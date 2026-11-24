Μετά την απόφαση της ΑΣΕΑΔ, το λεγόμενο -2 που είχαν οι «αιώνιοι», σβήστηκε μόνο για τον έναν και συγκεκριμένα για τον Παναθηναϊκό AKTOR. Υπενθυμίζουμε, ότι αυτές οι τιμωρίες αφορούσαν τον 5ο τελικό της Stoiximan Basket League.

Γιατί κατηγορήθηκαν οι «πράσινοι»

Το «τριφύλλι» για εκείνο το παιχνίδι και συγκεκριμένα οι Λεσόρ και Τζέριαν Γκραντ, είχαν τιμωρηθεί για δυσφήμιση του αθλήματος, για την ένταση που δημιουργήθηκε με τους αστυνομικούς μετά το τέλος του επεισοδιακού αγώνα στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Οι δύο παίκτες, δε θεωρήθηκαν υπαίτιοι για το συμβάν, επομένως η έφεση της ομάδας «έπιασε τόπο» και ο Παναθηναϊκός πήρε πίσω τους 2 βαθμούς που είχε χάσει.

Η κατηγορία των «ερυθρολεύκων»

Οι Πειραιώτες είχαν τιμωρηθεί για την μικρο-ένταση που υπήρξε ανάμεσα σε Ταϊρίκ Τζόουνς και Κέντρικ Ναν που συνιστά δυσφήμιση του αθλήματος, με αποτέλεσμα την επιβολή του -2. Μάλιστα ο Αμερικάνος άσος του Ολυμπιακού, όπως ανεφερε η αρχική απόφαση, ήταν υπότροπος. Το οποίο παρέμεινε και παρά την έφεση της ομάδας και γι’ αυτό το λόγο παραμένει η αφαίρεση βαθμών.

Επομένως, οι τιμωρίες ήταν για διαφορετικά συμβάν, στα οποίο κρίθηκαν «ένοχει» μόνο οι Πειραιώτες.