ΑΣΕΠ 1Κ2026: Άνοιξε η πλατφόρμα για τις 510 θέσεις στα νοσοκομεία

Γνωστοποιείται ότι εκκίνησε η διαδικασία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων των υποψηφίων στηνΠροκήρυξη 1Κ/2026 του ΑΣΕΠ (Φ.Ε.Κ. 4/τ. Α.Σ.Ε.Π./04.02.2026) που αφορά στην πλήρωση με σειρά προτεραιότητας πεντακοσίων δέκα (510) θέσεων μόνιμου προσωπικού σε φορείς του Υπουργείου Υγείας και προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου διάρκειας τριών (3) ετών στο Γενικό Νοσοκομείο Παπαγεωργίου (Ν.Π.Ι.Δ.) των κατηγοριών Πανεπιστημιακής και Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 28 του ν. 4765/2021.

Οι υποψήφιοι πρέπει να συμπληρώσουν και να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής στο Α.Σ.Ε.Π., αποκλειστικά μέσω του διαδικτυακού του τόπου (Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες > Αίτηση) ακολουθώντας τις οδηγίες που παρέχονται στην Προκήρυξη (Παράρτημα Β΄).

Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής στη διαδικασία αρχίζει την Τρίτη 17 Φεβρουαρίου 2026 και ώρα 08:00, και λήγει την Παρασκευή 6Μαρτίου 2026 και ώρα 14:00.

Τι δικαιολογητικά απαιτούνται

Τα απαραίτητα κατά περίπτωση δικαιολογητικά με τα οποία αποδεικνύονται τα προσόντα, κριτήρια ή οι ιδιότητες που επικαλούνται οι υποψήφιοι/-ες με την αίτηση συμμετοχής τους (ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ και ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ Α΄ και Γ΄) υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο Α.Σ.Ε.Π. σύμφωνα με τα οριζόμενα στο ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄ και στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄ της παρούσας.

Για την ομαλή λειτουργία του συστήματος υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων, συνιστάται στους υποψήφιους να μην αναμένουν την τελευταία ημέρα για να υποβάλουν την ηλεκτρονική τους αίτηση καθώς τυχόν υπερφόρτωση του διαδικτύου ή σφάλμα στη σύνδεση με αυτό θα μπορούσε να οδηγήσει σε δυσκολία ή αδυναμία υποβολής αυτής.

Όπως αναφέρει η ανακοίνωση της προκήρυξης, το ΑΣΕΠ δε φέρει ευθύνη για τυχόν αδυναμία υποβολής ηλεκτρονικής αίτησης που οφείλεται στους προαναφερόμενους παράγοντες. . Επιπλέον, προς διευκόλυνση των υποψηφίων, παρουσιάζεται σε Γράφημα ο αριθμός των επισκέψεων ανά ώρα της ημέρας στον Κόμβο του ΑΣΕΠ (ενδεικτικά παρατίθεται η κίνηση για τον μήνα Ιανουάριο 2026 και 2025).