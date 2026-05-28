ΑΣΕΠ 1ΓΕ2026, 2ΓΕ2026: Πάνω από 130.000 αιτήσεις για κατάταξη υποψήφιων εκπαιδευτικών

Συνολικά 130.412 αιτήσεις υποβλήθηκαν για τις προκηρύξεις του ΑΣΕΠ 1ΓΕ/2026 και 2ΓΕ/2026 που αφορούν στη διαδικασία κατάταξης με σειρά προτεραιότητας κατά κλάδο και ειδικότητα υποψηφίων εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.



Ειδικότερα, όπως γίνεται γνωστό από το ΑΣΕΠ, στο πλαίσιο των προκηρύξεων 1ΓΕ/ του ΑΣΕΠ (ΦΕΚ 21/τ. ΑΣΕΠ/29.04.2026) που αφορά στη διαδικασία κατάταξης με σειρά προτεραιότητας υποψηφίων εκπαιδευτικών, κλάδων ΠΕ60, ΠΕ70 και ΠΕ73, πρωτοβάθμιας Γενικής Εκπαίδευσης και κλάδου ΠΕ79 (ειδικότητες ΠΕ 79.01 & ΠΕ 79.02) πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας Γενικής Εκπαίδευσης, κατά κλάδο και ειδικότητα, καθώς και ανά μουσική ειδίκευση, κατηγορίας Π.Ε. και 2ΓΕ/2026 (Φ.Ε.Κ. 22/τ. Α.Σ.Ε.Π./29.04.2026) που αφορά τη διαδικασία κατάταξης με σειρά προτεραιότητας, κατά κλάδο και ειδικότητα, υποψηφίων εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Γενικής Εκπαίδευσης, κατηγορίας Π.Ε., υποβλήθηκαν συνολικά 130.412 αιτήσεις.



Οι υποβληθείσες αιτήσεις ανά προκήρυξη έχουν ως εξής:

1ΓΕ/2026: 36.192 αιτήσεις ΠΕ

2ΓΕ/2026: 94.220 αιτήσεις ΠΕ