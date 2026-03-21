Άσχημα νέα για τον Ιωαννίδη: Ο προπονητής της Σπόρτινγκ μίλησε για το διάστημα της απουσίας του
Ο Ρούι Μπόρζες σε συνέντευξη Τύπου ρωτήθηκε για την κατάσταση του Φώτη Ιωαννίδη, με την απάντησή του να είναι δυσοίωνη για τον διεθνή φορ.
Παραμένει εκτός δράσης ο Φώτης Ιωαννίδης, με την κατάστασή του να μην παρουσιάζει ακόμα την αναμενόμενη βελτίωση. Ο διεθνής επιθετικός συνεχίζει να αισθάνεται ενοχλήσεις στο σημείο του τραυματισμού που τον ταλαιπωρεί εδώ και καιρό, κάτι που καθυστερεί την επιστροφή του.
Ο προπονητής της Σπόρτινγκ, Ρούι Μπόρζες, μίλησε στη συνέντευξη Τύπου ενόψει του αγώνα με την Αλβέρκα και ξεκαθάρισε πως ο Ιωαννίδης δεν υπολογίζεται για το επόμενο διάστημα. Όπως τόνισε, ο παίκτης δεν θα είναι διαθέσιμος ούτε για την αναμέτρηση της Κυριακής, αλλά ούτε και για τις εβδομάδες που ακολουθούν: «Δεν θα είναι έτοιμος ούτε για την Κυριακή, ούτε για τις επόμενες εβδομάδες...»
Να υπενθυμίσουμε ότι η Σπόρτινγκ βρίσκεται στα προημιτελικά του Τσάμπιονς Λιγκ, εκεί όπου θα αντιμετωπίσει την Άρσεναλ. Έτσι, η επιστροφή του Ιωαννίδη παραμένει αβέβαιη χρονικά, με το τεχνικό επιτελείο να περιμένει να υποχωρήσουν πλήρως οι ενοχλήσεις πριν τον επαναφέρει στη δράση.