενο διάστημα. Όπως τόνισε, ο παίκτης δεν θα είναι διαθέσιμος ούτε για την αναμέτρηση της Κυριακής, αλλά ούτε και για τις εβδομάδες που ακολουθούν: «Δεν θα είναι έτοιμος ούτε για την Κυριακή, ούτε για τις επόμενες εβδομάδες...»

In today’s press conference, Rui Borges provided the following injury updates



- Luís Guilherme will be out for 4–6 weeks

- Ricardo Mangas is back

- Ioannidis isn’t fit for tomorrow’s match, and I don’t think he’ll be fit for the next few weeks pic.twitter.com/yyD88aHcYe — Talking Sporting (@TalkingSporting) March 21, 2026

Να υπενθυμίσουμε ότι η Σπόρτινγκ βρίσκεται στα προημιτελικά του Τσάμπιονς Λιγκ, εκεί όπου θα αντιμετωπίσει την Άρσεναλ. Έτσι, η επιστροφή του Ιωαννίδη παραμένει αβέβαιη χρονικά, με το τεχνικό επιτελείο να περιμένει να υποχωρήσουν πλήρως οι ενοχλήσεις πριν τον επαναφέρει στη δράση.